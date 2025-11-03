Reklama
Rozwiń
Reklama

Holenderski portal: Gdańsk jednym z najbardziej niedocenianych miast w Europie

Holenderski serwis lifestyle’owy man-man.nl umieścił Gdańsk w dziesiątce najbardziej niedocenianych miejsc na wakacje w Europie. Na liście obok stolicy Pomorza znalazły się między innymi Saloniki, Ochryda, Triest, Ryga i Wilno.

Publikacja: 03.11.2025 13:35

Holenderski portal: Gdańsk jednym z najbardziej niedocenianych miast w Europie

Foto: Nelly Kamińska

Nelly Kamińska

Portal man-man.nl stworzył listę 10 najbardziej niedocenianych miast w Europie – pisze w komunikacie Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie. Uznał je za „równie piękne, a może nawet bardziej interesujące” od turystycznej „klasyki”, czyli na przykład Rzymu, Paryża czy Barcelony.

Na liście „niedocenianych perełek” znalazł się Gdańsk – „miasto portowe nad Bałtykiem, fascynujące połączenie historii i nowoczesności”, idealne na city break, jak pisze o nim redakcja.

Autorzy zwracają również uwagę na „imponujące muzea, historyczną dzielnicę pełną kolorowych fasad i restauracje, gdzie tradycyjna kuchnia polska łączy się z nowoczesnymi wpływami”.

Czytaj więcej

Polska zaprasza Holendrów do Gdyni i Lublina. „Obserwujemy wzrost zainteresowania”
Popularne Trendy
Polska zaprasza Holendrów do Gdyni i Lublina. „Obserwujemy wzrost zainteresowania”

Obok Gdańska w zestawieniu znalazły się Mostar, Trondheim, Saloniki, Ochryda, Innsbruck, Trogir, Ryga, Triest i Wilno.

Reklama
Reklama

Bezpośrednie loty z holenderskich lotnisk sprzyjają podróżom do Gdańska

Gdańsk przyciąga kilka milionów odwiedzających rocznie, a liczba turystów z Holandii rośnie między innymi dzięki bezpośrednim lotom z Amsterdamu i Eindhoven – czytamy w komunikacie ZOPOT-u.

Man-man.nl to popularny holenderski portal lifestyle’owy adresowany do mężczyzn. Dociera do około 2,3 miliona użytkowników miesięcznie i ma ponad 132 tysiące obserwujących w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej

Tramwaje w Rotterdamie zachwalają atrakcje Wrocławia, Poznania i Gdańska
Nowe Trendy
Tramwaje w Rotterdamie zachwalają atrakcje Wrocławia, Poznania i Gdańska

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska pomorskie Gdańsk Regiony Europa Holandia Amsterdam Polska Organizacja Turystyczna (POT)

Portal man-man.nl stworzył listę 10 najbardziej niedocenianych miast w Europie – pisze w komunikacie Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie. Uznał je za „równie piękne, a może nawet bardziej interesujące” od turystycznej „klasyki”, czyli na przykład Rzymu, Paryża czy Barcelony.

Na liście „niedocenianych perełek” znalazł się Gdańsk – „miasto portowe nad Bałtykiem, fascynujące połączenie historii i nowoczesności”, idealne na city break, jak pisze o nim redakcja.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki rozpisał konkurs na prezesa Polskiej Organizacji Turysty
Popularne Trendy
Minister szuka kandydata na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – ogłosił konkurs
Bez 35 miliardów euro turystyka na wyspach się załamie – twierdzi grecki bank centralny
Popularne Trendy
Bez 35 miliardów euro turystyka na wyspach się załamie – twierdzi grecki bank centralny
Rafał Szmytke złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyłonienie
Popularne Trendy
Ruszyła procedura wyłonienia nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na Mazowszu wynosi 44,7 proc., czyli więcej niż w skali Pol
Popularne Trendy
Turystyka na Mazowszu. Co czwarty przyjezdny to cudzoziemiec
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie