Itaka podpisała z Enter Airem umowę na kolejny rok. Wzrost o jedną trzecią

Aktualizacja: 28.10.2025 20:26 Publikacja: 28.10.2025 16:07
Foto: Filip Frydrykiewicz
Szacunkowa wartość usług w tym okresie wyniesie 99,2 miliona dolarów (około 360,4 miliona złotych). Precyzyjna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest obecnie możliwa do ustalenia, dlatego może różnić się od podanych szacunków – zastrzegają strony.
Czytaj więcej
Przychody Enter Air w zeszłym roku wyniosły 2,9 miliarda złotych, czyli o ponad 11 procent więcej...
Poprzednia – obowiązująca teraz – umowa między przewoźnikiem i biurem podróży na podobny okres (sezony lato 2025 i zima 2025/2026) opiewała na 75,9 miliona złotych, czyli szacunkowo 292,5 miliona złotych. Najnowszy kontrakt przewiduje więc wzrost o jedną trzecią.
Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air usług lotniczego przewozu osób i bagażu.
– Kończymy właśnie bardzo intensywny sezon letni, w którym wspólnie z Itaką i innymi touroperatorami zapewniliśmy polskim turystom bardzo zróżnicowaną ofertę i możliwość wypoczynku w wielu ciekawych miejscach Europy, Afryki i Azji – mówi cytowany w komunikacie przewoźnika członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira Andrzej Kobielski. – Zbliżający się sezon zimowy będzie z kolei okazją dla nich do wyjazdów na Wyspy Zielonego Przylądka, do Sri Lanki czy odwiedzenie Omanu, Kenii lub Zanzibaru. Różnorodność oferty i rosnące zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami dają nam podstawy do rozwoju, a dzisiejsza umowa jest przedłużeniem współpracy z naszym wieloletnim partnerem na kolejne sezony. Planowany wzrost liczby samolotów w naszej flocie o kilka znalazł odzwierciedlenie w wolumenie operacji, które planujemy wykonać w ramach zawiązanego z Itaką kontraktu – wyjaśnia.
Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą w Polsce i niekwestionowanym liderem rynku czarterowego. Jej flota składa się z 24 boeingów 737-800 i dziesięciu boeingów 737 MAX 8.
Enter Air wozi klientów największych biur podróży, jak TUI, Itaka, Rainbow i Coral Travel. Niedawno firma ujawniła też, że do grona jej klientów dołączyło biur podróży ETI.
Itaka jest największym polskim biurem podróży, jednym z największych w Europie środkowo-Wschodniej. Kilka dni temu jej wiceprezes Piotr Henicz zapowiedział, że w 2027 roku chce obsłużyć ponad 2 miliony klientów. Wtedy jej obroty sięgną 8 miliardów złotych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Ponad dwa miliony klientów i osiem miliardów złotych przychodów - to cel, jaki stawia sobie Itaka Holdings na pr...
Mimo że ceny paliwa są stosunkowo niskie, a złoty stosunkowo silny wobec dolara i euro, wycieczki w biurach podr...
W razie nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną podróżny może dostać zwrot wszystkich jej kosztów, n...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Na zaproszenie biura podróży Coral Travel na galę Starway, która w tym roku odbyła się w tureckim kurorcie Belek...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas