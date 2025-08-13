Góry szlagierem długiego weekendu sierpniowego. Pierwszy raz wyprzedziły Bałtyk

Jak podaje w komunikacie portal rezerwacyjny Travelist.pl, jedna piąta jego użytkowników rezerwujących wakacje na sierpień planuje krótki urlop właśnie między 14 a 17 sierpnia.

Reklama Reklama

– Długie weekendy w Polsce to dla wielu okazja do maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu na odpoczynek przy minimalnej liczbie dni urlopowych. Do wyjazdu teraz dodatkowo motywują optymistyczne prognozy pogody na drugą połowę sierpnia. Warto dodać, że termin sierpniowy jest szczególnie popularny wśród rodzin z dziećmi, gdyż za niespełna trzy tygodnie rozpoczyna się rok szkolny – mówi Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl, cytowana w komunikacie.

Lato w górach kusi Polaków. Tańszy nocleg i lepsza pogoda

Od wielu lat w rezerwacjach przeważały pobyty w hotelach nad Bałtykiem, ale w tym roku to miejscowości górskie cieszą się największą popularnością: pierwsze odpowiadają za 38 procent ruchu turystycznego (spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z zeszłym rokiem), podczas gdy drugie za 42 procent (wzrost o 10 punktów procentowych).

Jednocześnie w łącznej liczbie rezerwacji nastąpił spadek udziału noclegów nad jeziorami (7 procent) i w miastach (6 procent), który wyniósł odpowiednio 4 punkty procentowe i 1 punkt procentowy.

– Wybór gór jako miejsca wypoczynku to w dużej mierze efekt pogody w pierwszej połowie wakacji. Średni czas wyprzedzenia w rezerwacjach to około półtora miesiąca, co oznacza, że wiele decyzji o sierpniowych pobytach zapadło na początku lipca, kiedy nad Polską pogoda zaczęła się psuć, a nad morzem zrobiło się chłodniej i bardziej deszczowo. W takich warunkach plażowanie już nie wydawało się tak atrakcyjne, dlatego wielu turystów zwróciło się ku górom, gdzie nawet przy niższych temperaturach i opadach deszczu wciąż można aktywnie spędzać czas – wyjaśnia Eliza Maćkiewicz.