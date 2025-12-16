Polacy w podróży. Latamy coraz częściej, wydajemy więcej, realizujemy marzenia

Materiał przygotowany we współpracy ze Skyscanner

Polacy pokochali podróże. Wyniki ankiety OnePoll przygotowanej dla globalnej aplikacji podróżniczej Skyscanner, pokazują, że 83 proc. respondentów planuje podróżować więcej lub tyle samo w 2026 r. co rok wcześniej, co potwierdza rosnącą siłę wydatków na turystykę w budżetach polskich rodzin. Podróże stają się jednak coraz bardziej osobiste. Polskim turystom zależy na tym, by odzwierciedlały one to, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne.

Jak wynika z najnowszego raportu „Trendy w podróżach 2026” przygotowanego dla Skyscannera, Polacy, podobnie jak ankietowani z innych krajów, coraz częściej wybierają podróże „szyte na miarę”. Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner, podkreśla, że kluczowa staje się indywidualizacja, a więc wybór kierunków, stylu podróży i doświadczeń zgodnych z własnymi preferencjami i pasjami.

Skyscanner: Raport „Trendy w podróżach 2026”

Trendy w podróżowaniu szybko się zmieniają. Ich analiza jest celem raportu przygotowanego przez Skyscanner. Na czym skupia się ta marka? Na znaczeniu zyskują rodzinne wyprawy, stając się jednym z głównych motorów wyjazdów. Nieco ponad jedna czwarta polskich podróżników planuje podróże w towarzystwie bliskich, także wielopokoleniowe, chcąc spędzać więcej czasu wspólnie i dbać o relacje. Jesteśmy gotowi inwestować w doświadczenia, które łączą pokolenia, choć często wymaga to większego budżetu.

Polacy poszukują także unikatowych doświadczeń kulinarnych, co odzwierciedla zyskujący popularność trend „Sklepowe buszowanie”. Zamiast odwiedzać drogie restauracje, coraz więcej podróżników z Polski woli odkrywać kulturę danego miejsca, sięgając po regionalne produkty prosto z półek lokalnych sklepów spożywczych. Jedna czwarta Polaków przyznaje, że podczas zagranicznych wyjazdów chce odwiedzać lokalne supermarkety.