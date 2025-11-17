Prezes UOKiK-u stawia zarzuty LOT-owi. Chodzi o uszkodzony lub opóźniony bagaż

Aktualizacja: 17.11.2025 23:21 Publikacja: 17.11.2025 17:30
Na swojej stronie internetowej LOT informował pasażerów, że nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bagażu wynikające z jego eksploatacji, na przykład wgniecenia, otarcia czy zarysowania. Takie stanowisko przekazywała konsumentom także firma DOLFI 1920, z którą LOT współpracuje w zakresie rozpatrywania reklamacji.
Tymczasem Konwencja Montrealska, która reguluje zasady postępowania w razie szkód wyrządzonych pasażerom lub uszkodzenia bagażu, nie przewiduje wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika w takich przypadkach, wskazuje jedynie termin wniesienia reklamacji – pisze UOKiK w komunikacie prasowym.
Przewoźnik informował również, że w wypadku opóźnienia dostarczenia bagażu gwarantuje zwrot jedynie wtedy, gdy lot odbywał się poza kraj zamieszkania, do wysokości 100 dolarów na osobę, za określone rzeczy. Mogły to być wyłącznie najpotrzebniejsze produkty: artykuły toaletowe, bielizna, ubrania. Kosmetyki i inne rzeczy niebędące artykułami pierwszej potrzeby nie mogły być refundowane.
Obowiązujące przepisy nie ograniczają odpowiedzialności przedsiębiorcy jedynie do rekompensaty za zakup tak niewielu produktów, a także nie uzależniają jej od miejsca, w którym nastąpiło opóźnienie.
– Przedsiębiorca nie może przyznawać konsumentom mniej praw niż wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Taką praktykę mogły stosować Polskie Linie Lotnicze LOT, dlatego wszcząłem postępowanie przeciwko temu przedsiębiorcy. To niejedyne nasze działania na rynku lotniczym, przyglądamy się także innym przewoźnikom, a zarzuty w podobnych praktykach usłyszały wcześniej linie lotnicze Wizz Air i Enter Air – mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.
Reklamacja z kompletem dokumentów i danych
LOT wprowadzał podróżnych w błąd, informując o dużej liczbie dokumentów i danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji za uszkodzony lub opóźniony bagaż. Przewoźnik wymagał: opisu szkody, numeru protokołu szkody lub opóźnienia bagażu/PIR, numeru biletu lub wydruku z numerem rezerwacji, kart pokładowych, wywieszki bagażowej, zdjęć uszkodzonego bagażu, rachunku za zakup lub naprawę bagażu, rachunków potwierdzających wartość zagubionych lub zniszczonych rzeczy.
Zgodnie z przepisami takie dane i dokumenty nie są wcale niezbędne do złożenia reklamacji. Przedsiębiorca nie może od tego uzależniać jej rozpatrzenia. Takie praktyki mogą powodować, że podróżni rezygnują z dochodzenia swoich praw.
Jeśli zarzuty prezesa UOKiK-u się potwierdzą, LOT-owi grozi kara do 10 procent obrotów za każdą z zakwestionowanych praktyk.
Urząd monitoruje również działania innych linii lotniczych – trwają postępowania wobec Enter Aira i Wizz Aira.
