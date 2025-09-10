Reklama

Ryanair stawia Hiszpanię pod ścianą. Rząd wściekły, zapowiada „dywersyfikację”

Ryanair zapowiedział zmniejszenie liczby miejsc w swoich samolotach do i z Hiszpanii w sezonie zimowym o milion. To jego odpowiedź na planowaną podwyżkę opłat lotniskowych o 6,6 procent od 2026 roku.

Publikacja: 10.09.2025 08:00

Foto: PAP/EPA, Enric Fontcuberta

Marzena Buczkowska-German

Jak ocenił z typową dla Ryanaira arogancją dyrektor generalny tej linii lotniczej, Eddie Wilson, „Hiszpania jest krajem zamkniętym na turystykę”.

W odpowiedzi, jak podaje „El País”, minister turystyki i zatrudnienia Hiszpanii Jordi Hereu oświadczył, że rząd „nie podporządkuje się arbitralnym decyzjom” irlandzkiego przewoźnika.

Hiszpański rząd chce negocjować z Ryanairem

Dodał jednak, że nie wyklucza dalszego dialogu z Ryanairem, który jest w Hiszpanii – podobnie jak w Polsce – największym przewoźnikiem lotniczym. Podkreślił jednak konieczność zachowania „szacunku” i „obrony interesu ogólnego” – relacjonuje portal branży turystycznej Tourinews. Jednocześnie minister wskazał, że zapewne przejęciem części tras skreślonych przez Ryanaira będą zainteresowane inne linie lotnicze. Chodzi głównie o loty do mniejszych miast w Hiszpanii kontynentalnej i na Wyspy Kanaryjskie. – Najważniejsze jest dowiezienie pasażerów do Hiszpanii, a środki dotarcia do celu mogą być różne. Naszym zadaniem jest dywersyfikacja [przewoźników na rynku] – zaznaczył.

Ryanair zapowiedział przeniesienie samolotów do krajów z niższymi opłatami – między innymi do Włoch, Maroka, Chorwacji, Szwecji i na Węgry. Choć jednocześnie zapowiedział wzrost liczby miejsc w samolotach do dużych miast hiszpańskich, jak Alicante czy Malaga.

Zimowa redukcja ma objąć przede wszystkim lotniska regionalne. Zamknięta zostanie baza w Santiago de Compostela i na Teneryfie (część północna), a cięcia liczby lotów dotkną między innymi Vigo, Saragossę (-45 procent), Santander (-38 procent), Asturię (-16 procent) i Vitorię (-2 procent). Mniej miejsc będzie także na Wyspach Kanaryjskich – donosi portal Hosteltur. 

Łącznie przewoźnik usunie 36 połączeń do Hiszpanii, w tym 17 tras z samych Wysp Kanaryjskich. Z Polski zimą będzie latał do tej ostatniej destynacji (Teneryfa południowa) tylko z Modlina i Krakowa.

Według ministra transportu i mobilności zrównoważonej, Óscara Puente, Ryanair nie tyle ogranicza ofertę, ile przesuwa ją z portów regionalnych do bardziej rentownych, gdzie może stosować wyższe ceny biletów. Wilson tłumaczy jednak, że przeniesienie samolotów do innych państw Unii Europejskiej wynika z polityki obniżania opłat lotniskowych przez tamtejsze władze, podczas gdy Aena, państwowa spółka zarządzająca lotniskami hiszpańskimi, jego zdaniem, wykorzystuje pozycję monopolisty, by regularnie podnosić ceny.

Ryanair obiecywał inwestycje w Hiszpanii

Przewoźnik, największa tania linia lotnicza w Europie z ponad 20-procentowym udziałem w rynku hiszpańskim, realizuje program rozwoju. W ciągu dekady planuje kupić 330 nowych samolotów od Boeinga, co ma pozwolić na zwiększenie rocznych przewozów z 200 milionów do 300 milionów pasażerów.

– Chcieliśmy ulokować co najmniej 30 z nich w Hiszpanii, ale nie zrobimy tego, dopóki monopol Aeny będzie czynił lotniska regionalne niekonkurencyjnymi – podkreśla Wilson.

W styczniu 2024 roku w siedzibie rządu w Moncloa doszło do spotkania prezesa Ryanaira Michaela O’Leary’ego z premierem Pedrem Sánchezem i ministrem transportu Hiszpanii. Irlandzki przewoźnik zaprezentował wówczas plan zainwestowania w Hiszpanii 5 miliardów euro w ciągu siedmiu lat w nowe samoloty, zakładając zwiększenie liczby pasażerów z 55 milionów rocznie do 77 milionów w 2030 roku. Planuje też zwiększenie siatki połączeń z 730 do ponad 1000 i otwarcie pięciu nowych baz dla swoich samolotów.

Strony zgodziły się wówczas co do potrzeby wzmocnienia roli lotnisk regionalnych jako motorów rozwoju gospodarczego i regionalnego.

Turystyka zapewnia Hiszpanii 12 procent PKB i 3 miliony miejsc pracy. W tym roku kraj liczy na 100 milionów gości z zagranicy. 

Czytaj więcej

Mimo ograniczenia w porcie, turystów, którzy korzystają z transportu statkami wycieczkowymi przybywa
Popularne Trendy
Barcelona bije kolejne rekordy. Ograniczenia nie działają, turystów coraz więcej

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Firmy Ryanair Turystyka

