Kapryśna pogoda latem odciągnęła turystów od Bałtyku. Zyskały na tym polskie góry

Aktualizacja: 05.11.2025 19:00 Publikacja: 05.11.2025 17:38
Foto: Grupa PKL
Od 1 czerwca do końca sierpnia na Gubałówkę wjechało ponad 700 tysięcy osób, a na Kasprowy Wierch ponad 350 tysięcy – pisze biuro prasowe Grupy PKL (Polskie Koleje Linowe) w komunikacie. W sumie wszystkie ośrodki Grupy PKL odwiedziło ponad 1,8 miliona turystów.
W tym samym okresie PKL wypracowały obroty większe o ponad 10 procent (124,4 miliona złotych) w porównaniu z poprzednim rokiem, głównie dzięki temu, że turyści chętniej korzystali z oferowanych przez firmę dodatkowych atrakcji i usług.
Tegoroczne wakacje upłynęły pod znakiem zmiennej, kapryśnej pogody. Po stosunkowo ciepłym i suchym, w porównaniu ze średnią ostatnich lat, czerwcu, tegoroczny lipiec był wyjątkowo deszczowy. Sytuacja diametralnie zmieniła się w sierpniu, który okazał się bardzo suchy i zdecydowanie najcieplejszy z wakacyjnych miesięcy.
Na początku sezonu wakacyjnego Polska Organizacja Turystyczna podała, że w wakacje wyjazdy w celach turystyczno-wypoczynkowych z co najmniej jednym noclegiem poza miejscem zamieszkania planuje aż 73 procent Polaków, o 3 punkty procentowe więcej niż w ubiegłym roku. 61 procent respondentów, którzy wybrali już cel podróży, zamierzało spędzić urlop w Polsce. Najwięcej turystów wybierało się nad morze (37 procent) i w góry (17 procent). Pozostali wskazywali jeziora (13 procent) lub inne miejsca blisko natury (10 procent).
Dziś wiadomo już, że nierówna, deszczowa pogoda negatywnie odbiła się na biznesach turystycznych na północy Polski, podczas gdy regiony górskie na południu radziły sobie dobrze.
Czytaj więcej
Warszawa, Wilno, Ryga i Tallinn kolejny raz promują się w Stanach Zjednoczonych w ramach wspólnej...
Jak pokazują dane Travelist.pl, liczba turystów podróżujących po Polsce faktycznie wzrosła. Nawet mimo kapryśnego lata liczba noclegów w kraju zarezerwowanych poprzez ten portal wzrosła o 6 procent względem zeszłego roku. Jednocześnie na skutek deszczowej aury turyści częściej jeździli w góry niż na wybrzeże. Kierunki górskie miały w sezonie o 27 procent więcej rezerwacji niż rok wcześniej, podczas gdy na wybrzeżu rezerwacje spadły o 4 procent. W sumie aż 37 procent wszystkich rezerwacji na Travelist.pl dotyczyło rejonów górskich.
Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 czerwca do 31 sierpnia z noclegów w Zakopanem skorzystało niemal 320 tysięcy turystów (z czego 246 tysięcy to goście krajowi, a niemal 74 tysiące – zagraniczni). Dane GUS i Małopolskiej Organizacji Turystycznej wskazują, że aż 25 procent turystów zagranicznych odwiedzających Polskę wybiera właśnie to województwo. W powiecie tatrzańskim z miejsc noclegowych skorzystało niemal 463 tysiące turystów, z kolei w całej Małopolsce ponad 2 miliony.
Wpływ pogody na ruch w górach ilustrują też dane Tatrzańskiego Parku Narodowego. W lipcu odwiedziło go niemal 40 tysięcy osób mniej niż rok wcześniej (w sumie 794 tysiące). Jednak sierpień zrekompensował ten spadek, co więcej, okazał się jednym z najlepszych miesięcy w historii TPN – ponad 1,1 miliona turystów w porównaniu z 992 tysiącami w 2024 roku.
W tych warunkach dobrze poradziły sobie oba zakopiańskie ośrodki Grupy PKL. Bilety na kolej linową na Kasprowy Wierch kupiło między 1 czerwca a 31 sierpnia w sumie ponad 350 tysięcy turystów, nieznacznie więcej niż rok wcześniej (plus 1 1 procent). Z kolei na Gubałówkę koleją PKL wjechało w tym czasie ponad 700 tysięcy osób (o ponad 2 procent więcej niż w tym samym okresie w poprzednim sezonie). W obu przypadkach frekwencja w roku bieżącym była rekordowa na przestrzeni ostatnich trzech sezonów wakacyjnych. Trzeci największy pod względem liczby odwiedzin turystów ośrodek Grupy PKL w podkarpackiej Solinie obsłużył w tym czasie prawie 300 tysięcy odwiedzających.
Czytaj więcej
Holenderski serwis lifestyle’owy man-man.nl umieścił Gdańsk w dziesiątce najbardziej niedoceniany...
– Jak pokazują nasze wakacyjne statystyki, co do zasady kiepska pogoda nie jest dla nas przeszkodą, a czasem wręcz nam pomaga. Nasze ośrodki są zazwyczaj największą atrakcją turystyczną w okolicy. Turyści, którzy mimo deszczu chcą zwiedzać Zakopane i inne nasze lokalizacje, naturalnie trafią do ośrodków PKL. Na to zainteresowanie ma wpływ szeroka oferta i działania marketingowe realizowane konsekwentnie przez Grupę PKL – mówi Patryk Białokozowicz z zarządu PKL odpowiedzialny za rozwój oferty turystycznej grupy, cytowany w komunikacie.
