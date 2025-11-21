Dobry październik w hotelach. Sezon konferencji w pełni, hotelarze korzystali z popytu

Wyniki lepsze od ubiegłorocznych

Wskaźniki obłożenia były na wyższym poziomie niż rok temu, zarówno w obiektach biznesowych, jak i wypoczynkowych. Dla 33 procent hoteli frekwencja była mniejsza niż w październiku ubiegłego roku. Prawie połowa hoteli poprawiła w tym roku obłożenie, a 18 procent hoteli miało wyniki takie same jak 12 miesięcy temu.

Dla 47 procent hoteli biznesowych wskaźnik frekwencji poprawił się w stosunku do października ubiegłego roku, 37 procent zanotowało zmniejszenie obłożenia.

48 procent obiektów wypoczynkowych odnotowało poprawę wskaźnika obłożenia w stosunku do października ubiegłego roku, w tym najliczniejsze grupy stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych (19 procent) i powyżej 10 punktów procentowych (również 19 procent). U 37 procent ankietowanych obiektów obłożenie pogorszyło się.

Ceny w hotelach w górę

Październik przyniósł kontynuację trendu wzrostu cen usług noclegowych – ponad 60 procent hoteli podniosło stawki względem ubiegłego roku.