Reklama
Rozwiń
Reklama

Warszawa, Wilno, Ryga i Tallinn wspólnie promują się w USA. „Cztery historie, jedna opowieść”

Warszawa, Wilno, Ryga i Tallinn kolejny raz promują się w Stanach Zjednoczonych w ramach wspólnej kampanii wizerunkowej. Projekt finansuje Europejska Komisja Podróży.

Publikacja: 04.11.2025 12:44

Uroki czterech wschodnioeuropejskich stolic, w tym Warszawy, odkrywa amerykańska influencerka

Uroki czterech wschodnioeuropejskich stolic, w tym Warszawy, odkrywa amerykańska influencerka

Foto: European Travel Commission

Nelly Kamińska

Cztery europejskie stolice kolejny raz połączyły siły w ramach kampanii wizerunkowej „Europe Untold” – pisze w komunikacie jej inicjator, Stołeczne Biuro Turystyki. Celem projektu jest zaprezentowanie turystycznego potencjału Warszawy, Wilna, Rygi i Tallina mieszkańcom Nowego Jorku i Chicago.

Kampania, współfinansowana przez Europejską Komisję Podróży (European Travel Commission – ETC), potrwa do końca listopada i będzie realizowana w mediach społecznościowych, w tym na platformach Meta, TikTok i YouTube.

W tym roku do programu ETC zgłoszono dziewięć projektów. Wspólna propozycja Warszawy i stolic państw bałtyckich uzyskała pełne dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy euro. W kampanii udział bierze amerykańska influencerka Melissa Male, która odwiedziła wszystkie cztery stolice i będzie publikować relacje z podróży na swoich kanałach społecznościowych.

Czytaj więcej

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na Mazowszu wynosi 44,7 proc., czyli więcej niż w skali Pol
Popularne Trendy
Turystyka na Mazowszu. Co czwarty przyjezdny to cudzoziemiec

W ramach projektu powstała seria czterech spotów, pokazujących stolice Europy Środkowo-Wschodniej oczami amerykańskiej turystki, która odkrywa ich różnorodność i uroki. Każdy z filmów zabiera widzów w inspirującą podróż po jednym z miast – Warszawie, Wilnie, Rydze i Tallinie – prezentując najpiękniejsze miejsca, lokalną kulturę i unikalny klimat. Całość uzupełnia spot podsumowujący, spajający wszystkie historie w jedną opowieść. Materiały wideo dostępne są na stronie projektu

Reklama
Reklama

Foto: European Travel Commission

Europa warta odkrycia

– Projekt, którego Warszawa jest liderem, ponownie zdobył uznanie European Travel Commission. Hasło kampanii „Europe Untold” wynika stąd, że nasze miasta wciąż pozostają mało znane wśród amerykańskich turystów i stanowią ciekawą alternatywę dla dobrze znanych, choć często zatłoczonych miejsc na klasycznym szlaku Europy Zachodniej – wyjaśnia dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras, cytowany w komunikacie.

To kolejna wspólna promocja Warszawy, Rygi, Wilna i Tallina. Zeszłoroczna odsłona projektu, również skierowana na rynek amerykański, trwała nieco ponad miesiąc i odnotowała ponad 16,4 miliona wyświetleń. Wysoki poziom zaangażowania potwierdził skuteczność dotarcia do wybranej grupy odbiorców, a media społecznościowe okazały się efektywnym narzędziem promocji europejskich miast – głosi komunikat.

– Dobre wyniki zeszłorocznej kampanii pokazują, że współpraca pomiędzy miastami zwiększa możliwości dotarcia z przekazem na odległe rynki. Dlatego też Warszawa ponownie połączyła siły ze stolicami państw bałtyckich, aby pokazać mieszkańcom aglomeracji Nowego Jorku i Chicago, że Europa nie kończy się na najpopularniejszych miejscach regionu śródziemnomorskiego, ale ma do zaoferowania również piękne miejsca i interesujące doznania w metropoliach środkowo-wschodniej części kontynentu – podsumowuje Paweł Moras.

Czytaj więcej

Holenderzy: Gdańsk jednym z najbardziej niedocenianych miast w Europie
Popularne Trendy
Holenderzy: Gdańsk jednym z najbardziej niedocenianych miast w Europie

Działania na dalekich rynkach

European Travel Commission (ETC) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje turystyczne z 35 państw Europy. Jej celem jest promowanie Europy jako atrakcyjnego kierunku turystycznego na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem dalekich rynków, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Brazylia czy Kanada.

Reklama
Reklama

ETC realizuje kampanie marketingowe, prowadzi badania i analizy rynku turystycznego, wspiera zrównoważony rozwój branży i współpracę między krajami członkowskimi. Organizacja działa przy wsparciu Komisji Europejskiej, a jej siedziba znajduje się w Brukseli.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Regiony Europa Estonia Tallinn Litwa Wilno Łotwa Ryga Turystyka Promocja turystyczna Warszawa European Travel Commission Stołeczne Biuro Turystyki

Cztery europejskie stolice kolejny raz połączyły siły w ramach kampanii wizerunkowej „Europe Untold” – pisze w komunikacie jej inicjator, Stołeczne Biuro Turystyki. Celem projektu jest zaprezentowanie turystycznego potencjału Warszawy, Wilna, Rygi i Tallina mieszkańcom Nowego Jorku i Chicago.

Kampania, współfinansowana przez Europejską Komisję Podróży (European Travel Commission – ETC), potrwa do końca listopada i będzie realizowana w mediach społecznościowych, w tym na platformach Meta, TikTok i YouTube.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Turcja: Przyjechało już 50 milionów turystów. Polaków jest więcej niż rok temu
Popularne Trendy
Turcja: Przyjechało już 50 milionów turystów. Polaków jest więcej niż rok temu
Holenderzy: Gdańsk jednym z najbardziej niedocenianych miast w Europie
Popularne Trendy
Holenderzy: Gdańsk jednym z najbardziej niedocenianych miast w Europie
Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki rozpisał konkurs na prezesa Polskiej Organizacji Turysty
Popularne Trendy
Minister szuka kandydata na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – ogłosił konkurs
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Bez 35 miliardów euro turystyka na wyspach się załamie – twierdzi grecki bank centralny
Popularne Trendy
Bez 35 miliardów euro turystyka na wyspach się załamie – twierdzi grecki bank centralny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie