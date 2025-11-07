Długi weekend listopadowy w podróży. Więcej rezerwacji niż na majówkę i czerwcówkę

Aktualizacja: 07.11.2025 14:19 Publikacja: 07.11.2025 12:06
W długi listopadowy weekend najwięcej Polaków wypoczywać będzie nad Bałykiem
Coraz więcej Polaków spędza listopadowy długi weekend, który w tym roku potrwa od piątku, 7 listopada, do wtorku, 11 listopada, w podróży. Jak wyliczył portal Travelist.pl, zainteresowanie wyjazdami w tym terminie jest większe niż w wypadku majówki i czerwcówki – odpowiednio o 66 procent i 23 procent. Długi weekend listopadowy ustępuje pod tym względem jedynie długiemu weekendowi w sierpniu.
Jego przewagą jest natomiast bardzo atrakcyjny stosunek ceny do jakości – średni koszt pobytu dla dwóch osób ze śniadaniem lub wyżywieniem w hotelu 3–5* wynosi 554 złote za noc, czyli o 10-22 procent mniej w porównaniu z wiosenno-letnimi weekendami.
Atrakcyjne ceny i sprzyjający układ kalendarza sprawiają, że listopadowy weekend to jedna z najbardziej opłacalnych okazji w roku do krótkiego wypoczynku – podkreśla Travelist.pl.
Rezerwacje na długi weekend stanowią 38 procent wszystkich listopadowych wyjazdów zarezerwowanych na Travelist.pl. Największa część turystów wyjedzie nad morze – kierunek ten odpowiada za 45 procent rezerwacji. Zainteresowanie nim wzrosło o 12 procent względem ubiegłego roku.
Drugie miejsce zajmują góry z 38-procentowym udziałem w rezerwacjach, utrzymując praktycznie ten sam poziom co rok temu. Na popularności zyskują też jeziora – liczba pobytów nad nimi wzrosła o ponad jedną czwartą i stanowi obecnie 8 procent całości. Niewielki, bo 2-procentowy wzrost, notują też city breaki (9 procent rezerwacji).
Foto: Travelist.pl
Łączna liczba pobytów rezerwowanych na długi weekend wzrosła o 9 procent, licząc rok do roku.
– Dominacja Bałtyku staje się jeszcze bardziej zauważalna, a różnica między morzem a górami zwiększyła się do 7 punktów procentowych. Coraz więcej osób wybiera morze, doceniając bogatą infrastrukturę, zaplecze wellness i spokojną atmosferę. Góry z kolei mają stabilną pozycję, przyciągając turystów poszukujących ciszy i aktywności na świeżym powietrzu – mówi dyrektor ds. handlowych w Travelist.pl Eliza Maćkiewicz, cytowana w komunikacie prasowym.
Na czele najchętniej wybieranych miast znalazł się Kołobrzeg z 12-procentowym udziałem w ogóle rezerwacji na Travelist.pl. Kolejne miejsca zajmują Szklarska Poręba, Gdańsk, Szczyrk i Mielno. W drugiej połowie rankingu znalazły się Karpacz, Międzyzdroje, Świnoujście, Świeradów-Zdrój i Nałęczów.
Foto: Travelist.pl
Weekend o jeden dzień dłuższy niż przed rokiem sprawił, że wydatki na listopadowe wyjazdy wzrosły – średnia wartość rezerwacji jest o 25 procent większa i wynosi obecnie 1762 złote (za cały pobyt ze śniadaniem lub wyżywieniem dla dwóch osób w hotelu 3–5*).
Najwięcej wydają turyści wypoczywający w górach – średnio 1853 złote, czyli aż o 36 procent więcej niż w 2024 roku. Na drugim miejscu znalazły się wyjazdy nad morze, które kosztują średnio 1868 złotych za pobyt (plus 23 procent). Za pobyt nad jeziorami trzeba zapłacić 1744 złote (plus 4 procent). Najmniej kosztują city breaki – 1376 złotych (plus 14 procent).
– Za wzrostem wartości rezerwacji kryją się nie tylko wyższe ceny noclegów, lecz przede wszystkim korzystny układ kalendarza, dzięki czemu zyskujemy dodatkowy dzień i wypoczywamy dłużej. Nie zapominajmy też o stale rosnącym zainteresowaniu kompleksowymi pakietami – goście coraz częściej stawiają na oferty, w których poza noclegiem mają zapewnione posiłki, dostęp do basenu czy strefy spa. Z kolei dla rodzin wręcz konieczne stają się atrakcje dla dzieci, pokoje do gier czy aquaparki. Sprawia to, że wyjazd staje się pełnowartościowym wypoczynkiem, a nie tylko krótkim pobytem poza domem – zwraca uwagę Eliza Maćkiewicz.
Foto: Travelist.pl
Użytkownicy Travelist.pl planują listopadowy wypoczynek z podobnym, choć nieco większym wyprzedzeniem niż w ubiegłym roku. Średni czas między dokonaniem rezerwacji a rozpoczęciem pobytu wynosi obecnie 39 dni, co oznacza wzrost o niespełna dwa dni.
Najwcześniej decyzję o wyjeździe podejmują osoby wybierające góry – tam średni okres rezerwacyjny wydłużył się do 43 dni (plus 6 dni). Krócej planowane są wyjazdy nad jeziora (41 dni) i nad morze (40 dni). City breaki tradycyjnie rezerwowane są najpóźniej – średnio 29 dni przed terminem pobytu.
Raport obejmuje rezerwacje w hotelach dokonane na Travelist.pl do 6 listopada, które dotyczą pobytów w okresie od 7 do 11 listopada włącznie. Ceny obejmują cały pobyt ze śniadaniem lub wyżywieniem dla dwóch osób w hotelu 3–5*.
