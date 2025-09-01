Tramwaje w Rotterdamie zachwalają atrakcje Wrocławia, Poznania i Gdańska

W Rotterdamie od czerwca do połowy września trwa kampania promująca trzy polskie miasta z bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z Holandią: Wrocław, Poznań i Gdańsk – informuje w komunikacie organizator akcji, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie.

Reklama Reklama

Po mieście jeżdżą trzy tramwaje z wielkoformatowymi grafikami stylizowanymi na pocztówki z hasłem „Pozdrowienia z…”. Każde z miast prezentowane jest poprzez charakterystyczne symbole: Wrocław poprzez krasnale, Poznań – renesansowy ratusz i rogale świętomarcińskie, a Gdańsk – kolorowe kamieniczki przypominające te holenderskie.

– Dzięki lekkiej, wakacyjnej formie kampanii mamy szansę przyciągnąć uwagę Holendrów i zachęcić ich do odwiedzenia Polski już jesienią – mówi Małgorzata Duijnmayer z ZOPOT w Amsterdamie, cytowana w komunikacie.

Kampania dociera do mieszkańców Rotterdamu i turystów

Rotterdam, drugie co do wielkości miasto Holandii, ma 670 tysięcy mieszkańców i rocznie przyciąga około 1,6 miliona turystów. Z tramwajów korzysta tam prawie 160 tysięcy osób dziennie, co zapewnia szeroki zasięg kampanii – głosi komunikat.