Polska zaprasza Holendrów do Gdyni i Lublina. „Obserwujemy wzrost zainteresowania”

Aktualizacja: 10.10.2025 14:43 Publikacja: 10.10.2025 12:50
Foto: ZOPOT Amsterdam
W ramach warsztatów TravDay, które odbyły się 7 października w Amersfoort, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie zachęcał do odwiedzenia Polski, o czym informuje w komunikacie.
Warsztaty zgromadziły ponad 400 doradców podróży, touroperatorów i agentów MICE. Przedstawiciele ośrodka przeprowadzili rozmowy z partnerami branżowymi, w tym z firmami Sunair Vakanties, De Jong Intra, Fox Reizen i Polen Reizen. Tematem rozmów była współpraca w zakresie promocji Polski.
– Podczas rozmów z przedstawicielami The Travel Club oraz Personal Touch Travel dyskutowaliśmy o współpracy przy szkoleniach i wyjazdach studyjnych do Polski – mówi odpowiedzialna za kontakty branżowe w ZOPOT Amsterdam Magdalena Stoch, cytowana w komunikacie.
Dwa dni później przedstawiciele ZOPOT-u promowali Polskę na spotkaniu TravelPRESSentation 2025 w Maarssen, które zgromadziło około 120 dziennikarzy, blogerów i influencerów oraz 20 przedstawicieli organizacji turystycznych.
Przedstawili między innymi ofertę wyjazdów prasowych do Polski planowanych na 2026 rok. Wśród proponowanych miejsc znalazły się mniej znane na rynku niderlandzkim miasta, takie jak Lublin i Gdynia.
– Wśród niderlandzkich mediów obserwujemy wzrost zainteresowania Polską. Dziennikarze zwracają uwagę na różnorodność przyrodniczą, kulturę, a także rozwój turystyki aktywnej i slow travel – ocenia Małgorzata Duijnmayer z amsterdamskiego ZOPOT-u.
Udział w obu wydarzeniach był istotnym elementem strategii promocyjnej Polski na rynku niderlandzkim. Nawiązane kontakty z przedstawicielami branży turystycznej i mediów tworzą solidną podstawę do dalszej współpracy w 2025 i 2026 roku – głosi komunikat.
ZOPOT Amsterdam planuje kontynuować działania promocyjne podczas warsztatów branżowych, podróży studyjnych i kampanii informacyjnych adresowanych do doradców turystycznych i dziennikarzy.
