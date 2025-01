ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Sposoby na obniżanie kosztów paliwa – mit czy hit?

Wysokie ceny paliw skłaniają kierowców do poszukiwania różnych sposobów na obniżenie kosztów tankowania. W internecie można znaleźć wiele porad dotyczących oszczędzania na paliwie, jednak nie wszystkie z nich są prawdziwe i skuteczne. Niektóre popularne „złote rady” mogą wręcz zaszkodzić samochodowi lub zwiększyć ryzyko na drodze.

Przykładem takiego mitu jest „oszczędność”, jaką daje jazda na luzie. Korzystanie z jałowego biegu w trakcie podróży obniża kontrolę nad pojazdem, gdyż kierowca może jedynie hamować i skręcać, a w sytuacji awaryjnej traci cenne sekundy na wrzucenie biegu przed dodaniem gazu. Szczególnie niebezpieczne jest to podczas zjazdów ze wzniesień, gdzie ciągłe używanie hamulców może doprowadzić do ich przegrzania i utraty skuteczności hamowania. Taka praktyka miała sens przed kilkudziesięciu laty, jednak nie zaleca jej się w nowych autach.

Przed długą trasą warto nie tylko poznać sprawdzone metody redukcji spalania, ale również zadbać o odpowiednie ubezpieczenie pojazdu. Kalkulator OC i AC (dostępny tutaj: https://hdi.pl/kalkulator/oc-ac/dane-pojazdu) pomoże szybko wybrać najkorzystniejszą opcję. Świadome podejście do kosztów eksploatacji samochodu pozwala w skali roku zaoszczędzić znaczące kwoty.

Jak dobrać samochód do długich tras, by zaoszczędzić na paliwie?

Kluczowe znaczenie dla oszczędności ma wybór odpowiedniego pojazdu na dalekie podróże:

samochody z silnikami diesla sprawdzają się najlepiej na trasach, osiągając spalanie nawet poniżej 4 litrów na 100 kilometrów;

nowoczesne jednostki benzynowe z turbodoładowaniem również potrafią być oszczędne, szczególnie te o małej pojemności wyposażone w systemy start-stop;

warto rozważyć też hybrydy, które w cyklu mieszanym zużywają średnio 3,8-4,3 litra paliwa.

Przy wyborze auta należy zwrócić uwagę na masę pojazdu i jego aerodynamikę. Im lżejszy samochód i niższy współczynnik oporu powietrza, tym mniejsze zużycie paliwa. Przed wyruszeniem w trasę warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. HDI oferuje kompleksowe pakiety uwzględniające ochronę w razie awarii czy wypadku, co pozwala uniknąć nieprzewidzianych wydatków podczas podróży. Pełną ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego znajdziesz tutaj: https://hdi.pl/.

Planowanie trasy jako podstawa ekonomicznej jazdy

Planowanie trasy przed podróżą to kluczowy element oszczędnej jazdy. Wykorzystanie nowoczesnych aplikacji nawigacyjnych pozwala na wybór optymalnej drogi z uwzględnieniem aktualnego natężenia ruchu i potencjalnych utrudnień. Warto unikać tras prowadzących przez centra miast, gdzie częste zatrzymywanie się na światłach i w korkach znacząco zwiększa spalanie. Szczególnie istotne jest zaplanowanie podróży poza godzinami szczyt. Płynna jazda bez przestojów nie tylko oszczędza paliwo, ale też zmniejsza zużycie elementów mechanicznych pojazdu.

Utrzymywanie stałej prędkości podczas jazdy

Utrzymywanie stałej prędkości podczas jazdy to jeden z najskuteczniejszych sposobów na redukcję zużycia paliwa. Optymalna pod względem zużycia paliwa jest prędkość w przedziale 90-100 km/h (tam, gdzie jest to dozwolone). Przy prędkości 120 km/h samochód zużywa około 20% więcej paliwa, niż jadąc 100 km/h W utrzymaniu jednostajnej prędkości pomaga tempomat, który eliminuje niepotrzebne przyspieszenia i hamowania, szczególnie na płaskich odcinkach drogi. Jednak na trasach z licznymi wzniesieniami lepiej kontrolować prędkość samodzielnie, gdyż tempomat dążąc do utrzymania stałej prędkości pod górę, może znacząco zwiększyć spalanie.

Hamowanie silnikiem jako sposób na oszczędzanie

Hamowanie silnikiem to jedna z najskuteczniejszych metod redukcji zużycia paliwa podczas jazdy samochodem. W nowoczesnych pojazdach podczas tego manewru następuje całkowite odcięcie dopływu paliwa do silnika, co oznacza zerowe spalanie w trakcie wytracania prędkości. Jest to znacząca różnica w porównaniu do jazdy na biegu neutralnym, gdzie paliwo nadal jest dostarczane do komór spalania. Prawidłowe wykorzystanie tej techniki pozwala na przejechanie nawet kilkuset metrów bez zużycia paliwa, szczególnie podczas dojeżdżania do świateł czy zjazdów ze wzniesień.

Przygotowanie samochodu do ekonomicznej jazdy

Istotne znaczenie dla redukcji kosztów paliwa ma przygotowanie pojazdu do drogi. Ważne są między innymi:

regularne przeglądy techniczne;

właściwa konserwacja pojazdu;

utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w oponach;

regularna wymiana filtrów powietrza.

Optymalizacja obciążenia pojazdu

Każde dodatkowe 100 kg obciążenia zwiększa zużycie paliwa o około 0,4-0,7 litra na 100 kilometrów. Szczególnie istotne jest usunięcie z samochodu wszystkich zbędnych przedmiotów, takich jak nieużywane narzędzia, sprzęt sportowy czy niepotrzebny bagaż. Bagażniki dachowe i inne elementy zewnętrzne znacząco zwiększają opór powietrza, dlatego należy je demontować, gdy nie są używane. Równie ważne jest równomierne rozłożenie ładunku w pojeździe. Przypadkowe rozmieszczenie ciężaru może prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa podczas pokonywania zakrętów i wpływać negatywnie na stabilność pojazdu.

Wyłączenie klimatyzacji w pojeździe

Wyłączenie klimatyzacji to skuteczny sposób na zmniejszenie zużycia paliwa, jednak wymaga przemyślanego podejścia. Podczas jazdy z prędkością do 70 km/h bardziej ekonomiczne jest otwarcie okien. Warto również korzystać z klimatyzacji rozsądnie – ustawiać umiarkowaną temperaturę około 21-23 stopni, a podczas postojów w korkach lub na światłach całkowicie ją wyłączać.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY