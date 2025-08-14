Hotelarze z Pomorza Zachodniego: Przed nami najlepszy weekend wakacji

Aktualizacja: 14.08.2025 15:48 Publikacja: 14.08.2025 12:21
Foto: PAP, Marcin Bielecki
Jak informuje w komunikacie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie (PIG), w długi weekend sierpniowy obłożenie we wszystkich zrzeszonych w niej obiektach noclegowych zbliża się do 100 procent, w całym pasie nadmorskim również sięga 90-100 procent.
– Zainteresowanie tym terminem jest tak duże, że wyprzedaliśmy wszystkie miejsca już na początku tygodnia. Wpływ na to ma oczywiście pogoda i bogata oferta hotelu – mówi Piotr Gontarz z hotelu Linea Mare w Pobierowie, cytowany w komunikacie.
– Zawsze najważniejsza jest pogoda, a ta w minionych tygodniach nie była dla turystyki najlepsza. Deszcz nad morzem zwykle oznacza odwoływane rezerwacje. W długi weekend obłożenie mamy kompletne i widzimy, że we wszystkich dużych hotelach w Międzyzdrojach czy Świnoujściu też nie ma już miejsc – dodaje Monika Kowalska z hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach.
Większość turystów to Polacy, ale nie brakuje też Niemców, Czechów czy Skandynawów.
Czytaj więcej
Górskie miejscowości pierwszy raz od lat wyprzedziły Bałtyk w rezerwacjach na sierpniowy długi we...
Jak mówi prezes PIG Hanna Mojsiuk, ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania wypoczynkiem na polskim wybrzeżu turystów z Polski i Europy, jednak to, czy sezon będzie udany, zależy przede wszystkim od pogody.
– Przedsiębiorcy mocno odczuli deszczowy lipiec. Nie ma mowy o katastrofie, bo obłożenie w hotelach, które mają zaplecze w postaci SPA, basenów czy infrastruktury dla dzieci, pozostawało na wysokim poziomie, wiemy jednak, że wiele spontanicznych decyzji turystycznych uzależnionych jest od pogody. Mówimy więc o przeciętnym lipcu i bardzo dobrym sierpniu – wskazuje Hanna Mojsiuk.
– Turystyka w województwie zachodniopomorskim koncentruje się głównie w pasie nadmorskim, ale turyści coraz częściej wypoczywają nad jeziorami czy aktywnie na spływach kajakowych i wycieczkach rowerowych. W długi weekend w Szczecinie odbędzie się impreza plenerowa „Żagle” i ona też zapewne przyciągnie gości planujących wypoczynek w naszym regionie – dodaje prezes PIG.
Czytaj więcej
W lipcu zachodniopomorskie hotele i apartamenty na wynajem odnotowują zdecydowanie słabsze obłoże...
W tym roku, inaczej niż w poprzednich latach, nieco mniejszym wzięciem cieszą się apartamenty. Są one wprawdzie tańsze od hoteli, ale nie oferują atrakcji zabezpieczających przed kapryśną aurą, wskazuje ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.
– Nad morzem kończone są kolejne inwestycje i następne apartamenty trafiają na rynek. Zainteresowanie jest duże, ale równy popyt nieco osłabia rosnąca podaż lokalizacji w takich miejscowościach jak Kołobrzeg, Międzyzdroje czy Świnoujście. Ceny są wyższe niż przed rokiem, ale oczywiście wszystko zależy od standardu apartamentu, lokalizacji, a także terminów – dodaje Mirosław Król.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak informuje w komunikacie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie (PIG), w długi weekend sierpniowy obłożenie we wszystkich zrzeszonych w niej obiektach noclegowych zbliża się do 100 procent, w całym pasie nadmorskim również sięga 90-100 procent.
– Zainteresowanie tym terminem jest tak duże, że wyprzedaliśmy wszystkie miejsca już na początku tygodnia. Wpływ na to ma oczywiście pogoda i bogata oferta hotelu – mówi Piotr Gontarz z hotelu Linea Mare w Pobierowie, cytowany w komunikacie.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Nie milkną komentarze dotyczące internetowo–medialnej burzy w sprawie rozdzielania dotacji z Krajowego Planu Odb...
Stanowczo apelujemy o zaprzestanie działań, które destabilizują sektor HoReCa, podważają zaufanie do instytucji...
Stanowczo protestujemy przeciwko hejtowi, nieodpowiedzialnym wypowiedziom polityków i oskarżaniu hotelarzy o cwa...
Już 10 tysięcy hoteli z krajów unijnych przyłączyło się do pozwu przeciwko Booking.com. Tymczasem internetowy gi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas