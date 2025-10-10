Polska zaprasza Holendrów do Gdyni i Lublina. „Obserwujemy wzrost zainteresowania”

W ramach warsztatów TravDay, które odbyły się 7 października w Amersfoort, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie zachęcał do odwiedzenia Polski, o czym informuje w komunikacie.

Warsztaty zgromadziły ponad 400 doradców podróży, touroperatorów i agentów MICE. Przedstawiciele ośrodka przeprowadzili rozmowy z partnerami branżowymi, w tym z firmami Sunair Vakanties, De Jong Intra, Fox Reizen i Polen Reizen. Tematem rozmów była współpraca w zakresie promocji Polski.

– Podczas rozmów z przedstawicielami The Travel Club oraz Personal Touch Travel dyskutowaliśmy o współpracy przy szkoleniach i wyjazdach studyjnych do Polski – mówi odpowiedzialna za kontakty branżowe w ZOPOT Amsterdam Magdalena Stoch, cytowana w komunikacie.

Polska reklamuje w Holandii mniej znane miejsca

Dwa dni później przedstawiciele ZOPOT-u promowali Polskę na spotkaniu TravelPRESSentation 2025 w Maarssen, które zgromadziło około 120 dziennikarzy, blogerów i influencerów oraz 20 przedstawicieli organizacji turystycznych.