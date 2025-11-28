Reklama
Enter Air: Rośniemy razem z polską turystyką. W planach sześć nowych samolotów

Największa polska czarterowa linia lotnicza, Enter Air, zadowolona jest z sezonu letniego i współpracy z polskimi biurami podróży. Teraz zapowiada ekspansję w Europie. - Chcemy tam być najwięksi w swojej kategorii - deklaruje dyrektor Grzegorz Polaniecki.

Publikacja: 28.11.2025 12:32

Foto: Fot. materiały prasowe

Filip Frydrykiewicz

Przychody czarterowego przewoźnika lotniczego Enter Air w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosły 2,42 miliarda złotych, co oznaczało prawie 3 procent wzrostu w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Linia lotnicza wykonała w tym czasie o 2 procent więcej lotów.

Jak podaje spółka w komunikacie, EBITDA Grupy wyniosła 778,4 miliona złotych wobec 459,8 miliona złotych sprzed roku. Enter Air miał 222,6 miliona złotych wyniku operacyjnego, co oznaczało wynik ponad 8 procent niższy od 242,6 miliona złotych rok wcześniej.

Przewoźnik wypracował 296,7 miliona złotych zysku netto, czyli o 84 procent więcej od 161,5 miliona złotych wyniku netto w tym samym okresie 2024 roku. Wpływ na to miały "dodatnie różnice kursowe wynikające jedynie z przeliczeń do celów raportowania i nie mające wpływu na realny wynik". Bez uwzględniania tych różnic, Enter Air miał 583,3 miliona złotych EBITDA (+42 procent r/r) i 138,7 miliona złotych zysku netto (+13,9 procent r/r).

Enter Air planuje czterdzieści samolotów na sezon letni 2026

Flota Enter Aira to obecnie 34 samoloty: 24 Boeingi 737-800 i 10 Boeingów 737 MAX 8. Pod koniec drugiego kwartału do eksploatacji weszły trzy maszyny 737-800, a w trzecim kwartale firma odebrała boeinga 737 MAX 8 prosto z fabryki w Stanach Zjednoczonych. Była to pierwsza z sześciu zaplanowanych na lata 2025-2027 dostaw tego modelu.

W ramach Grupy Enter Air operacje lotnicze wykonują także 4 samoloty szwajcarskiej linii Chair Airlines i 4 samoloty Fly4 Airlines, wspólnego przedsięwzięcia z Grupą TUI, którego działalność polega na wynajmowaniu samolotów z załogami na rzecz przewoźników lotniczych.

W lipcu 2025 r. Grupa Enter Air nabyła 55 procent udziałów w spółce Avenger Flight Group Poland od Avenger Flight Group Europe i tym samym stała się jedynym właścicielem tej spółki, która od sierpnia 2025 roku funkcjonuje pod nową nazwą – Enter Air Training Center - przypomina w komunikacie przewoźnik.

W lipcu Enter Air wypłacił 52,6 miliona złotych dywidendy, po 3 złote na akcję, przeznaczając na ten cel całkowity zysk z 2024 roku (51,7 mln zł) powiększony o środki przeniesione z kapitału zapasowego. W 2024 r. do akcjonariuszy trafiło 77,2 mln zł, czyli 4,40 złotego za akcję.

Enter Air: Cel – pozycja największego przewoźnika czarterowego w Europie

– Kolejny dobry sezon za nami i kolejny dobry rok przed nami – deklaruje cytowany w komunikacie Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Aira. – Rynek turystyczny rozwija się dynamicznie a my z tego korzystamy. Minione miesiące poświęciliśmy na umocnienie się na rynku i poprawę efektywności, co widać pozytywnie w naszych wynikach. Polski rynek daje nam stabilność i silną pozycję finansową, dzięki czemu możemy rozwijać się za granicą. Popyt na nasze usługi nie słabnie - dowodem są rekordowe umowy, jakie zawieramy z touroperatorami na kolejne sezony - wyjaśnia.

- Zgodnie z zapowiedziami, aby sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu dobierzemy aż sześć samolotów na sezon lato 2026. Kończący się rok przelataliśmy bardzo dobrze i mamy nadzieję, że powtórzymy to w przyszłym roku, ale już w większej skali. Mamy pod kontrolą większość elementów związanych z wykonywaniem operacji lotniczych - od szkoleń załóg po obsługę techniczną samolotów. W ten sposób usunęliśmy najważniejsze bariery dla naszego wzrostu. Teraz, wykorzystując wysoki popyt na nasze usługi, możemy w kontrolowany sposób zwiększać obecność na rynkach Europy. Naszym celem jest pozycja europejskiego lidera ruchu czarterowego – dodaje Polaniecki.

Źródło: rp.pl

Firmy Enter Air Turystyka linia lotnicza czarter

