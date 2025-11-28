Enter Air: Rośniemy razem z polską turystyką. W planach sześć nowych samolotów

Przychody czarterowego przewoźnika lotniczego Enter Air w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosły 2,42 miliarda złotych, co oznaczało prawie 3 procent wzrostu w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Linia lotnicza wykonała w tym czasie o 2 procent więcej lotów.

Reklama Reklama

Jak podaje spółka w komunikacie, EBITDA Grupy wyniosła 778,4 miliona złotych wobec 459,8 miliona złotych sprzed roku. Enter Air miał 222,6 miliona złotych wyniku operacyjnego, co oznaczało wynik ponad 8 procent niższy od 242,6 miliona złotych rok wcześniej.

Przewoźnik wypracował 296,7 miliona złotych zysku netto, czyli o 84 procent więcej od 161,5 miliona złotych wyniku netto w tym samym okresie 2024 roku. Wpływ na to miały "dodatnie różnice kursowe wynikające jedynie z przeliczeń do celów raportowania i nie mające wpływu na realny wynik". Bez uwzględniania tych różnic, Enter Air miał 583,3 miliona złotych EBITDA (+42 procent r/r) i 138,7 miliona złotych zysku netto (+13,9 procent r/r).

Enter Air planuje czterdzieści samolotów na sezon letni 2026

Flota Enter Aira to obecnie 34 samoloty: 24 Boeingi 737-800 i 10 Boeingów 737 MAX 8. Pod koniec drugiego kwartału do eksploatacji weszły trzy maszyny 737-800, a w trzecim kwartale firma odebrała boeinga 737 MAX 8 prosto z fabryki w Stanach Zjednoczonych. Była to pierwsza z sześciu zaplanowanych na lata 2025-2027 dostaw tego modelu.