Prawie 70 procent przychodów PKL w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia pochodziło z usług transportowych, ale, jak podkreśla Patryk Białokozowicz, zdecydowanie większą dynamikę grupa odnotowała w zakresie usług komplementarnych. Przychody z atrakcji dodatkowych i stref tematycznych wykazały najwyższą dynamikę wzrostu, osiągającą poziom bliski 80 procentom.
Według szacunków Małopolskiej Organizacji Turystycznej rok 2025 powinien być pod względem wizyt w województwie lepszy niż poprzedni, kiedy to przychody z turystyki wyniosły prawie 20 miliardów złotych. Jednocześnie, jak mówi prezes MOT Grzegorz Biedroń, Małopolska nie osiągnęła jeszcze swojego pełnego potencjału, zwłaszcza jeśli chodzi o turystykę zagraniczną. Rosnąca liczba turystów odwiedzających województwo małopolskie coraz silniej przekłada się na wzrost udziału turystyki w PKB województwa (który już dziś wynosi 6 procent, a w Zakopanem i na Podhalu nawet 10 procent).
– Od dobrych pięciu lat widzimy renesans turystyki krajowej, w szczególności jeśli chodzi o aktywny wypoczynek. Jednocześnie rośnie liczba gości zagranicznych, co widoczne jest szczególnie w Małopolsce, konkretnie w Krakowie i w Zakopanem – mówi Grzegorz Biedroń.
Jak podkreśla prezes MOT, wzrost zainteresowania turystów południem Polski i górami w miesiącach letnich, a więc poza sezonem narciarskim, nie jest jednorazową anomalią związaną z deszczowym latem, ale częścią globalnego trendu.
– W polskich rodzinach tradycyjny model „sun, sand, sea”, czyli leniwe wakacje na plaży, coraz częściej jest zastępowany przez wypoczynek aktywny. Jednocześnie turyści z zagranicy poszukują nieco chłodniejszych kierunków niż południe Europy. I takich właśnie turystów staramy się coraz więcej przyciągać do Małopolski, gdzie są doskonałe warunki spełniające potrzeby obu tych grup – podkreśla prezes MOT.
Czytaj więcej
Mazowsze pozostaje województwem dynamicznym turystycznie – z rozbudowaną bazą noclegową i rosnący...
Dane AllTrails pokazują, że od 2023 roku aktywność na letnich szlakach górskich na całym świecie wzrosła o 26 procent. Z kolei według serwisu Skyscanner liczba rezerwacji hoteli przy użyciu filtra „Pokój z widokiem na góry” wzrosła tylko w ostatnim roku aż o 103 procent w skali globalnej.
Potwierdzają to dane TPN o ruchu w Tatrach, który z roku na rok się zwiększa. Łącznie w tegoroczne wakacje polskie Tatry odwiedziło niemal 2,5 miliona turystów, o prawie 200 tysięcy więcej niż w 2024 roku, a sezon trwał jeszcze przez cały wrzesień i październik, mimo stosunkowo wczesnych opadów śniegu. Pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu spadł w tym roku 29 września.
– Wydłużanie się sezonu letniego to dla nas dobra wiadomość, bo zdecydowaną większość przychodów generujemy latem, z turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku. Sezon narciarski planujemy rozpocząć w połowie grudnia na Jaworzynie Krynickiej – mówi Patryk Białokozowicz.
Grupa PKL zarządza ośmioma ośrodkami turystycznymi w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach: w Zakopanem na Kasprowym Wierchu i Gubałówce, w Krynicy-Zdroju na Jaworzynie Krynickiej i Górze Parkowej, w Zawoi na Mosornym Groniu, w Szczawnicy na Palenicy, w Międzybrodziu Żywieckim na Górze Żar i w Solinie. Odwiedza je ponad 4 miliony gości rocznie. Właścicielem większościowym PKL jest pośrednio fundusz inwestycji infrastrukturalnych, częścią jego portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od 1 czerwca do końca sierpnia na Gubałówkę wjechało ponad 700 tysięcy osób, a na Kasprowy Wierch ponad 350 tysięcy – pisze biuro prasowe Grupy PKL (Polskie Koleje Linowe) w komunikacie. W sumie wszystkie ośrodki Grupy PKL odwiedziło ponad 1,8 miliona turystów.
W tym samym okresie PKL wypracowały obroty większe o ponad 10 procent (124,4 miliona złotych) w porównaniu z poprzednim rokiem, głównie dzięki temu, że turyści chętniej korzystali z oferowanych przez firmę dodatkowych atrakcji i usług.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Nowy Jork traci najcenniejszych turystów – zagranicznych gości, którzy zwykle zostawiali połowę wszystkich pieni...
W związku z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, że przywróci wynagrodzenia dla nauczycieli za czas poświęcony na...
Po pełnej odbudowie po pandemicznym załamaniu, światowy rynek turystyczny dynamicznie rośnie. Jak wynika z najno...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Władze trzynastu hiszpańskich wspólnot autonomicznych podpisały w Sewilli deklarację, w której wyrażają „głęboki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas