Barcelona bije kolejne rekordy. Ograniczenia nie działają, turystów coraz więcej

Mimo ograniczenia w porcie, turystów, którzy korzystają z transportu statkami wycieczkowymi przybywa
2,15 miliona pasażerów wycieczkowców, którzy przybili do Barcelony statkami rejsowymi w pierwszej połowie roku to skok o 12 procent, porównując rok do roku – pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews. Jeżeli obecne tempo się utrzyma, rok 2025 może przynieść kolejny rekord pod względem liczby odwiedzających przybywających drogą morską.
Jeszcze większa jest skala całego ruchu pasażerskiego. Uwzględniając także promy, port barceloński obsłużył w pierwszych siedmiu miesiącach roku 3,07 miliona ludzi – o 8,1 procent więcej niż w 2024 roku.
Dynamiczny wzrost liczby pasażerów stawia pod znakiem zapytania skuteczność działań podjętych przez władze miasta i portu. Barcelona zapowiedziała bowiem zmniejszenie liczby terminali wycieczkowych z siedmiu do pięciu, argumentując tę decyzję troską o środowisko, jakość życia mieszkańców i konieczność ograniczenia masowej turystyki.
Rejsy wycieczkowców od lat budzą w mieście gorące emocje. Z jednej strony gwarantują miliony turystów rocznie, dając przychody lokalnej gospodarce – od gastronomii po usługi transportowe. Z drugiej jednak strony mieszkańcy i organizacje ekologiczne alarmują, że natężenie ruchu statków pogarsza jakość powietrza, zwiększa hałas i przyczynia się do zatłoczenia centrum Barcelony, która już teraz zmaga się z problemem nadmiernej liczby odwiedzających.
Port de Barcelona podkreśla, że pracuje nad zmniejszeniem wpływu swojej działalności na środowisko. W planach ma między innymi inwestowanie w infrastrukturę umożliwiającą statkom korzystanie z zasilania elektrycznego w porcie (tzw. OPS, onshore power supply), co pozwoli ograniczyć emitowanie spalin podczas postoju.
Na razie jednak statystyki pokazują jednoznacznie: popularność Barcelony wśród turystów podróżujących statkami nie słabnie, a wyzwanie, jakim jest pogodzenie jej atrakcyjności z koniecznością ograniczenia negatywnego wpływu turystyki, pozostaje otwarte – podsumowuje portal.
