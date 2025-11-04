Warszawa, Wilno, Ryga i Tallinn wspólnie promują się w USA. „Cztery historie, jedna opowieść”

Cztery europejskie stolice kolejny raz połączyły siły w ramach kampanii wizerunkowej „Europe Untold” – pisze w komunikacie jej inicjator, Stołeczne Biuro Turystyki. Celem projektu jest zaprezentowanie turystycznego potencjału Warszawy, Wilna, Rygi i Tallina mieszkańcom Nowego Jorku i Chicago.

Kampania, współfinansowana przez Europejską Komisję Podróży (European Travel Commission – ETC), potrwa do końca listopada i będzie realizowana w mediach społecznościowych, w tym na platformach Meta, TikTok i YouTube.

W tym roku do programu ETC zgłoszono dziewięć projektów. Wspólna propozycja Warszawy i stolic państw bałtyckich uzyskała pełne dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy euro. W kampanii udział bierze amerykańska influencerka Melissa Male, która odwiedziła wszystkie cztery stolice i będzie publikować relacje z podróży na swoich kanałach społecznościowych.

W ramach projektu powstała seria czterech spotów, pokazujących stolice Europy Środkowo-Wschodniej oczami amerykańskiej turystki, która odkrywa ich różnorodność i uroki. Każdy z filmów zabiera widzów w inspirującą podróż po jednym z miast – Warszawie, Wilnie, Rydze i Tallinie – prezentując najpiękniejsze miejsca, lokalną kulturę i unikalny klimat. Całość uzupełnia spot podsumowujący, spajający wszystkie historie w jedną opowieść. Materiały wideo dostępne są na stronie projektu.