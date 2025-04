Po słabym marcu hotelarze liczą na odbicie w Wielkanoc i majówkę

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych, a więc odwrotnie niż to miało miejsce w ubiegłym miesiącu i rok temu. Dla 45 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do marca ubiegłego roku, w tym 23 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 5 pp., a 19 procent w przedziale 6-10 pp. 44 procent hoteli poprawiło obłożenie, w tym 18 procent stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 5 pp.

Dla 48 procent obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do marca ubiegłego roku, w tym jedna czwarta zanotowała obniżenie o więcej niż 10 pp. 36 procent obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 16 procent hoteli z frekwencją wyższą do 5 pp.

Ceny w hotelach rosną, ale nieznacznie

Średnie ceny rosły, licząc rok do roku, a tempo ich wzrostu utrzymało się na poziomie poprzedniego miesiąca. Odpowiedzi wskazują, że równo połowa hoteli (o 1 pp. więcej niż w lutym) podniosła ceny w stosunku do marca 2024 roku, w tym 42 procent odnotowało wzrost do 10 pp. Również połowa hoteli uzyskała ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 16 procent utrzymało te same ceny, a 21 procent zanotowało spadek do 10 proc.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kwiecień wskazują na dalsze umiarkowane ożywienie w hotelach biznesowych i wyraźną poprawę w stosunku do prognoz sprzed miesiąca dla marca w obiektach wypoczynkowych, w efekcie przesunięcia świąt wielkanocnych na połowę kwietnia. Jedna trzecia ogółu hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent (identycznie jak miesiąc temu dla marca). Obłożenie powyżej 50 procent ma 31 procent obiektów. 36 procent stanowią obiekty „środka” z frekwencją w zakresie 30-50 proc.

32 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a powyżej 50 procent wskazuje 26 procent. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 30 procent z frekwencją poniżej 30 procent i 27 procent z obłożeniem powyżej 50 procent.