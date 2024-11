Koszykarz i kolarka promują polskie atrakcje turystyczne w Europie

„Poland. More than you expected” (w polskiej wersji „Polska. Więcej niż myślisz”) to hasło kampanii promocyjnej przygotowanej na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej i sfinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Reklama

Podkreśla ona wyjątkowe atuty Polski - piękno przyrody, bogate dziedzictwo kulturowe, nowoczesne, tętniące życiem miasta. Koncept kampanii opiera się na interakcji dwojga ambasadorów, która nawiązuje do współczesnego języka komunikacji cyfrowej. Każdy z nich dzieli się osobistymi rekomendacjami dotyczącymi ulubionych miejsc w Polsce, zachęcając do ich odwiedzenia.

W 30-sekundowym spocie autorstwa agencji kreatywnej MullenLowe Warsaw i agencji mediowej Mediahub cudzoziemiec nazywany Cristiano pyta dwoje polskich sportowców, kolarkę Katarzynę Niewiadomą i koszykarza Jeremy’ego Sochana, co warto zobaczyć w Polsce. Ci, na zasadzie kontrastu, wymieniają morze i góry, „super koncerty” i „relaks w ciszy”, „energię miast” i naturę, by na koniec zgodnie przyznać, że „Polska jest super dla każdego”.

Widzowie z 11 krajów obejrzą spot ze sportowcami

Kampania wystartowała na początku listopada i potrwa do 16 grudnia. Obejmuje swym zasięgiem Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Holandię, Belgię, Czechy, Austrię, Szwecję i Węgry. Jest realizowana w językach wszystkich tych krajów.

Kampania składa się z 30-sekundowych spotów telewizyjnych, promocji online (Programatic), działań w social mediach (Meta, TikTok, YouTube) i specjalnej strony internetowej.