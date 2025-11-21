Dobry październik w hotelach. Sezon konferencji w pełni, hotelarze korzystali z popytu

Aktualizacja: 21.11.2025 20:49 Publikacja: 21.11.2025 20:22
Zdecydowana większość hoteli uzyskała w październiku satysfakcjonujące poziomy obłożenia – pisze Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu najnowszej ankiety.
Prawie trzy czwarte hoteli biorących udział w ankiecie zanotowało obłożenie ponad połowy dostępnych pokojów, w tym 38 procent obiektów powyżej 70 procent. 7 procent hoteli miało frekwencję poniżej 30 procent.
Ponad 80 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 35 procent powyżej 70 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 2 procent.
59 procent hoteli wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 26 procent powyżej 70 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 11 procent.
– W październiku hotele biznesowe, które korzystają z wysokiego popytu związanego z jesiennym sezonem konferencji i wydarzeń firmowych, osiągnęły lepsze rezultaty od wypoczynkowych. Jest to również naturalną konsekwencją zakończenia sezonu wakacyjnego – mówi prezes IGHP Ireneusz Węgłowski, cytowany w komunikacie.
Wskaźniki obłożenia były na wyższym poziomie niż rok temu, zarówno w obiektach biznesowych, jak i wypoczynkowych. Dla 33 procent hoteli frekwencja była mniejsza niż w październiku ubiegłego roku. Prawie połowa hoteli poprawiła w tym roku obłożenie, a 18 procent hoteli miało wyniki takie same jak 12 miesięcy temu.
Dla 47 procent hoteli biznesowych wskaźnik frekwencji poprawił się w stosunku do października ubiegłego roku, 37 procent zanotowało zmniejszenie obłożenia.
48 procent obiektów wypoczynkowych odnotowało poprawę wskaźnika obłożenia w stosunku do października ubiegłego roku, w tym najliczniejsze grupy stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych (19 procent) i powyżej 10 punktów procentowych (również 19 procent). U 37 procent ankietowanych obiektów obłożenie pogorszyło się.
Październik przyniósł kontynuację trendu wzrostu cen usług noclegowych – ponad 60 procent hoteli podniosło stawki względem ubiegłego roku.
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad wskazują na słabsze prognozy niż miesiąc temu dla października. 29 procent całej grupy ankietowanych hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma jedna trzecia obiektów, w tym najliczniejsza grupa z frekwencją w zakresie 51-60 procent stanowiąca 18 procent.
W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 7 do 14 listopada 2025 roku wzięło udział 130 hoteli we wszystkich województwach. 78 procent z nich to hotele miejskie, 39 procent sieciowe, 44 procent biznesowe, 21 procent wypoczynkowe, a 35 procent łączące segment biznesowy z turystycznym. 79 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 55 procent mniej niż 100 (średnio 106). 82 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
