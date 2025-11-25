Koniec z jedzeniem przy stoliku na ulicy. Włoskie miasto zakazuje

Florencja, jeden z największych turystycznych magnesów Europy, przygotowuje się do wprowadzenia radykalnych zmian w funkcjonowaniu gastronomii. Jak podaje holenderski „De Telegraaf”, od 2026 roku w 50 ulicach zabronione będzie ustawianie stolików na zewnątrz. Ograniczenia obejmą kluczowe punkty zabytkowego centrum, w tym rejon słynnego mostu Ponte Vecchio i plac przed Uffiziami. Na kolejnych 73 ulicach przepisy również zostaną znacząco zaostrzone.

Za dużo stolików, za mało miejsca dla ludzi we Florencji

Decyzję tłumaczy się troską o komfort mieszkańców i ochronę przestrzeni publicznej. Władze miasta podkreślają, że nadmiernie rozbudowana gastronomia w historycznych uliczkach powoduje chaos i utrudnia poruszanie się pieszym.

„Ulice przypominają tor przeszkód” – skarżą się mieszkańcy, wskazując, że wąskie alejki są zastawione stolikami i parasolami, co ogranicza przestrzeń i zwiększa uciążliwość ruchu turystycznego.

Głos w dyskusji zabierają również miejscowi restauratorzy, którzy obawiają się drastycznych konsekwencji nowych regulacji.