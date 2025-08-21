Wrocław doceniony przez holenderski magazyn kulinarny. „Jedzenie jest niesamowicie dobre”

Aktualizacja: 22.08.2025 00:00 Publikacja: 21.08.2025 20:14
Foto: PAP, Adam Hawałej
Coraz więcej turystów poszukuje na krótki wypad „ukrytych perełek”, do których masowa turystyka jeszcze nie dotarła – pisze holenderski magazyn kulinarny „Foodies”. Takie miejsca mają tyle samo uroku (w dodatku „z nutką ekskluzywności”) co znane wszystkim Londyn, Paryż czy Nowy Jork, a przy tym oferują noclegi i jedzenie w znacznie atrakcyjniejszych cenach.
Zdaniem „Foodies” wszystkie te kryteria najlepiej spełnia Wrocław, który znalazł się na szczycie zestawienia „ukrytych perełek”, wyprzedzając Porto, Edynburg, Walencję i Lille.
Redakcja zwróciła uwagę na wyjątkową atmosferę stolicy Dolnego Śląska, wyspy na Odrze i ponad sto mostów, krasnale, architekturę, muzea, dziedzictwo kulturalne i kuchnię.
Czytaj więcej
Ponad 1,3 miliona Holendrów obejrzało spoty promocyjne Krakowa i Małopolski na YouTubie i w sieci...
Wrocławska gastronomia – od lokalnych targów przez kulinarne dokonania młodych, ambitnych szefów kuchni aż po restauracje rekomendowane w przewodniku Michelina – od lat zyskuje uznanie, łącząc polskie dziedzictwo z europejską kreatywnością.
„Dopiero niedawno odkryłem to miasto i muszę przyznać po cichu, że się w nim zakochałem. Stare miasto jest piękne, jest tam wiele muzeów, a historia miasta jest niesamowita. Dodatkowy bonus: jedzenie jest również niesamowicie dobre” – pisze autor artykułu.
– Współpraca z „Foodies” to możliwość promocji wielu aspektów polskiej kuchni na rynku holenderskim. Magazyn nie tylko prezentuje kulinaria różnych miejsc, ale także zachęca czytelników do podróżowania i odkrywania lokalnych smaków i produktów – mówi Małgorzata Duijnmayer z Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie, cytowana w komunikacie POT.
Czytaj więcej
Na zaproszenie ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie do Polski przyjechała ekip...
Od kilku lat ZOPOT i redakcja holenderskiego magazynu, czytamy dalej, wspólnie budują obecność Polski na kulinarnej mapie Niderlandów. Najpierw zainteresowali czytelników Trójmiastem, później uwagę skierowali na Wrocław.
– Dzięki takim publikacjom polskie kierunki coraz częściej stają się inspiracją dla holenderskich podróżników, którzy odkrywają je nie tylko poprzez zabytki czy atmosferę miast, ale także przez smaki i doświadczenia kulinarne – podkreśla Duijnmayer.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Coraz więcej turystów poszukuje na krótki wypad „ukrytych perełek”, do których masowa turystyka jeszcze nie dotarła – pisze holenderski magazyn kulinarny „Foodies”. Takie miejsca mają tyle samo uroku (w dodatku „z nutką ekskluzywności”) co znane wszystkim Londyn, Paryż czy Nowy Jork, a przy tym oferują noclegi i jedzenie w znacznie atrakcyjniejszych cenach.
Zdaniem „Foodies” wszystkie te kryteria najlepiej spełnia Wrocław, który znalazł się na szczycie zestawienia „ukrytych perełek”, wyprzedzając Porto, Edynburg, Walencję i Lille.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Czechy w drugim kwartale 2025 roku zanotowały wzrost liczby turystów. Do kraju przyjechało ponad 6,3 miliona goś...
Liczba Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych spadła w tym roku o 42 procent, mimo tańszych o 11 procent...
Zmiany klimatu sprawiają, że tradycyjny sezon wakacyjny się wydłuża. Coraz więcej osób wybiera bowiem urlop we w...
Górskie miejscowości pierwszy raz od lat wyprzedziły Bałtyk w rezerwacjach na sierpniowy długi weekend. To efekt...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas