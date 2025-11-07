Ryanair: Koniec papierowych kart pokładowych. Teraz latanie tylko z kodem QR

Ryanair przypomina w komunikacie prasowym o zbliżającym się terminie przejścia na cyfrowe karty pokładowe. Zmianę tę zapowiadał kilka miesięcy temu.

Od najbliższej środy (12 listopada) pasażerowie nie będą już mogli pobierać i drukować fizycznych kart pokładowych w formie papierowej – na pokład będą mogli wejść tylko z cyfrową kartą wygenerowaną w aplikacji myRyanair podczas odprawy. Z takich kart korzysta już zdecydowana większość z ponad 207 milionów pasażerów Ryanaira.

Cyfrowa karta, podkreśla przewoźnik, to „szybsze, inteligentniejsze i bardziej ekologiczne” rozwiązanie, które ułatwi również dostęp do różnych funkcji i usług w aplikacji, w tym:

• Zamawianie jedzenia i napojów przez telefon, aby zostać obsłużonym jako pierwszy.

• Aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące wejścia na pokład, bramek i opóźnień.