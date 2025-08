Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny to nowa inicjatywa samorządu województwa, której celem jest wydłużenie sezonu turystycznego poza wakacyjne miesiące.

– Warmia i Mazury to przestrzeń do odpoczynku przez cały rok – nie tylko w wakacje. Jesienią i zimą nasz region zyskuje inny urok: więcej spokoju, więcej miejsca, a jednocześnie ta sama przyroda, kultura i gościnność. Bon turystyczny to konkretne zaproszenie do odkrycia tego doświadczenia – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, cytowany w komunikacie urzędu marszałkowskiego.

Program zakłada dopłaty do noclegów w województwie warmińsko-mazurskim. Będą mogli starać się o nie pełnoletni mieszkańcy Polski (także Warmii i Mazur), którzy między 27 września (Światowy Dzień Turystyki) a 15 grudnia 2025 roku zarezerwują co najmniej dwa noclegi w obiektach noclegowych z listy partnerów programu.

Turyści dostaną nawet 500 złotych dofinansowania

Bony w postaci kodów QR będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej bonwarmiamazury.pl.