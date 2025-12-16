Polacy w podróży. Latamy coraz częściej, wydajemy więcej, realizujemy marzenia

Reklama

Polscy turyści stawiają na autentyczność, wybierają podróże „szyte na miarę” i chcą odkrywać świat w zgodzie ze swoimi pasjami – to wnioski z raportu „Trendy w podróżach 2026” przygotowanego przez Skyscanner.

Publikacja: 16.12.2025 00:01

Foto: Materiały prasowe

rp.pl

Materiał przygotowany we współpracy ze Skyscanner

Polacy pokochali podróże. Wyniki ankiety OnePoll przygotowanej dla globalnej aplikacji podróżniczej Skyscanner, pokazują, że 83 proc. respondentów planuje podróżować więcej lub tyle samo w 2026 r. co rok wcześniej, co potwierdza rosnącą siłę wydatków na turystykę w budżetach polskich rodzin. Podróże stają się jednak coraz bardziej osobiste. Polskim turystom zależy na tym, by odzwierciedlały one to, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne.

Jak wynika z najnowszego raportu „Trendy w podróżach 2026” przygotowanego dla Skyscannera, Polacy, podobnie jak ankietowani z innych krajów, coraz częściej wybierają podróże „szyte na miarę”. Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner, podkreśla, że kluczowa staje się indywidualizacja, a więc wybór kierunków, stylu podróży i doświadczeń zgodnych z własnymi preferencjami i pasjami.

Skyscanner: Raport „Trendy w podróżach 2026”

Trendy w podróżowaniu szybko się zmieniają. Ich analiza jest celem raportu przygotowanego przez Skyscanner. Na czym skupia się ta marka? Na znaczeniu zyskują rodzinne wyprawy, stając się jednym z głównych motorów wyjazdów. Nieco ponad jedna czwarta polskich podróżników planuje podróże w towarzystwie bliskich, także wielopokoleniowe, chcąc spędzać więcej czasu wspólnie i dbać o relacje. Jesteśmy gotowi inwestować w doświadczenia, które łączą pokolenia, choć często wymaga to większego budżetu.

Polacy poszukują także unikatowych doświadczeń kulinarnych, co odzwierciedla zyskujący popularność trend „Sklepowe buszowanie”. Zamiast odwiedzać drogie restauracje, coraz więcej podróżników z Polski woli odkrywać kulturę danego miejsca, sięgając po regionalne produkty prosto z półek lokalnych sklepów spożywczych. Jedna czwarta Polaków przyznaje, że podczas zagranicznych wyjazdów chce odwiedzać lokalne supermarkety.

Ponadto, w 2026 r. 40 proc. respondentów planuje wybrać się na górską wycieczkę. Góry przestają być kierunkiem zarezerwowanym wyłącznie na wyjazdy zimowe, stają się całorocznym sposobem na ucieczkę od codzienności, sprzyjającym aktywności fizycznej i wyciszeniu.

Foto: Materiały prasowe

Nawet wybór miejsca na nocleg okazuje się przemyślaną decyzją, w której kluczowe jest doświadczenie, które się z tym wiąże. Dla 25 proc. podróżnych hotel jest atrakcją samą w sobie. To nie tylko miejsce noclegu, ale integralna część przygody i powód wyboru tej, a nie innej destynacji.

Skyscanner: Polacy podróżują coraz chętniej i coraz dalej

Polacy coraz chętniej wydają na odkrywanie odległych i egzotycznych miejsc, a dane Skyscanner, aplikacji analizującej miliardy wyszukiwań, wskazują, że europejskie kierunki wyjazdów coraz częściej ustępują miejsca dalekim zakątkom.

Wśród miejsc, które będą zyskiwać popularność w nadchodzącym roku, znajdują się:

  • Chongqing w Chinach (+482% wzrostu wyszukiwań)
  • Nha Trang w Wietnamie (+325%)
  • Castries, Saint Lucia (+155%)
  • Langkawi, Malezja (+128%)
• Phuket w Tajlandii (+124%)

Rekordowe wzrosty liczby wyszukiwań odległych i egzotycznych miejsc potwierdzają trend, że polscy podróżnicy są gotowi przeznaczyć większe kwoty na dotarcie do unikatowych i odległych miejsc.

Skyscanner: Jak podróżować dalej – i wydawać mądrze?

Chociaż Polacy wydają więcej na podróże i odkrywają odległe miejsca, chęć oszczędzania pozostaje silna. Kluczem do realizacji ambitnych planów podróżniczych jest zatem znalezienie oferty o najlepszym stosunku jakości do ceny.

Marki takie jak Skyscanner w tym pomagają, codziennie przeszukując ponad 100 miliardów cen, łącząc miliony podróżników z ponad 1200 zaufanymi partnerami. Analiza danych dotyczących rezerwacji lotów wskazała najbardziej korzystne destynacje pod względem cen. Takie wykorzystanie technologii pozwala Polakom na odkrywanie odległych miejsc przy lepszym zarządzaniu budżetem przeznaczonym na podróże. Do kierunków o największych spadkach cen należą m.in.:

• Toronto, Kanada (spadek cen o 25 proc)

• Kutaisi, Gruzja (- 19 proc.).

• Nicea, Francja (-19 proc.).

• Phuket, Tajlandia (-13 proc.).

Fakt, że egzotyczne Phuket, cieszące się jednocześnie rosnącą popularnością i dużymi spadkami cen, trafiło na obie listy, potwierdza, że współcześni podróżnicy potrafią skutecznie łączyć marzenia o dalekich wyprawach z koniecznością znalezienia budżetowego sposobu dotarcia na miejsce.

Materiał przygotowany we współpracy ze Skyscanner

