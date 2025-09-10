Ryanair stawia Hiszpanię pod ścianą. Rząd wściekły, zapowiada „dywersyfikację”

Jak ocenił z typową dla Ryanaira arogancją dyrektor generalny tej linii lotniczej, Eddie Wilson, „Hiszpania jest krajem zamkniętym na turystykę”.

W odpowiedzi, jak podaje „El País”, minister turystyki i zatrudnienia Hiszpanii Jordi Hereu oświadczył, że rząd „nie podporządkuje się arbitralnym decyzjom” irlandzkiego przewoźnika.

Hiszpański rząd chce negocjować z Ryanairem

Dodał jednak, że nie wyklucza dalszego dialogu z Ryanairem, który jest w Hiszpanii – podobnie jak w Polsce – największym przewoźnikiem lotniczym. Podkreślił jednak konieczność zachowania „szacunku” i „obrony interesu ogólnego” – relacjonuje portal branży turystycznej Tourinews. Jednocześnie minister wskazał, że zapewne przejęciem części tras skreślonych przez Ryanaira będą zainteresowane inne linie lotnicze. Chodzi głównie o loty do mniejszych miast w Hiszpanii kontynentalnej i na Wyspy Kanaryjskie. – Najważniejsze jest dowiezienie pasażerów do Hiszpanii, a środki dotarcia do celu mogą być różne. Naszym zadaniem jest dywersyfikacja [przewoźników na rynku] – zaznaczył.

Ryanair zapowiedział przeniesienie samolotów do krajów z niższymi opłatami – między innymi do Włoch, Maroka, Chorwacji, Szwecji i na Węgry. Choć jednocześnie zapowiedział wzrost liczby miejsc w samolotach do dużych miast hiszpańskich, jak Alicante czy Malaga.