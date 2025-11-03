Holenderski portal: Gdańsk jednym z najbardziej niedocenianych miast w Europie

Portal man-man.nl stworzył listę 10 najbardziej niedocenianych miast w Europie – pisze w komunikacie Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie. Uznał je za „równie piękne, a może nawet bardziej interesujące” od turystycznej „klasyki”, czyli na przykład Rzymu, Paryża czy Barcelony.

Na liście „niedocenianych perełek” znalazł się Gdańsk – „miasto portowe nad Bałtykiem, fascynujące połączenie historii i nowoczesności”, idealne na city break, jak pisze o nim redakcja.

Autorzy zwracają również uwagę na „imponujące muzea, historyczną dzielnicę pełną kolorowych fasad i restauracje, gdzie tradycyjna kuchnia polska łączy się z nowoczesnymi wpływami”.

Obok Gdańska w zestawieniu znalazły się Mostar, Trondheim, Saloniki, Ochryda, Innsbruck, Trogir, Ryga, Triest i Wilno.