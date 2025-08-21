Wrocław doceniony przez holenderski magazyn kulinarny. „Jedzenie jest niesamowicie dobre”

Coraz więcej turystów poszukuje na krótki wypad „ukrytych perełek”, do których masowa turystyka jeszcze nie dotarła – pisze holenderski magazyn kulinarny „Foodies”. Takie miejsca mają tyle samo uroku (w dodatku „z nutką ekskluzywności”) co znane wszystkim Londyn, Paryż czy Nowy Jork, a przy tym oferują noclegi i jedzenie w znacznie atrakcyjniejszych cenach.

Zdaniem „Foodies” wszystkie te kryteria najlepiej spełnia Wrocław, który znalazł się na szczycie zestawienia „ukrytych perełek”, wyprzedzając Porto, Edynburg, Walencję i Lille.

Redakcja zwróciła uwagę na wyjątkową atmosferę stolicy Dolnego Śląska, wyspy na Odrze i ponad sto mostów, krasnale, architekturę, muzea, dziedzictwo kulturalne i kuchnię.

Wrocławska gastronomia – od lokalnych targów przez kulinarne dokonania młodych, ambitnych szefów kuchni aż po restauracje rekomendowane w przewodniku Michelina – od lat zyskuje uznanie, łącząc polskie dziedzictwo z europejską kreatywnością.