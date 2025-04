Tego lata polskie hotele będą miały więcej gości. „Wyprzedzają rozleniwiony świat”

Kiedy Polacy planują wakacje?

Według danych Profitroomu Polacy raczej odkładają planowania wakacji na ostatni moment. W ubiegłym roku rezerwacje last minute (dokonane w lipcu i sierpniu) stanowiły 86 procent wszystkich rezerwacji wakacyjnych. Pozostałe 14 procent to noclegi zarezerwowane na przestrzeni całego pierwszego półrocza - od stycznia do czerwca. Ten rok jednak może zapoczątkować nowy trend.

- Standardowo zdecydowana większość Polaków nie planuje wakacji z dużym wyprzedzeniem. Analiza danych, którymi dysponujemy, pokazuje, że w tym sezonie różnica może być nieco mniejsza - liczba rezerwacji do 10 marca wzrosła o jedną czwartą. Wygląda na to, że Polacy mają coraz większą świadomość korzyści wynikających z rezerwacji first minute - niższych cen, a także większej dostępności hoteli i pakietów. To, że jest to zaplanowane działanie, potwierdza również spadek wskaźnika anulacji rezerwacji o 47 procent - mówi dyrektor regionalna w Profitroomie Agata Pielacha-Janiec.

- Kulminacja rezerwacji wakacyjnych co roku przypada na okres po długim weekendzie majowym. Warto z tego powodu pomyśleć o urlopie już teraz, gdy dostępność w hotelach jest nadal w miarę duża - radzi ekspertka.

Foto: Profitroom

Jak dodaje, najczęściej wybierane konfiguracje rezerwacyjne to 2+0 i 2+2. Coraz częściej na wcześniejsze planowanie wakacji decydują się również osoby podróżujące samodzielnie - liczba rezerwacji pokojów w układzie 1+0 dokonanych od 1 stycznia do 10 marca wzrosła aż o 70 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.