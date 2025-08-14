Reklama

Hotelarze z Pomorza Zachodniego: Przed nami najlepszy weekend wakacji

Po niezbyt udanym lipcu w drugim miesiącu wakacji zachodniopomorscy hotelarze notują bardzo dobre wyniki. Kulminacji przyjazdów spodziewają się w długi weekend sierpniowy.

Publikacja: 14.08.2025 12:21

Hotelarze z Pomorza Zachodniego: Przed nami najlepszy weekend wakacji

Foto: PAP, Marcin Bielecki

Nelly Kamińska

Jak informuje w komunikacie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie (PIG), w długi weekend sierpniowy obłożenie we wszystkich zrzeszonych w niej obiektach noclegowych zbliża się do 100 procent, w całym pasie nadmorskim również sięga 90-100 procent.

– Zainteresowanie tym terminem jest tak duże, że wyprzedaliśmy wszystkie miejsca już na początku tygodnia. Wpływ na to ma oczywiście pogoda i bogata oferta hotelu – mówi Piotr Gontarz z hotelu Linea Mare w Pobierowie, cytowany w komunikacie.

– Zawsze najważniejsza jest pogoda, a ta w minionych tygodniach nie była dla turystyki najlepsza. Deszcz nad morzem zwykle oznacza odwoływane rezerwacje. W długi weekend obłożenie mamy kompletne i widzimy, że we wszystkich dużych hotelach w Międzyzdrojach czy Świnoujściu też nie ma już miejsc – dodaje Monika Kowalska z hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach.

Większość turystów to Polacy, ale nie brakuje też Niemców, Czechów czy Skandynawów.

Jak mówi prezes PIG Hanna Mojsiuk, ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania wypoczynkiem na polskim wybrzeżu turystów z Polski i Europy, jednak to, czy sezon będzie udany, zależy przede wszystkim od pogody.

– Przedsiębiorcy mocno odczuli deszczowy lipiec. Nie ma mowy o katastrofie, bo obłożenie w hotelach, które mają zaplecze w postaci SPA, basenów czy infrastruktury dla dzieci, pozostawało na wysokim poziomie, wiemy jednak, że wiele spontanicznych decyzji turystycznych uzależnionych jest od pogody. Mówimy więc o przeciętnym lipcu i bardzo dobrym sierpniu – wskazuje Hanna Mojsiuk.

– Turystyka w województwie zachodniopomorskim koncentruje się głównie w pasie nadmorskim, ale turyści coraz częściej wypoczywają nad jeziorami czy aktywnie na spływach kajakowych i wycieczkach rowerowych. W długi weekend w Szczecinie odbędzie się impreza plenerowa „Żagle” i ona też zapewne przyciągnie gości planujących wypoczynek w naszym regionie – dodaje prezes PIG.

Coraz więcej apartamentów nad morzem 

W tym roku, inaczej niż w poprzednich latach, nieco mniejszym wzięciem cieszą się apartamenty. Są one wprawdzie tańsze od hoteli, ale nie oferują atrakcji zabezpieczających przed kapryśną aurą, wskazuje ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.

– Nad morzem kończone są kolejne inwestycje i następne apartamenty trafiają na rynek. Zainteresowanie jest duże, ale równy popyt nieco osłabia rosnąca podaż lokalizacji w takich miejscowościach jak Kołobrzeg, Międzyzdroje czy Świnoujście. Ceny są wyższe niż przed rokiem, ale oczywiście wszystko zależy od standardu apartamentu, lokalizacji, a także terminów – dodaje Mirosław Król.

Źródło: rp.pl

