Holenderski portal: Gdańsk jednym z najbardziej niedocenianych miast w Europie

Portal man-man.nl stworzył listę 10 najbardziej niedocenianych miast w Europie – pisze w komunikacie Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie. Uznał je za „równie piękne, a może nawet bardziej interesujące” od turystycznej „klasyki”, czyli na przykład Rzymu, Paryża czy Barcelony.
Na liście „niedocenianych perełek” znalazł się Gdańsk – „miasto portowe nad Bałtykiem, fascynujące połączenie historii i nowoczesności”, idealne na city break, jak pisze o nim redakcja.
Autorzy zwracają również uwagę na „imponujące muzea, historyczną dzielnicę pełną kolorowych fasad i restauracje, gdzie tradycyjna kuchnia polska łączy się z nowoczesnymi wpływami”.
Obok Gdańska w zestawieniu znalazły się Mostar, Trondheim, Saloniki, Ochryda, Innsbruck, Trogir, Ryga, Triest i Wilno.
Gdańsk przyciąga kilka milionów odwiedzających rocznie, a liczba turystów z Holandii rośnie między innymi dzięki bezpośrednim lotom z Amsterdamu i Eindhoven – czytamy w komunikacie ZOPOT-u.
Man-man.nl to popularny holenderski portal lifestyle’owy adresowany do mężczyzn. Dociera do około 2,3 miliona użytkowników miesięcznie i ma ponad 132 tysiące obserwujących w mediach społecznościowych.
