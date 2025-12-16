Polacy wcześnie zaplanowali wyjazdy na święta. „Szczyt rezerwacji przypadł na jesień”

Aktualizacja: 16.12.2025 19:09 Publikacja: 16.12.2025 11:29
Tradycyjnie najwięcej polskich turystów spędzi święta i sylwetra w górach
Foto: PAP, Grzegorz Momot
Średnia cena noclegu od osoby za dobę w najchętniej wyszukiwanych miejscowościach wynosi prawie 129 złotych, podczas gdy rok temu było to 118 złotych. Jednocześnie na popularności zyskują obiekty o podwyższonym standardzie, zapewniające gościom prywatność i udogodnienia – pisze portal Nocowanie.pl w komunikacie.
W rankingu najpopularniejszych kierunków tegorocznego sezonu zimowego prym wiodą kurorty górskie. Wzięcie mają miejsca z infrastrukturą narciarską, ale też bogatą ofertą kulinarną i wieczornymi atrakcjami.
Najwięcej za noclegi w okresie świątecznym trzeba zapłacić w Zakopanem, gdzie średnia cena sięga 136 złotych za osobę za noc. Tuż za nim plasują się Wisła (125 złotych) i Kościelisko (114 złotych). Najkorzystniejsze pod względem ceny oferty można znaleźć w Bukowinie Tatrzańskiej (88 złotych), Białce Tatrzańskiej (95 złotych) i Krakowie (72 złote).
Z kolei w sylwestra średnie ceny za osobę za noc w popularnych miejscowościach wahają się od 111 do 155 złotych. Najdrożej jest w Zakopanem (155 złotych) i Kościelisku (156 złotych), a najtaniej w Krakowie (111 złotych) i Białce Tatrzańskiej (118 złotych).
Średnia cena noclegu w okresie sylwestrowym wynosi 130 złotych za osobę za noc i jest o 24 procent wyższa niż rok wcześniej.
Foto: Nocowanie.pl
– Polacy są gotowi zapłacić więcej za miejsca, które łączą wyjątkowy klimat, komfort i świąteczną atmosferę – komentuje Agnieszka Rzeszutek z Nocowanie.pl, cytowana w komunikacie.
– Tatry i Beskidy niezmiennie przyciągają rodziny, pary i miłośników aktywnego wypoczynku. To kierunki, które oferują nie tylko tradycję i piękne widoki, ale też bogatą bazę noclegową, regionalną kuchnię i niepowtarzalny zimowy nastrój, którego wielu z nas szuka na przełomie roku – dodaje.
Z roku na rok rośnie także zainteresowanie wyjazdami nad morze w okresie świąteczno-noworocznym.
Najpopularniejsze nadmorskie miejscowości to obecnie Kołobrzeg, Gdańsk i Sopot, ze średnią ceną za osobę za noc na poziomie 156 złotych.
Z analizy typów obiektów rezerwowanych na święta 2025 wynika, że Polacy najczęściej wybierają apartamenty, domki całoroczne, pokoje gościnne i pensjonaty oraz hotele, które zanotowały zauważalny wzrost zainteresowania w porównaniu z zeszłym rokiem.
Popularność obiektów z własną kuchnią, przestronnym salonem czy kominkiem pokazuje, że goście oczekują elastyczności – chcą gotować, odpoczywać, spędzać czas z bliskimi bez narzuconego harmonogramu.
Analiza tygodni, w których turyści rezerwowali noclegi, wskazuje na wyraźne przesunięcie sezonu planowania. Największą aktywność zaobserwowano między końcem września a połową listopada, kiedy rosło zainteresowanie wyjazdami na święta i sylwestra. W tym okresie liczba rezerwacji była o 13 procent większa niż w tym samym czasie w 2024 roku.
– Jesienny szczyt rezerwacji pokazuje, że Polacy coraz częściej planują zimowy wypoczynek z wyprzedzeniem, korzystając z większego wyboru obiektów, ofert specjalnych i elastyczności organizacyjnej – mówi Agnieszka Rzeszutek.
– Wyjazdy zimowe stają się coraz bardziej przemyślanym elementem świątecznych tradycji. Dostępność apartamentów, domków i obiektów o wyższym standardzie sprawia, że coraz więcej osób tworzy własny, niepowtarzalny scenariusz świąt i sylwestra – dodaje.
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
