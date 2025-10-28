Itaka podpisała z Enter Airem umowę na kolejny rok. Wzrost o jedną trzecią

Szacunkowa wartość usług w tym okresie wyniesie 99,2 miliona dolarów (około 360,4 miliona złotych). Precyzyjna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest obecnie możliwa do ustalenia, dlatego może różnić się od podanych szacunków – zastrzegają strony.

Reklama Reklama

Poprzednia – obowiązująca teraz – umowa między przewoźnikiem i biurem podróży na podobny okres (sezony lato 2025 i zima 2025/2026) opiewała na 75,9 miliona złotych, czyli szacunkowo 292,5 miliona złotych. Najnowszy kontrakt przewiduje więc wzrost o jedną trzecią.

Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air usług lotniczego przewozu osób i bagażu.

Enter Air: Mamy zróżnicowane kierunki lotów

– Kończymy właśnie bardzo intensywny sezon letni, w którym wspólnie z Itaką i innymi touroperatorami zapewniliśmy polskim turystom bardzo zróżnicowaną ofertę i możliwość wypoczynku w wielu ciekawych miejscach Europy, Afryki i Azji – mówi cytowany w komunikacie przewoźnika członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira Andrzej Kobielski. – Zbliżający się sezon zimowy będzie z kolei okazją dla nich do wyjazdów na Wyspy Zielonego Przylądka, do Sri Lanki czy odwiedzenie Omanu, Kenii lub Zanzibaru. Różnorodność oferty i rosnące zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami dają nam podstawy do rozwoju, a dzisiejsza umowa jest przedłużeniem współpracy z naszym wieloletnim partnerem na kolejne sezony. Planowany wzrost liczby samolotów w naszej flocie o kilka znalazł odzwierciedlenie w wolumenie operacji, które planujemy wykonać w ramach zawiązanego z Itaką kontraktu – wyjaśnia.