Wakacje 2025. Polska droższa od Teneryfy, ale Zakopane zaskakuje konkurencyjnymi cenami

Polskie góry na tańsze wakacje

Do cen noclegów trzeba dodać koszty dojazdu, jedzenia czy atrakcji turystycznych. Zakładając wyjazd z Łodzi do polskich kurortów analizowanych przez Rankomat.pl, trzeba liczyć się z wydatkami na poziomie około 200 złotych, a czas dojazdu wynosi od czterech godzin (Szczyrk) do siedmiu godzin (Solina). Loty do zagranicznych kurortów zajmują tyle samo, jednak są znacznie droższe. Najtaniej, bo za około 300 złotych w dwie strony, można dolecieć do Chorwacji. Koszt przelotu do Włoch to 400 złotych, na Kretę 500 złotych, na Teneryfę i do Turcji 600 złotych, a do Marsa Alam w Egipcie 1200 złotych.

Popularną formą wyżywienia na wakacjach są obiadokolacje. Eksperci porównywarki sprawdzili, jaka jest średnia cena posiłku w niedrogiej restauracji za granicą. Najdrożej będzie we Włoszech i Grecji - 64 złote, niewiele mniej w Hiszpanii - 60 złotych. Posiłek w Chorwacji kosztuje średnio 51 złotych. Na największe oszczędności można liczyć w Turcji i Egipcie, gdzie obiadokolacja kosztuje odpowiednio 33 złote i 15 złotych. Dla porównania w Polsce w niedrogiej restauracji za posiłek trzeba zapłacić 40 złotych.

Biorąc pod uwagę powyższe wydatki, za skromne wakacje w Polsce z noclegiem w trzygwiazdkowym hotelu ze śniadaniem, dojazdem i jednym dodatkowym posiłkiem w ciągu dnia rodzina 2+2 zapłaci około 5000 złotych w Zakopanem i Szklarskiej Porębie. Za granicą najbliżej tej kwoty będzie Turcja - 5337 złotych. Dla pary to wydatek na poziomie około 2800 złotych w polskich górach i 3675 złotych w Alanyi.

Foto: Rankomat.pl

Kwatery prywatne w Zakopanem dla rodziny 2+2 są bezkonkurencyjne, tygodniowy pobyt w nich kosztuje 3260 złotych. W prywatnych pokojach w Szklarskiej Porębie, Szczyrku, Ustce i Mikołajkach też będzie taniej niż w tureckiej Alanyi, za którą rodzina musi zapłacić 5000 złotych.