Polacy planują zimowy urlop – relaks, zwiedzanie i narty, najchętniej w polskich górach

Aktualizacja: 06.11.2025 12:43 Publikacja: 06.11.2025 11:54
Wśród krajowych kierunków urlopowych na zimę największym zainteresowaniem cieszą się Tatry
Sieć ośrodków narciarsko-rowerowych Grupa Pingwina i portal rezerwacyjny Triverna zapytały Polaków o ich urlopowe plany na zimę. Wnioski z badania zebrały w raporcie „Plany i preferencje Polaków dotyczące wyjazdów zimowych w sezonie 2025/2026”.
41 procent uczestników badania już teraz wie, że spędzi wypoczynek poza miejscem zamieszkania, a prawie połowa pozostałych tego nie wyklucza.
Wyraźnie aktywniejsze są osoby mające dzieci – planują one zimowy wypoczynek niemal dwukrotnie częściej niż te bezdzietne, a 59 procent tej grupy jest już pewne swojego wyjazdu.
– Zimowe wyjazdy to już stały punkt urlopowego kalendarza i bardzo nas to cieszy. Prawie 70 procent osób planujących lub rozważających wypoczynek w tym okresie to wyraźny sygnał, że turystyka zimowa w Polsce ma się bardzo dobrze – mówi menedżer ds. marketingu cyfrowego w Grupie Pingwina Anna Wysocka, cytowana w komunikacie prasowym.
– Widzimy szczególnie duże zainteresowanie wśród młodych dorosłych i rodzin z dziećmi, które coraz częściej wybierają aktywne formy spędzania czasu. W ośrodkach Grupy Pingwina z roku na rok przybywa najmłodszych adeptów narciarstwa. Napędza to rosnąca świadomość potrzeby odpoczynku, także aktywnego oraz rozwój infrastruktury i oferty krajowej – dodaje.
57 procent badanych planujących zimowy wypoczynek chce spędzić go w Polsce. Wśród krajowych kierunków podróży królują góry wskazane przez 39 procent respondentów. Największym zainteresowaniem cieszą się Tatry (38 procent wskazań), a następnie Bieszczady (21 procent), Sudety (16 procent) oraz Beskidy i Pieniny (12 procent). Wyjazd za granicę rozważa 21 procent respondentów.
– Mniej niż co czwarty Polak rozważający wyjazd wybiera zagranicę, a to dowód atrakcyjności i, co równie ważne, dostępności krajowej oferty. Małopolska, Górny i Dolny Śląsk i Podkarpacie przyciągają infrastrukturą i bazą noclegową. Znaczący wkład mają w to również organizacje turystyczne i samorządy, które dzięki dobrym kampaniom i nowoczesnym narzędziom promują swoje regiony. Wszystkie te działania wzmacniają pozycję Polski jako całorocznego kierunku turystycznego – mówi dyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki w Polskiej Organizacji Turystycznej Jacek Janowski.
Co ważne, sytuacja gospodarcza i napięcia geopolityczne, łącznie z zagrożeniem militarnym, nie mają znaczącego wpływu na plany urlopowe. Zaledwie 7 procent badanych przyznaje, że finanse zmuszą ich do całkowitej rezygnacji z zimowego wyjazdu. Odpowiednio 17 procent i 18 procent respondentów deklaruje, że kwestie finansowe wpłyną na wybór miejsca pobytu oraz atrakcje. Należy wspomnieć o 15 procentach badanych, którzy w związku z ewentualnym zagrożeniem bezpieczeństwa zmienią kierunek lub długość pobytu.
Największa grupa osób planujących zimowy wyjazd deklaruje, że nie wyda więcej niż 3 tysiące złotych lub od 3 do 5 tysięcy złotych – w obu przypadkach odsetek wskazań oscyluje w okolicach 30 procent. Co piąty turysta wyda na urlop od 5 do 10 tysięcy złotych, a 6 procent – jeszcze więcej.
W tych wydatkach największą pozycję budżetową stanowić będą noclegi wskazane przez 70 procent respondentów.
Polacy ufają bliskim i znajomym – 39 procent badanych bierze pod uwagę ich opinie podczas planowania zimowego urlopu. Aż 35 procent zdaje się na popularne portale rezerwacyjne. W oczy rzuca się różnica pokoleniowa – starsi częściej polegają na rekomendacjach, a młodsi sięgają po wsparcie portali czy mediów społecznościowych.
– Zimowy wyjazd to duże wydarzenie, planowane ze starannością i pewnym wyprzedzeniem. Dane pokazują, że najczęściej wybieramy pobyty trwające od 4 do 6 nocy, a rezerwacje dokonywane są z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Dominują rodziny z dziećmi, choć w styczniu i lutym spodziewamy się skrócenia pobytów do 2-3 nocy ze względu na bardziej spontaniczne decyzje. Widać też wyraźny podział pokoleniowy – młodsi planują wyjazdy online, starsi częściej ufają osobistym rekomendacjom – mówi dyrektor ds. marketingu w Triverna.pl Krzysztof Dębski.
Polacy najchętniej wybierają pensjonaty (21 procent) i hotele standardowe (17 procent).
Relaks i wypoczynek oraz zwiedzanie to najczęstszy cel zimowych wyjazdów. Zaraz za nimi jest jazda na nartach i snowboardzie, którą wskazuje 23 procent respondentów. Rozwojowi tych form sportu sprzyjają inwestycje w stacjach narciarskich.
– Polacy widzą, że wcale nie trzeba jechać w Alpy, żeby korzystać z naprawdę wysokiej jakości stoków. Badanie pokazuje duże zainteresowanie Tatrami, jednak warto zauważyć, że na narty jeździ się głównie w Beskidy, które wyróżnia zdecydowanie największa liczba stacji narciarskich. Takie miejsca jak Słotwiny Arena czy Skolnity pokazują, że krajowa oferta może być atrakcyjna, a przede wszystkim zróżnicowana – mówi redaktor naczelny portalu skionline.pl i twórca ponad 300 filmów o ośrodkach narciarskich Jacek Ciszak.
Grupa Pingwina skupia pięć całorocznych ośrodków narciarsko-rowerowych w Polsce: Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju, Skolnity Ski & Bike w Wiśle, Czarny Groń w Rzykach, Kasina Ski & Bike Park w Kasinie Wielkiej i Kurza Góra na Mazurach.
Triverna.pl to polski portal rezerwacyjny łączący ponad 1000 hoteli, apartamentów i willi w Polsce i w Europie.
Badanie przeprowadziła w październiku 2025 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków pracownia IBRiS.
