Reklama

Polska zaprasza Holendrów do Gdyni i Lublina. „Obserwujemy wzrost zainteresowania”

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie promował Polskę podczas dwóch wydarzeń w Holandii – branżowego TravDay w Amersfoort i medialnego TravelPRESSentation 2025 w Maarssen. Głównym celem było przedstawienie polskiej oferty turystycznej i nawiązanie kontaktów z touroperatorami, agentami turystycznymi i przedstawicielami mediów.

Publikacja: 10.10.2025 12:50

Polska zaprasza Holendrów do Gdyni i Lublina. „Obserwujemy wzrost zainteresowania”

Foto: ZOPOT Amsterdam

Nelly Kamińska

W ramach warsztatów TravDay, które odbyły się 7 października w Amersfoort, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie zachęcał do odwiedzenia Polski, o czym informuje w komunikacie.

Warsztaty zgromadziły ponad 400 doradców podróży, touroperatorów i agentów MICE. Przedstawiciele ośrodka przeprowadzili rozmowy z partnerami branżowymi, w tym z firmami Sunair Vakanties, De Jong Intra, Fox Reizen i Polen Reizen. Tematem rozmów była współpraca w zakresie promocji Polski.

– Podczas rozmów z przedstawicielami The Travel Club oraz Personal Touch Travel dyskutowaliśmy o współpracy przy szkoleniach i wyjazdach studyjnych do Polski – mówi odpowiedzialna za kontakty branżowe w ZOPOT Amsterdam Magdalena Stoch, cytowana w komunikacie.

Czytaj więcej

Tramwaje w Rotterdamie zachwalają atrakcje Wrocławia, Poznania i Gdańska
Nowe Trendy
Tramwaje w Rotterdamie zachwalają atrakcje Wrocławia, Poznania i Gdańska

Polska reklamuje w Holandii mniej znane miejsca

Dwa dni później przedstawiciele ZOPOT-u promowali Polskę na spotkaniu TravelPRESSentation 2025 w Maarssen, które zgromadziło około 120 dziennikarzy, blogerów i influencerów oraz 20 przedstawicieli organizacji turystycznych.

Reklama
Reklama

Przedstawili między innymi ofertę wyjazdów prasowych do Polski planowanych na 2026 rok. Wśród proponowanych miejsc znalazły się mniej znane na rynku niderlandzkim miasta, takie jak Lublin i Gdynia.

– Wśród niderlandzkich mediów obserwujemy wzrost zainteresowania Polską. Dziennikarze zwracają uwagę na różnorodność przyrodniczą, kulturę, a także rozwój turystyki aktywnej i slow travel – ocenia Małgorzata Duijnmayer z amsterdamskiego ZOPOT-u.

Udział w obu wydarzeniach był istotnym elementem strategii promocyjnej Polski na rynku niderlandzkim. Nawiązane kontakty z przedstawicielami branży turystycznej i mediów tworzą solidną podstawę do dalszej współpracy w 2025 i 2026 roku – głosi komunikat.

ZOPOT Amsterdam planuje kontynuować działania promocyjne podczas warsztatów branżowych, podróży studyjnych i kampanii informacyjnych adresowanych do doradców turystycznych i dziennikarzy.

Czytaj więcej

Wrocław doceniony przez holenderski magazyn kulinarny. „Jedzenie jest niesamowicie dobre”
Nowe Trendy
Wrocław doceniony przez holenderski magazyn kulinarny. „Jedzenie jest niesamowicie dobre”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Holandia Amsterdam Turystyka Promocja turystyczna Polska Organizacja Turystyczna (POT)

W ramach warsztatów TravDay, które odbyły się 7 października w Amersfoort, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie zachęcał do odwiedzenia Polski, o czym informuje w komunikacie.

Warsztaty zgromadziły ponad 400 doradców podróży, touroperatorów i agentów MICE. Przedstawiciele ośrodka przeprowadzili rozmowy z partnerami branżowymi, w tym z firmami Sunair Vakanties, De Jong Intra, Fox Reizen i Polen Reizen. Tematem rozmów była współpraca w zakresie promocji Polski.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Zespół Kresovki z Hajnówki zachwycił odwiedzających targi Tour Salon w Poznaniu. Podlasie jest regio
Popularne Trendy
Poznań zaprasza na targi turystyczne. "Poznajcie Podlasie wszystkimi zmysłami"
Srebrna Góra wygrała ostateczną rozgrywkę, pokonując Zamek Moszna i Jarmark Świętego Dominika w Gdań
Popularne Trendy
Twierdza Srebrna Góra ze złotym certyfikatem POT. "Różowe okulary, ale i pot, krew i łzy"
Turyści nie chcą wypoczywać w przepełnionych kurortach, wolą wyjeżdżać poza sezonem
Popularne Trendy
Turyści nie chcą wypoczywać w przepełnionych kurortach, wolą wyjeżdżać poza sezonem
Wielki sukces Turcji – weszła do pierwszej czwórki turystycznych potęg
Popularne Trendy
Wielki sukces Turcji – weszła do pierwszej czwórki turystycznych potęg
Reklama
Reklama
e-Wydanie