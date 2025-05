Enter Air zarobił w 2024 roku 65,6 mln złotych. O ponad 120 mln mniej niż rok wcześniej

W 2024 roku przewoźnik miał 260,7 miliona złotych zysku operacyjnego, co oznaczało wzrost o 57 procent, a EBITDA Grupy była mniejsza 10 procent i wyniosła 491,1 miliona złotych. Grupa miała 65,6 miliona złotych zysku netto, który był niższy o 66,6 procent wobec 196,4 miliona złotych w roku 2023.

Jak tłumaczy linia w komunikacie, na wyniki wpływ miały ujemne różnice kursów walut, "wynikające jedynie z przeliczeń do celów raportowania i nie mające wpływu na realny wynik".

O co chodzi? W 2024 roku różnice kursowe, wynikające z reguły przeliczeniowej MSSF 16 wyniosły -63,6 miliona złotych, a łączny wpływ FX na porównywalność danych to -189,2 miliona złotych (w 2023 roku różnice kursowe wynosiły +125,5 miliona złotych). Bez uwzględniania różnic kursowych, Enter Air miał 554,7 miliona złotych EBITDA (+32,1 procent, porównując rok do roku) i 129,3 miliona złotych zysku netto (+82,4 procent, porównując rok do roku).

W 2024 r. przewoźnik powiększył swoją flotę o pięć maszyn – jednego boeinga B737-800 i cztery boeingi B737 MAX 8, do 30 samolotów.