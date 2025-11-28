Enter Air: Rośniemy razem z polską turystyką. W planach sześć nowych samolotów

Aktualizacja: 28.11.2025 16:20 Publikacja: 28.11.2025 12:32
Foto: Fot. materiały prasowe
Przychody czarterowego przewoźnika lotniczego Enter Air w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosły 2,42 miliarda złotych, co oznaczało prawie 3 procent wzrostu w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Linia lotnicza wykonała w tym czasie o 2 procent więcej lotów.
Czytaj więcej
Z początkiem nowego sezonu zimowego ETI dołącza do grona touroperatorów korzystających z usług En...
Jak podaje spółka w komunikacie, EBITDA Grupy wyniosła 778,4 miliona złotych wobec 459,8 miliona złotych sprzed roku. Enter Air miał 222,6 miliona złotych wyniku operacyjnego, co oznaczało wynik ponad 8 procent niższy od 242,6 miliona złotych rok wcześniej.
Przewoźnik wypracował 296,7 miliona złotych zysku netto, czyli o 84 procent więcej od 161,5 miliona złotych wyniku netto w tym samym okresie 2024 roku. Wpływ na to miały "dodatnie różnice kursowe wynikające jedynie z przeliczeń do celów raportowania i nie mające wpływu na realny wynik". Bez uwzględniania tych różnic, Enter Air miał 583,3 miliona złotych EBITDA (+42 procent r/r) i 138,7 miliona złotych zysku netto (+13,9 procent r/r).
Flota Enter Aira to obecnie 34 samoloty: 24 Boeingi 737-800 i 10 Boeingów 737 MAX 8. Pod koniec drugiego kwartału do eksploatacji weszły trzy maszyny 737-800, a w trzecim kwartale firma odebrała boeinga 737 MAX 8 prosto z fabryki w Stanach Zjednoczonych. Była to pierwsza z sześciu zaplanowanych na lata 2025-2027 dostaw tego modelu.
W ramach Grupy Enter Air operacje lotnicze wykonują także 4 samoloty szwajcarskiej linii Chair Airlines i 4 samoloty Fly4 Airlines, wspólnego przedsięwzięcia z Grupą TUI, którego działalność polega na wynajmowaniu samolotów z załogami na rzecz przewoźników lotniczych.
Czytaj więcej
Spółka należąca do holdingu Itaki, Itaka Fly, podpisała z czarterowym przewoźnikiem Enter Airem u...
W lipcu 2025 r. Grupa Enter Air nabyła 55 procent udziałów w spółce Avenger Flight Group Poland od Avenger Flight Group Europe i tym samym stała się jedynym właścicielem tej spółki, która od sierpnia 2025 roku funkcjonuje pod nową nazwą – Enter Air Training Center - przypomina w komunikacie przewoźnik.
W lipcu Enter Air wypłacił 52,6 miliona złotych dywidendy, po 3 złote na akcję, przeznaczając na ten cel całkowity zysk z 2024 roku (51,7 mln zł) powiększony o środki przeniesione z kapitału zapasowego. W 2024 r. do akcjonariuszy trafiło 77,2 mln zł, czyli 4,40 złotego za akcję.
– Kolejny dobry sezon za nami i kolejny dobry rok przed nami – deklaruje cytowany w komunikacie Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Aira. – Rynek turystyczny rozwija się dynamicznie a my z tego korzystamy. Minione miesiące poświęciliśmy na umocnienie się na rynku i poprawę efektywności, co widać pozytywnie w naszych wynikach. Polski rynek daje nam stabilność i silną pozycję finansową, dzięki czemu możemy rozwijać się za granicą. Popyt na nasze usługi nie słabnie - dowodem są rekordowe umowy, jakie zawieramy z touroperatorami na kolejne sezony - wyjaśnia.
- Zgodnie z zapowiedziami, aby sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu dobierzemy aż sześć samolotów na sezon lato 2026. Kończący się rok przelataliśmy bardzo dobrze i mamy nadzieję, że powtórzymy to w przyszłym roku, ale już w większej skali. Mamy pod kontrolą większość elementów związanych z wykonywaniem operacji lotniczych - od szkoleń załóg po obsługę techniczną samolotów. W ten sposób usunęliśmy najważniejsze bariery dla naszego wzrostu. Teraz, wykorzystując wysoki popyt na nasze usługi, możemy w kontrolowany sposób zwiększać obecność na rynkach Europy. Naszym celem jest pozycja europejskiego lidera ruchu czarterowego – dodaje Polaniecki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przychody czarterowego przewoźnika lotniczego Enter Air w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosły 2,42 miliarda złotych, co oznaczało prawie 3 procent wzrostu w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Linia lotnicza wykonała w tym czasie o 2 procent więcej lotów.
Jak podaje spółka w komunikacie, EBITDA Grupy wyniosła 778,4 miliona złotych wobec 459,8 miliona złotych sprzed roku. Enter Air miał 222,6 miliona złotych wyniku operacyjnego, co oznaczało wynik ponad 8 procent niższy od 242,6 miliona złotych rok wcześniej.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Inauguracyjny rejs z Warszawy do Heraklionu odbędzie się 30 maja 2026 roku, a operacje na tej trasie realizowane...
LOT zainaugurował wczoraj rejsy z Warszawy do fińskiego Rovaniemi. To kolejny kierunek przewoźnika wpisujący się...
Od 1 kwietnia 2026 roku bilety na loty z Singapuru będą objęte nową opłatą ekologiczną „green fuel levy”. Podate...
Polskie lotnictwo jest w trakcie bezprecedensowego wzrostu. Lotnisko Chopina notuje historyczne wyniki, a dynami...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas