Hotelarze z Pomorza Zachodniego: Przed nami najlepszy weekend wakacji

Jak informuje w komunikacie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie (PIG), w długi weekend sierpniowy obłożenie we wszystkich zrzeszonych w niej obiektach noclegowych zbliża się do 100 procent, w całym pasie nadmorskim również sięga 90-100 procent.

– Zainteresowanie tym terminem jest tak duże, że wyprzedaliśmy wszystkie miejsca już na początku tygodnia. Wpływ na to ma oczywiście pogoda i bogata oferta hotelu – mówi Piotr Gontarz z hotelu Linea Mare w Pobierowie, cytowany w komunikacie.

– Zawsze najważniejsza jest pogoda, a ta w minionych tygodniach nie była dla turystyki najlepsza. Deszcz nad morzem zwykle oznacza odwoływane rezerwacje. W długi weekend obłożenie mamy kompletne i widzimy, że we wszystkich dużych hotelach w Międzyzdrojach czy Świnoujściu też nie ma już miejsc – dodaje Monika Kowalska z hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach.

Większość turystów to Polacy, ale nie brakuje też Niemców, Czechów czy Skandynawów.