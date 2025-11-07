Reklama
Rozwiń
Reklama

Ryanair: Koniec papierowych kart pokładowych. Teraz latanie tylko z kodem QR

Za kilka dni Ryanair wycofa z użytku papierowe karty pokładowe. Na pokład samolotu będzie można wejść wyłącznie z kartą w wersji cyfrowej.

Publikacja: 07.11.2025 14:29

Ryanair: Koniec papierowych kart pokładowych. Teraz latanie tylko z kodem QR

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Ryanair przypomina w komunikacie prasowym o zbliżającym się terminie przejścia na cyfrowe karty pokładowe. Zmianę tę zapowiadał kilka miesięcy temu.

Od najbliższej środy (12 listopada) pasażerowie nie będą już mogli pobierać i drukować fizycznych kart pokładowych w formie papierowej – na pokład będą mogli wejść tylko z cyfrową kartą wygenerowaną w aplikacji myRyanair podczas odprawy. Z takich kart korzysta już zdecydowana większość z ponad 207 milionów pasażerów Ryanaira.

Cyfrowa karta, podkreśla przewoźnik, to „szybsze, inteligentniejsze i bardziej ekologiczne” rozwiązanie, które ułatwi również dostęp do różnych funkcji i usług w aplikacji, w tym:

• Zamawianie jedzenia i napojów przez telefon, aby zostać obsłużonym jako pierwszy.

• Aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące wejścia na pokład, bramek i opóźnień.

Reklama
Reklama

• Natychmiastowe powiadomienia z centrum operacyjnego Ryanaira w wypadku zakłóceń.

• Inne opcje lotów w czasie rzeczywistym podczas zakłóceń.

• Dostęp do dokumentów podróżnych w jednym miejscu.

Czytaj więcej

Ryanair wycofuje się z kolejnych lotnisk w Europie. Narzeka na opłaty lotniskowe
Linie Lotnicze
Ryanair wycofuje się z kolejnych lotnisk w Europie. Narzeka na opłaty lotniskowe

Jedna piąta klientów Ryanaira wciąż drukuje karty pokładowe

– Już za niecały tydzień przejdziemy całkowicie na cyfrowe karty pokładowe, a to oznacza, że od środy, 12 listopada, pasażerowie nie będą już mogli pobrać i wydrukować papierowej karty pokładowej. Ponad 80 procent pasażerów korzysta już z cyfrowych kart pokładowych, więc zmiana ta nie będzie miała na nich wpływu. Przypominamy jednak tej niewielkiej liczbie pasażerów, którzy nadal drukują karty pokładowe, aby przed przejściem na w pełni cyfrowe karty pokładowe od środy 12 listopada pobrali aplikację myRyanair – mówi dyrektor ds. marketingu w Ryanairze Dara Brady, cytowany w komunikacie.

– Przejście na technologię cyfrową oznacza szybszą, inteligentniejszą i bardziej ekologiczną obsługę pasażerów, a także łatwiejszy dostęp do szeregu innowacyjnych funkcji w aplikacji, w tym „order to seat” (zamówienie z dostarczeniem do miejsca), informacji o lotach na żywo i bezpośrednich aktualizacji w przypadku zakłóceń – dodaje.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ryanair do pasażerów: Piszcie protesty do ministrów transportu
Linie Lotnicze
Ryanair do pasażerów: Piszcie protesty do ministrów transportu

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Ryanair

Ryanair przypomina w komunikacie prasowym o zbliżającym się terminie przejścia na cyfrowe karty pokładowe. Zmianę tę zapowiadał kilka miesięcy temu.

Od najbliższej środy (12 listopada) pasażerowie nie będą już mogli pobierać i drukować fizycznych kart pokładowych w formie papierowej – na pokład będą mogli wejść tylko z cyfrową kartą wygenerowaną w aplikacji myRyanair podczas odprawy. Z takich kart korzysta już zdecydowana większość z ponad 207 milionów pasażerów Ryanaira.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii
Linie Lotnicze
Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii
Zimowa siatka połączeń LOT-u. Nowe trasy i powrót popularnych kierunków
Linie Lotnicze
Zimowa siatka połączeń LOT-u. Nowe trasy i powrót popularnych kierunków
Air France i KLM weszły z zimowym rozkładem lotów. Jakie nowości i kierunki z Polski?
Linie Lotnicze
Air France i KLM weszły z zimowym rozkładem lotów. Jakie nowości i kierunki z Polski?
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Porto to drugie pod względem wielkości miasto w Portugalii
Linie Lotnicze
LOT połączy Warszawę z północną Portugalią
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama