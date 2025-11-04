Warszawa, Wilno, Ryga i Tallinn wspólnie promują się w USA. „Cztery historie, jedna opowieść”

Aktualizacja: 04.11.2025 18:01 Publikacja: 04.11.2025 12:44
Uroki czterech wschodnioeuropejskich stolic, w tym Warszawy, odkrywa amerykańska influencerka
Cztery europejskie stolice kolejny raz połączyły siły w ramach kampanii wizerunkowej „Europe Untold” – pisze w komunikacie jej inicjator, Stołeczne Biuro Turystyki. Celem projektu jest zaprezentowanie turystycznego potencjału Warszawy, Wilna, Rygi i Tallina mieszkańcom Nowego Jorku i Chicago.
Kampania, współfinansowana przez Europejską Komisję Podróży (European Travel Commission – ETC), potrwa do końca listopada i będzie realizowana w mediach społecznościowych, w tym na platformach Meta, TikTok i YouTube.
W tym roku do programu ETC zgłoszono dziewięć projektów. Wspólna propozycja Warszawy i stolic państw bałtyckich uzyskała pełne dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy euro. W kampanii udział bierze amerykańska influencerka Melissa Male, która odwiedziła wszystkie cztery stolice i będzie publikować relacje z podróży na swoich kanałach społecznościowych.
W ramach projektu powstała seria czterech spotów, pokazujących stolice Europy Środkowo-Wschodniej oczami amerykańskiej turystki, która odkrywa ich różnorodność i uroki. Każdy z filmów zabiera widzów w inspirującą podróż po jednym z miast – Warszawie, Wilnie, Rydze i Tallinie – prezentując najpiękniejsze miejsca, lokalną kulturę i unikalny klimat. Całość uzupełnia spot podsumowujący, spajający wszystkie historie w jedną opowieść. Materiały wideo dostępne są na stronie projektu.
Foto: European Travel Commission
– Projekt, którego Warszawa jest liderem, ponownie zdobył uznanie European Travel Commission. Hasło kampanii „Europe Untold” wynika stąd, że nasze miasta wciąż pozostają mało znane wśród amerykańskich turystów i stanowią ciekawą alternatywę dla dobrze znanych, choć często zatłoczonych miejsc na klasycznym szlaku Europy Zachodniej – wyjaśnia dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras, cytowany w komunikacie.
To kolejna wspólna promocja Warszawy, Rygi, Wilna i Tallina. Zeszłoroczna odsłona projektu, również skierowana na rynek amerykański, trwała nieco ponad miesiąc i odnotowała ponad 16,4 miliona wyświetleń. Wysoki poziom zaangażowania potwierdził skuteczność dotarcia do wybranej grupy odbiorców, a media społecznościowe okazały się efektywnym narzędziem promocji europejskich miast – głosi komunikat.
– Dobre wyniki zeszłorocznej kampanii pokazują, że współpraca pomiędzy miastami zwiększa możliwości dotarcia z przekazem na odległe rynki. Dlatego też Warszawa ponownie połączyła siły ze stolicami państw bałtyckich, aby pokazać mieszkańcom aglomeracji Nowego Jorku i Chicago, że Europa nie kończy się na najpopularniejszych miejscach regionu śródziemnomorskiego, ale ma do zaoferowania również piękne miejsca i interesujące doznania w metropoliach środkowo-wschodniej części kontynentu – podsumowuje Paweł Moras.
European Travel Commission (ETC) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje turystyczne z 35 państw Europy. Jej celem jest promowanie Europy jako atrakcyjnego kierunku turystycznego na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem dalekich rynków, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Brazylia czy Kanada.
ETC realizuje kampanie marketingowe, prowadzi badania i analizy rynku turystycznego, wspiera zrównoważony rozwój branży i współpracę między krajami członkowskimi. Organizacja działa przy wsparciu Komisji Europejskiej, a jej siedziba znajduje się w Brukseli.
