57. Dymarki w Nowej Słupi, czyli Rzymianie kontra barbarzyńcy

Dymarki w Nowej Słupi, jako imprezę plenerową, wymyślono ponad pół wieku temu, aby turyści z całej Polski poznawali tradycje wytapiania żelaza z rudy na terenach Gór Świętokrzyskich, które ponad 2 tysiące lat temu były prawdziwym centrum przemysłu tamtej epoki. Archeolodzy odnaleźli tutaj setki tysięcy pieców dymarskich, wiązanych z kulturą przeworską Dziś co roku podczas Dymarek w Nowej Słupi w glinianych piecach na nowo wytapia się żelazo, aby współcześni mogli zobaczyć pomysłowość i pracę starożytnych hutników świętokrzyskich. W Nowej Słupi znajduje się także Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, które w bardzo nowoczesnej, multimedialnej formie prezentuje tradycje hutnicze tych ziem.

Historia, tradycja, legendy - Dymarki mają służyć popularyzowaniu dziedzictwa Świętokrzyskiego Foto: Rekografia

Cztery wieczory z muzyką na żywo

– Tegoroczne Dymarki w Nowej Słupi będą imprezą wyjątkową, bo aż trzydniową. Na Festiwal Archeologiczny „Ludzie ognia i żelaza” przyjeżdżają do nas grupy rekonstruktorów, odbywa się dysputa dymarska naukowców, rozpalamy piece, ale też zapraszamy na X edycję Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury Ludowej i na wielki jarmark rzemiosła – zapowiada burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior.

– Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi już dzień wcześniej, bo 14 sierpnia – wyjaśnia Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend, który jest głównym organizatorem tegorocznych Dymarek. – Wieczorem jak co roku, z rynku w Nowej Słupi ruszy korowód barbarzyńców i rzymskich legionistów z pochodniami. Wraz z mieszkańcami i turystami przemaszeruje do Centrum Kulturowo-Archeologicznego przy ulicy Świętokrzyskiej, aby uroczyście i symbolicznie rozpalić ogień w piecu dymarskim. Zaprosimy też wszystkich uczestników korowodu na bezpłatny koncert świetnej metal-folkowej grupy „Łysa Góra” w amfiteatrze Parku Legend. Zachęcamy i okolicznych mieszkańców, i turystów, aby przebierali się w korowodzie albo za rzymskich legionistów, albo za dawnych barbarzyńców i oczywiście za czarownice. Mile widziane też będą stroje z epoki, tradycyjne stroje ludowe i przebrania postaci z legend świętokrzyskich, dzięki którym będziemy mogli wspólnie kultywować nasze lokalne dziedzictwo – dodaje.