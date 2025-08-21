Reklama

Wrocław doceniony przez holenderski magazyn kulinarny. „Jedzenie jest niesamowicie dobre”

Wrocław znalazł się na szczycie zestawienia holenderskiego magazynu kulinarnego „Foodies”, które wyróżnia „ukryte perełki” Europy. Nie tylko obfitują one w atrakcje turystyczne, ale także oferują świetne jedzenie w przystępnych cenach.

Publikacja: 21.08.2025 20:14

Foto: PAP, Adam Hawałej

Nelly Kamińska

Coraz więcej turystów poszukuje na krótki wypad „ukrytych perełek”, do których masowa turystyka jeszcze nie dotarła – pisze holenderski magazyn kulinarny „Foodies”. Takie miejsca mają tyle samo uroku (w dodatku „z nutką ekskluzywności”) co znane wszystkim Londyn, Paryż czy Nowy Jork, a przy tym oferują noclegi i jedzenie w znacznie atrakcyjniejszych cenach.

Zdaniem „Foodies” wszystkie te kryteria najlepiej spełnia Wrocław, który znalazł się na szczycie zestawienia „ukrytych perełek”, wyprzedzając Porto, Edynburg, Walencję i Lille.

Redakcja zwróciła uwagę na wyjątkową atmosferę stolicy Dolnego Śląska, wyspy na Odrze i ponad sto mostów, krasnale, architekturę, muzea, dziedzictwo kulturalne i kuchnię.

Wrocławska gastronomia – od lokalnych targów przez kulinarne dokonania młodych, ambitnych szefów kuchni aż po restauracje rekomendowane w przewodniku Michelina – od lat zyskuje uznanie, łącząc polskie dziedzictwo z europejską kreatywnością.

„Dopiero niedawno odkryłem to miasto i muszę przyznać po cichu, że się w nim zakochałem. Stare miasto jest piękne, jest tam wiele muzeów, a historia miasta jest niesamowita. Dodatkowy bonus: jedzenie jest również niesamowicie dobre” – pisze autor artykułu.

Holendrzy rozsmakowują się w Polsce

– Współpraca z „Foodies” to możliwość promocji wielu aspektów polskiej kuchni na rynku holenderskim. Magazyn nie tylko prezentuje kulinaria różnych miejsc, ale także zachęca czytelników do podróżowania i odkrywania lokalnych smaków i produktów – mówi Małgorzata Duijnmayer z Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie, cytowana w komunikacie POT.

Od kilku lat ZOPOT i redakcja holenderskiego magazynu, czytamy dalej, wspólnie budują obecność Polski na kulinarnej mapie Niderlandów. Najpierw zainteresowali czytelników Trójmiastem, później uwagę skierowali na Wrocław.

– Dzięki takim publikacjom polskie kierunki coraz częściej stają się inspiracją dla holenderskich podróżników, którzy odkrywają je nie tylko poprzez zabytki czy atmosferę miast, ale także przez smaki i doświadczenia kulinarne – podkreśla Duijnmayer.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie