Hiszpańskie miasto wyprowadza turystów na obrzeża. Mają mieszkać osobno

Władze Madrytu chcą podnieść jakość życia mieszkańców, jednocześnie dalej wykorzystywać potencjał turystyczny miasta - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Proponowane regulacje promują model, w którym wynajem krótkoterminowy mieszkań funkcjonuje obok innych form zakwaterowania, ale nie w budynkach mieszkalnych.

W Madrycie turyści zamieszkają z turystami, a mieszkańcy z mieszkańcami

Zgodnie z nowymi przepisami, apartamenty turystyczne nie będą mogły funkcjonować w budynkach przeznaczonych do stałego zamieszkania, a ich działalność zostanie ograniczona do obiektów w całości przeznaczonych pod najem krótkoterminowy. Dodatkowo, miasto będzie dążyć do rozproszenia geograficznego tej działalności, przesuwając ją poza centrum, na tereny usługowe. Władze liczą, że dzięki oddzieleniu turystów od mieszkańców uda się uniknąć konfliktów, a dzięki przesunięciu turystów na obrzeża odzyskają część mieszkań, czym zwiększą liczbę lokali do wynajęcia przez samych mieszkańców w centrum.

Projekt, przygotowany przez Wydział Urbanistyki, Środowiska i Mobilności, kierowany przez Borję Carabantego, trafił do rady miasta po wcześniejszych konsultacjach społecznych. Teraz przekazany zostanie Wspólnocie Autonomicznej Madrytu do ostatecznego zatwierdzenia, co może nastąpić już w sierpniu.

Miasto upraszcza również zapisy obowiązującego od 2019 roku Specjalnego Planu Zakwaterowania (PEH), redukując trzy dotychczasowe strefy do dwóch, zgodnie z Planem Reside - historyczne centrum miasta, gdzie utrata mieszkań jest największa i pozostałe obszary miasta.