Długi weekend listopadowy w podróży. Więcej rezerwacji niż na majówkę i czerwcówkę

Coraz więcej Polaków spędza listopadowy długi weekend, który w tym roku potrwa od piątku, 7 listopada, do wtorku, 11 listopada, w podróży. Jak wyliczył portal Travelist.pl, zainteresowanie wyjazdami w tym terminie jest większe niż w wypadku majówki i czerwcówki – odpowiednio o 66 procent i 23 procent. Długi weekend listopadowy ustępuje pod tym względem jedynie długiemu weekendowi w sierpniu.

Jego przewagą jest natomiast bardzo atrakcyjny stosunek ceny do jakości – średni koszt pobytu dla dwóch osób ze śniadaniem lub wyżywieniem w hotelu 3–5* wynosi 554 złote za noc, czyli o 10-22 procent mniej w porównaniu z wiosenno-letnimi weekendami.

Atrakcyjne ceny i sprzyjający układ kalendarza sprawiają, że listopadowy weekend to jedna z najbardziej opłacalnych okazji w roku do krótkiego wypoczynku – podkreśla Travelist.pl.

Bałtyk króluje, zyskują jeziora

Rezerwacje na długi weekend stanowią 38 procent wszystkich listopadowych wyjazdów zarezerwowanych na Travelist.pl. Największa część turystów wyjedzie nad morze – kierunek ten odpowiada za 45 procent rezerwacji. Zainteresowanie nim wzrosło o 12 procent względem ubiegłego roku.