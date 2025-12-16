Reklama

Polacy wcześnie zaplanowali wyjazdy na święta. „Szczyt rezerwacji przypadł na jesień”

W tym roku Polacy planują zimowe wyjazdy wcześniej niż w poprzednich latach. Mimo wyższych cen, szczególnie w okresie sylwestrowym, zainteresowanie nimi jest bardzo wysokie, a popularne kierunki w górach i nad morzem szybko się wyprzedają – wynika z analizy serwisu Nocowanie.pl.

Tradycyjnie najwięcej polskich turystów spędzi święta i sylwetra w górach

Foto: PAP, Grzegorz Momot

Nelly Kamińska

Średnia cena noclegu od osoby za dobę w najchętniej wyszukiwanych miejscowościach wynosi prawie 129 złotych, podczas gdy rok temu było to 118 złotych. Jednocześnie na popularności zyskują obiekty o podwyższonym standardzie, zapewniające gościom prywatność i udogodnienia – pisze portal Nocowanie.pl w komunikacie.

Tatry najpopularniejszym celem świątecznych i sylwestrowych wyjazdów

W rankingu najpopularniejszych kierunków tegorocznego sezonu zimowego prym wiodą kurorty górskie. Wzięcie mają miejsca z infrastrukturą narciarską, ale też bogatą ofertą kulinarną i wieczornymi atrakcjami.

Najwięcej za noclegi w okresie świątecznym trzeba zapłacić w Zakopanem, gdzie średnia cena sięga 136 złotych za osobę za noc. Tuż za nim plasują się Wisła (125 złotych) i Kościelisko (114 złotych). Najkorzystniejsze pod względem ceny oferty można znaleźć w Bukowinie Tatrzańskiej (88 złotych), Białce Tatrzańskiej (95 złotych) i Krakowie (72 złote).

Z kolei w sylwestra średnie ceny za osobę za noc w popularnych miejscowościach wahają się od 111 do 155 złotych. Najdrożej jest w Zakopanem (155 złotych) i Kościelisku (156 złotych), a najtaniej w Krakowie (111 złotych) i Białce Tatrzańskiej (118 złotych).

Średnia cena noclegu w okresie sylwestrowym wynosi 130 złotych za osobę za noc i jest o 24 procent wyższa niż rok wcześniej.

Foto: Nocowanie.pl

– Polacy są gotowi zapłacić więcej za miejsca, które łączą wyjątkowy klimat, komfort i świąteczną atmosferę – komentuje Agnieszka Rzeszutek z Nocowanie.pl, cytowana w komunikacie.

– Tatry i Beskidy niezmiennie przyciągają rodziny, pary i miłośników aktywnego wypoczynku. To kierunki, które oferują nie tylko tradycję i piękne widoki, ale też bogatą bazę noclegową, regionalną kuchnię i niepowtarzalny zimowy nastrój, którego wielu z nas szuka na przełomie roku – dodaje.

Coraz więcej turystów wypoczywa zimą nad Bałtykiem

Z roku na rok rośnie także zainteresowanie wyjazdami nad morze w okresie świąteczno-noworocznym.

Najpopularniejsze nadmorskie miejscowości to obecnie Kołobrzeg, Gdańsk i Sopot, ze średnią ceną za osobę za noc na poziomie 156 złotych.

Polacy chcą komfortu, prywatności i udogodnień

Z analizy typów obiektów rezerwowanych na święta 2025 wynika, że Polacy najczęściej wybierają apartamenty, domki całoroczne, pokoje gościnne i pensjonaty oraz hotele, które zanotowały zauważalny wzrost zainteresowania w porównaniu z zeszłym rokiem.

Popularność obiektów z własną kuchnią, przestronnym salonem czy kominkiem pokazuje, że goście oczekują elastyczności – chcą gotować, odpoczywać, spędzać czas z bliskimi bez narzuconego harmonogramu.

Jesień to nowy „szczyt planowania”

Analiza tygodni, w których turyści rezerwowali noclegi, wskazuje na wyraźne przesunięcie sezonu planowania. Największą aktywność zaobserwowano między końcem września a połową listopada, kiedy rosło zainteresowanie wyjazdami na święta i sylwestra. W tym okresie liczba rezerwacji była o 13 procent większa niż w tym samym czasie w 2024 roku.

– Jesienny szczyt rezerwacji pokazuje, że Polacy coraz częściej planują zimowy wypoczynek z wyprzedzeniem, korzystając z większego wyboru obiektów, ofert specjalnych i elastyczności organizacyjnej – mówi Agnieszka Rzeszutek.

– Wyjazdy zimowe stają się coraz bardziej przemyślanym elementem świątecznych tradycji. Dostępność apartamentów, domków i obiektów o wyższym standardzie sprawia, że coraz więcej osób tworzy własny, niepowtarzalny scenariusz świąt i sylwestra – dodaje.

