Sopocka plaża w smarfonie turysty – wygodnie i bezpiecznie

Obok numeru plaży umieszczono obrazek, inny dla każdego odcinka: kapelusz, krab, statek. To ukłon w stronę rodzin. Ma pełnić rolę punktu orientacyjnego dla najmłodszych użytkowników plaż (choć przyda się również dorosłym), a przez to zwiększać bezpieczeństwo podczas wypoczynku. – Jeśli dziecko zapamięta symbol przy wejściu, łatwiej odnajdzie drogę, gdy się oddali – wyjaśnia na swojej stronie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, który jest odpowiedzialny za stworzenie tablic i ich ustawienie nad morzem.

Reklama Reklama

Paski na rękę, dzięki którym dzieci się nie zgubią

Warto pamiętać, że zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci na sopockich plażach służą też opaski z systemem identyfikacji radiowej, udostępniane bezpłatnie przez ratowników.

W opasce rodzic może zapisać swój numer telefonu. Dzięki temu, jeśli maluch z taką opaskę zgubi się na plaży, każdy kto go spotka, może zadzwonić do jego opiekunów po przyłożeniu do opaski swojego telefonu.

Sopot – najpopularniejszy kurort nad Bałtykiem

Sopot jest jednym z najchętniej odwiedzanych kurortów nad polskim morzem. Według oficjalnych statystyk w 2024 roku szacowany ruch turystyczny w mieście wyniósł około 2,5 miliona gości (wpływy z opłaty uzdrowiskowej to 4,43 miliona złotych).