Tramwaje w Rotterdamie zachwalają atrakcje Wrocławia, Poznania i Gdańska

W drugim co do wielkości mieście Holandii trwa kampania promująca Wrocław, Poznań i Gdańsk. Jej organizatorem jest Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie.

Publikacja: 01.09.2025 13:40

Foto: ZOPOT w Amsterdamie

Nelly Kamińska

W Rotterdamie od czerwca do połowy września trwa kampania promująca trzy polskie miasta z bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z Holandią: Wrocław, Poznań i Gdańsk – informuje w komunikacie organizator akcji, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie.

Po mieście jeżdżą trzy tramwaje z wielkoformatowymi grafikami stylizowanymi na pocztówki z hasłem „Pozdrowienia z…”.  Każde z miast prezentowane jest poprzez charakterystyczne symbole: Wrocław poprzez krasnale, Poznań – renesansowy ratusz i rogale świętomarcińskie, a Gdańsk – kolorowe kamieniczki przypominające te holenderskie.

– Dzięki lekkiej, wakacyjnej formie kampanii mamy szansę przyciągnąć uwagę Holendrów i zachęcić ich do odwiedzenia Polski już jesienią – mówi Małgorzata Duijnmayer z ZOPOT w Amsterdamie, cytowana w komunikacie.

Kampania dociera do mieszkańców Rotterdamu i turystów

Rotterdam, drugie co do wielkości miasto Holandii, ma 670 tysięcy mieszkańców i rocznie przyciąga około 1,6 miliona turystów. Z tramwajów korzysta tam prawie 160 tysięcy osób dziennie, co zapewnia szeroki zasięg kampanii – głosi komunikat.

Reklama umieszczona na 30-metrowych pojazdach jest nie tylko dobrze widoczna, lecz także mobilna – przekaz promocyjny dociera do różnych dzielnic Rotterdamu, trafiając zarówno do mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów.

Kampania, która potrwa do połowy września, ma zachęcić Holendrów do planowania wyjazdów do Wrocławia, Poznania i Gdańska w drugiej połowie roku.

Źródło: rp.pl

