Polacy planują zimowy urlop – relaks, zwiedzanie i narty, najchętniej w polskich górach

Sieć ośrodków narciarsko-rowerowych Grupa Pingwina i portal rezerwacyjny Triverna zapytały Polaków o ich urlopowe plany na zimę. Wnioski z badania zebrały w raporcie „Plany i preferencje Polaków dotyczące wyjazdów zimowych w sezonie 2025/2026”.

41 procent uczestników badania już teraz wie, że spędzi wypoczynek poza miejscem zamieszkania, a prawie połowa pozostałych tego nie wyklucza.

Wyraźnie aktywniejsze są osoby mające dzieci – planują one zimowy wypoczynek niemal dwukrotnie częściej niż te bezdzietne, a 59 procent tej grupy jest już pewne swojego wyjazdu.