Koniec z jedzeniem przy stoliku na ulicy. Włoskie miasto zakazuje

Florencja zaostrza przepisy dotyczące gastronomii w historycznym centrum miasta. Od 2026 roku na 50 ulicach, w tym między innymi przy Ponte Vecchio i w okolicach galerii Uffizich, restauracje i bary nie będą mogły serwować posiłków na zewnątrz. Kolejne 73 ulice zostaną objęte dodatkowymi restrykcjami.

Publikacja: 25.11.2025 06:30

Foto: PAP/ALAMY, Ian Dagnall/Alamy Stock Photo

Marzena Buczkowska-German

Florencja, jeden z największych turystycznych magnesów Europy, przygotowuje się do wprowadzenia radykalnych zmian w funkcjonowaniu gastronomii. Jak podaje holenderski „De Telegraaf”, od 2026 roku w 50 ulicach zabronione będzie ustawianie stolików na zewnątrz. Ograniczenia obejmą kluczowe punkty zabytkowego centrum, w tym rejon słynnego mostu Ponte Vecchio i plac przed Uffiziami. Na kolejnych 73 ulicach przepisy również zostaną znacząco zaostrzone.

Na włoskich plażach lepiej nie kopać głębokich dołów
Słone kary za nadużywanie gościnności Włochów. Za co konkretnie? Można się zdziwić

Za dużo stolików, za mało miejsca dla ludzi we Florencji

Decyzję tłumaczy się troską o komfort mieszkańców i ochronę przestrzeni publicznej. Władze miasta podkreślają, że nadmiernie rozbudowana gastronomia w historycznych uliczkach powoduje chaos i utrudnia poruszanie się pieszym.

„Ulice przypominają tor przeszkód” – skarżą się mieszkańcy, wskazując, że wąskie alejki są zastawione stolikami i parasolami, co ogranicza przestrzeń i zwiększa uciążliwość ruchu turystycznego.

Głos w dyskusji zabierają również miejscowi restauratorzy, którzy obawiają się drastycznych konsekwencji nowych regulacji.

– Mamy 60 miejsc na zewnątrz. Są absolutnie kluczowe dla naszej działalności – mówi właścicielka lokalu przy Piazza della Signoria, niedaleko Palazzo Vecchio. Inny przedsiębiorca dodaje, że miasto „bardziej ceni estetykę niż przetrwanie firm, które tworzą codzienne życie Florencji”.

Florencja – miasto zakazów broni tożsamości

Florencja już wcześniej słynęła z licznych obostrzeń mających chronić dziedzictwo kulturowe i porządek publiczny. W historycznej części miasta nie wolno siadać, leżeć, jeść ani pić na pomnikach, mostach, schodach i fontannach.

Zwiedzający kościoły – w tym katedrę – muszą przestrzegać zasad dotyczących stroju, czyli zakrywać ramiona i kolana. Zakazane jest także głośne zachowanie nocą w dzielnicach mieszkalnych i korzystanie z kanałów i fontann do kąpieli.

Skrzynki na klucze do wakacyjnych mieszkań zostają. Sąd uchylił ograniczenie
Skrzynki na klucze do wakacyjnych mieszkań zostają. Sąd uchylił ograniczenie

W trosce o estetykę i porządek w mieście władze zakazały w 2023 roku wieszania towarów przed sklepami na murach budynków.

W całych Włoszech obowiązuje również ograniczenie dotyczące płatności gotówkowych – transakcje przekraczające 4999 euro są zakazane, także dla turystów korzystających z hoteli i wypożyczalni samochodów.

Choć nowe przepisy mają wejść w życie w 2026 roku, już dziś wywołują burzliwą debatę o równowadze między ochroną dziedzictwa a funkcjonowaniem lokalnego biznesu w mieście, które co roku odwiedzają miliony gości z całego świata.

Źródło: rp.pl

