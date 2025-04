Podlaskie bony turystyczne rozeszły się w parę godzin. „Entuzjazm przerósł oczekiwania”

„Idea PBT odbiła się szerokim echem w mediach tradycyjnych i społecznościowych, co można uznać za duży sukces PR-owy. Materiały informacyjne ze strony www były cytowane w dziesiątkach filmów tworzonych przez influencerów, a tuż przed startem do generowania bonów zapraszały niemal wszystkie znaczące polskie media, a także obiekty noclegowe. W efekcie liczba wizyt była tak ogromna, że mimo zabezpieczeń serwer miał duże problemy z obsłużeniem tak wielu osób naraz. Po dwóch godzinach działania, w odpowiedzi na głosy użytkowników, stronę wstrzymano, mimo Wielkanocy, wprowadzono kilka usprawnień i uruchomiono ponownie, co nieco poprawiło jej wydajność. Wciąż jednak część osób miała problem z wejściem na www w przeciążonych momentach. Faktem jest jednak, że ponad 1000 osób skutecznie skorzystało z oferty i wygenerowało poprawnie bon” - czytamy w komentarzu.

Druga pula bonów - na noclegi od czerwca do końca roku - zostanie uruchomiona 1 czerwca.

Turyści mogą wybierać spośród 567 obiektów - do programu zgłosiło się 588, ale nie wszystkie spełniły wymogi formalne.