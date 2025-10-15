Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke odchodzi ze stanowiska

Rafał Szmytke kierował Polską Organizacją Turystyczną w latach 2008-2016 (pracował w niej od 2001 roku), a ostatnio od roku 2022. Na lata jego prezesury przypadają duże projekty promujące polską turystykę, w tym powołanie Polish Convention Bureaux (2009), kampania „Feel invited” (2010-2011), rejs żaglowcem „Chopin” (2010, „Chopin/Poland/The course”) do sześciu państw Europy z zawinięciem do 22 portów.

W 2011 roku Polska była krajem partnerskim największych targów turystycznych na świecie – ITB Berlin. Towarzyszyła temu duża reklama, a w gali otwierającej wydarzenie wziął udział Lech Wałęsa. Z kolei w 2012 roku POT promował Polskę jako cel podróży, wykorzystując Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.

Potem były jeszcze duże projekty na kraje europejskie i szerzej, jak promocja pod hasłem "Move your imagination” czy „Mazury cud natury”.

POT był też inwestorem korzystającym z funduszy europejskich, dzięki którym powstało wiele produktów turystycznych w kraju.

W roku 2024 i 2025 POT prowadził też między innymi głośną akcję „Polska. Więcej niż myślisz” (Poland. More then expected) za 32 miliony złotych. Wykorzystywał też popularność sportowców rozpoznawalnych za granicą w kampanii z kolarką Katarzyną Niewiadomą i koszykarzem ligi NBA polsko-amerykańskiego pochodzenia Jeremym Sochanem, która objęła na 11 rynków zagranicznych i Polskę.