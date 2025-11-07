Ryanair: Koniec papierowych kart pokładowych. Teraz latanie tylko z kodem QR

Aktualizacja: 07.11.2025 17:47 Publikacja: 07.11.2025 14:29
Ryanair przypomina w komunikacie prasowym o zbliżającym się terminie przejścia na cyfrowe karty pokładowe. Zmianę tę zapowiadał kilka miesięcy temu.
Od najbliższej środy (12 listopada) pasażerowie nie będą już mogli pobierać i drukować fizycznych kart pokładowych w formie papierowej – na pokład będą mogli wejść tylko z cyfrową kartą wygenerowaną w aplikacji myRyanair podczas odprawy. Z takich kart korzysta już zdecydowana większość z ponad 207 milionów pasażerów Ryanaira.
Cyfrowa karta, podkreśla przewoźnik, to „szybsze, inteligentniejsze i bardziej ekologiczne” rozwiązanie, które ułatwi również dostęp do różnych funkcji i usług w aplikacji, w tym:
• Zamawianie jedzenia i napojów przez telefon, aby zostać obsłużonym jako pierwszy.
• Aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące wejścia na pokład, bramek i opóźnień.
• Natychmiastowe powiadomienia z centrum operacyjnego Ryanaira w wypadku zakłóceń.
• Inne opcje lotów w czasie rzeczywistym podczas zakłóceń.
• Dostęp do dokumentów podróżnych w jednym miejscu.
– Już za niecały tydzień przejdziemy całkowicie na cyfrowe karty pokładowe, a to oznacza, że od środy, 12 listopada, pasażerowie nie będą już mogli pobrać i wydrukować papierowej karty pokładowej. Ponad 80 procent pasażerów korzysta już z cyfrowych kart pokładowych, więc zmiana ta nie będzie miała na nich wpływu. Przypominamy jednak tej niewielkiej liczbie pasażerów, którzy nadal drukują karty pokładowe, aby przed przejściem na w pełni cyfrowe karty pokładowe od środy 12 listopada pobrali aplikację myRyanair – mówi dyrektor ds. marketingu w Ryanairze Dara Brady, cytowany w komunikacie.
– Przejście na technologię cyfrową oznacza szybszą, inteligentniejszą i bardziej ekologiczną obsługę pasażerów, a także łatwiejszy dostęp do szeregu innowacyjnych funkcji w aplikacji, w tym „order to seat” (zamówienie z dostarczeniem do miejsca), informacji o lotach na żywo i bezpośrednich aktualizacji w przypadku zakłóceń – dodaje.
