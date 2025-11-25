Koniec z jedzeniem przy stoliku na ulicy. Włoskie miasto zakazuje

Aktualizacja: 25.11.2025 12:40 Publikacja: 25.11.2025 06:30
Florencja, jeden z największych turystycznych magnesów Europy, przygotowuje się do wprowadzenia radykalnych zmian w funkcjonowaniu gastronomii. Jak podaje holenderski „De Telegraaf”, od 2026 roku w 50 ulicach zabronione będzie ustawianie stolików na zewnątrz. Ograniczenia obejmą kluczowe punkty zabytkowego centrum, w tym rejon słynnego mostu Ponte Vecchio i plac przed Uffiziami. Na kolejnych 73 ulicach przepisy również zostaną znacząco zaostrzone.
Decyzję tłumaczy się troską o komfort mieszkańców i ochronę przestrzeni publicznej. Władze miasta podkreślają, że nadmiernie rozbudowana gastronomia w historycznych uliczkach powoduje chaos i utrudnia poruszanie się pieszym.
„Ulice przypominają tor przeszkód” – skarżą się mieszkańcy, wskazując, że wąskie alejki są zastawione stolikami i parasolami, co ogranicza przestrzeń i zwiększa uciążliwość ruchu turystycznego.
Głos w dyskusji zabierają również miejscowi restauratorzy, którzy obawiają się drastycznych konsekwencji nowych regulacji.
– Mamy 60 miejsc na zewnątrz. Są absolutnie kluczowe dla naszej działalności – mówi właścicielka lokalu przy Piazza della Signoria, niedaleko Palazzo Vecchio. Inny przedsiębiorca dodaje, że miasto „bardziej ceni estetykę niż przetrwanie firm, które tworzą codzienne życie Florencji”.
Florencja już wcześniej słynęła z licznych obostrzeń mających chronić dziedzictwo kulturowe i porządek publiczny. W historycznej części miasta nie wolno siadać, leżeć, jeść ani pić na pomnikach, mostach, schodach i fontannach.
Zwiedzający kościoły – w tym katedrę – muszą przestrzegać zasad dotyczących stroju, czyli zakrywać ramiona i kolana. Zakazane jest także głośne zachowanie nocą w dzielnicach mieszkalnych i korzystanie z kanałów i fontann do kąpieli.
W trosce o estetykę i porządek w mieście władze zakazały w 2023 roku wieszania towarów przed sklepami na murach budynków.
W całych Włoszech obowiązuje również ograniczenie dotyczące płatności gotówkowych – transakcje przekraczające 4999 euro są zakazane, także dla turystów korzystających z hoteli i wypożyczalni samochodów.
Choć nowe przepisy mają wejść w życie w 2026 roku, już dziś wywołują burzliwą debatę o równowadze między ochroną dziedzictwa a funkcjonowaniem lokalnego biznesu w mieście, które co roku odwiedzają miliony gości z całego świata.
