Polacy wcześnie zaplanowali wyjazdy na święta. „Szczyt rezerwacji przypadł na jesień”

Średnia cena noclegu od osoby za dobę w najchętniej wyszukiwanych miejscowościach wynosi prawie 129 złotych, podczas gdy rok temu było to 118 złotych. Jednocześnie na popularności zyskują obiekty o podwyższonym standardzie, zapewniające gościom prywatność i udogodnienia – pisze portal Nocowanie.pl w komunikacie.

Reklama Reklama

Tatry najpopularniejszym celem świątecznych i sylwestrowych wyjazdów

W rankingu najpopularniejszych kierunków tegorocznego sezonu zimowego prym wiodą kurorty górskie. Wzięcie mają miejsca z infrastrukturą narciarską, ale też bogatą ofertą kulinarną i wieczornymi atrakcjami.

Najwięcej za noclegi w okresie świątecznym trzeba zapłacić w Zakopanem, gdzie średnia cena sięga 136 złotych za osobę za noc. Tuż za nim plasują się Wisła (125 złotych) i Kościelisko (114 złotych). Najkorzystniejsze pod względem ceny oferty można znaleźć w Bukowinie Tatrzańskiej (88 złotych), Białce Tatrzańskiej (95 złotych) i Krakowie (72 złote).

Z kolei w sylwestra średnie ceny za osobę za noc w popularnych miejscowościach wahają się od 111 do 155 złotych. Najdrożej jest w Zakopanem (155 złotych) i Kościelisku (156 złotych), a najtaniej w Krakowie (111 złotych) i Białce Tatrzańskiej (118 złotych).

Średnia cena noclegu w okresie sylwestrowym wynosi 130 złotych za osobę za noc i jest o 24 procent wyższa niż rok wcześniej.