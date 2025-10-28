Reklama

Itaka podpisała z Enter Airem umowę na kolejny rok. Wzrost o jedną trzecią

Spółka należąca do holdingu Itaki, Itaka Fly, podpisała z czarterowym przewoźnikiem Enter Airem umowę na współpracę w sezonie lato 2026 i zima 2026/2027.

Publikacja: 28.10.2025 16:07

Itaka podpisała z Enter Airem umowę na kolejny rok. Wzrost o jedną trzecią

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Szacunkowa wartość usług w tym okresie wyniesie 99,2 miliona dolarów (około 360,4 miliona złotych). Precyzyjna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest obecnie możliwa do ustalenia, dlatego może różnić się od podanych szacunków – zastrzegają strony.

Czytaj więcej

Enter Air zarobił w 2024 roku 65,6 mln złotych. O ponad 120 mln mniej niż rok wcześniej
Linie Lotnicze
Enter Air zarobił w 2024 roku 65,6 mln złotych. O ponad 120 mln mniej niż rok wcześniej

Poprzednia – obowiązująca teraz – umowa między przewoźnikiem i biurem podróży na podobny okres (sezony lato 2025 i zima 2025/2026) opiewała na 75,9 miliona złotych, czyli szacunkowo 292,5 miliona złotych. Najnowszy kontrakt przewiduje więc wzrost o jedną trzecią.

Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air usług lotniczego przewozu osób i bagażu.

Enter Air: Mamy zróżnicowane kierunki lotów

– Kończymy właśnie bardzo intensywny sezon letni, w którym wspólnie z Itaką i innymi touroperatorami zapewniliśmy polskim turystom bardzo zróżnicowaną ofertę i możliwość wypoczynku w wielu ciekawych miejscach Europy, Afryki i Azji – mówi cytowany w komunikacie przewoźnika członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira Andrzej Kobielski. – Zbliżający się sezon zimowy będzie z kolei okazją dla nich do wyjazdów na Wyspy Zielonego Przylądka, do Sri Lanki czy odwiedzenie Omanu, Kenii lub Zanzibaru. Różnorodność oferty i rosnące zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami dają nam podstawy do rozwoju, a dzisiejsza umowa jest przedłużeniem współpracy z naszym wieloletnim partnerem na kolejne sezony. Planowany wzrost liczby samolotów w naszej flocie o kilka znalazł odzwierciedlenie w wolumenie operacji, które planujemy wykonać w ramach zawiązanego z Itaką kontraktu – wyjaśnia.

Reklama
Reklama

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą w Polsce i niekwestionowanym liderem rynku czarterowego. Jej flota składa się z 24 boeingów 737-800 i dziesięciu boeingów 737 MAX 8.

Enter Air wozi klientów największych biur podróży, jak TUI, Itaka, Rainbow i Coral Travel. Niedawno firma ujawniła też, że do grona jej klientów dołączyło biur podróży ETI.

Itaka jest największym polskim biurem podróży, jednym z największych w Europie środkowo-Wschodniej. Kilka dni temu jej wiceprezes Piotr Henicz zapowiedział, że w 2027 roku chce obsłużyć ponad 2 miliony klientów. Wtedy jej obroty sięgną 8 miliardów złotych. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Enter Air biuro podróży Itaka czarter
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Piotr Henicz przybliżył sprzedawcom najnowsze informacje o holdingiu Itaki. A na koniec prezentacji
Biura Podróży
Itaka dodaje nowości i unowocześnia ofertę. Cel – dwa miliony klientów w 2026 roku
Ceny paliwa w dół, ceny wakacji w górę. Co będzie, kiedy przyjdzie last minute?
Biura Podróży
Ceny paliwa w dół, ceny wakacji w górę. Co będzie, kiedy przyjdzie last minute?
Ważny wyrok TSUE. Turyście należy się zwrot całych kosztów wycieczki od biura podróży
Biura Podróży
Ważny wyrok TSUE. Turyście należy się zwrot całych kosztów wycieczki od biura podróży
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Coral Travel nagrodził najlepszych sprzedawców. W tym roku osiągnie milion klientów
Biura Podróży
Coral Travel nagrodził najlepszych sprzedawców. W tym roku osiągnie milion klientów
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie