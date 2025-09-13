Ryanair do pasażerów: Piszcie protesty do ministrów transportu

Krytycy zwracają uwagę, że to nietypowe posunięcie może wywołać napięcia między przewoźnikiem a instytucjami państwowymi. Jednak Ryanair, znany z agresywnej retoryki wobec regulatorów, podkreśla, że walczy w imieniu pasażerów, którzy ponoszą konsekwencje chaosu w europejskiej przestrzeni powietrznej.

Działanie Ryanaira wyprzedza zresztą zapowiedziane na wrzesień wydarzenia. Strajki zapowiadają bowiem kontrolerzy lotów i pracownicy innych służb lotniskowych w Portugalii, Hiszpanii i we Francji.

Lato 2024 pełne zakłóceń lotów w Europie

Według danych zebranych przez firmę Airhelp specjalizującą się w występowaniu w imieniu pasażerów o odszkodowania do linii lotniczych, w lecie 2024 roku nastąpił „zdecydowany wzrost liczby pasażerów, których lot był zakłócony”. W Europie 110 milionów pasażerów z łącznej liczby 285 milionów doświadczyło opóźnienia lub odwołania lotu. Oznaczało to około 39 procent wszystkich pasażerów, najwięcej od czasu pandemii.

„Odkryliśmy też, że w porównaniu z poprzednimi latami wzrosła liczba poważnych opóźnień lotów – aż 2,2 procent pasażerów w Europie doświadczyło opóźnienia lotu o ponad 3 godziny” – czytamy w podsumowaniu raportu Airhelp.

Powodów było kilka, ale największe zakłócenia w lecie 2024 roku spowodowała awaria systemów związana z oprogramowaniem CrowdStrike. „Wadliwa aktualizacja zabezpieczeń spowodowała wówczas awarię milionów urządzeń z systemem Windows na całym świecie, co objęło również najważniejsze systemy używane przez linie lotnicze i lotniska”. W efekcie tysiące samolotów na świecie nie wystartowało, a na lotniskach zapanował chaos.

Airhelp wymienia też inne powody zakłóceń, jak „warunki pogodowe w Szwajcarii i Norwegii 28 czerwca, które doprowadziły między innymi do zalania lotniska w Genewie”, problemy z kontrolą ruchu lotniczego w Norwegii, które wpłynęły na loty wielu europejskich linii lotniczych, strajki w linii lotniczej Aer Lingus i strajki kontrolerów ruchu lotniczego we Francji, które zmusiły Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju, by wydało ostrzeżenie dla podróżnych.