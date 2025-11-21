Przedłuża się oczekiwanie na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Trwa konkurs na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, ogłoszony 28 października. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wystartowało w nim 13 kandydatów.

Termin składania przez kandydatów dokumentów minął 7 listopada. Kiedy zespół prowadzący nabór otworzył koperty i ocenił dokumenty pod względem formalnym, zaprosił aplikujących kandydatów na rozmowy.

Z kręgu osób zbliżonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki dowiadujemy się, że byli wśród nich między innymi jeden z byłych prezesów POT, dziennikarz specjalizujący się w pisaniu o branży turystycznej, dyrektor jednej z lokalnych organizacji turystycznych, dyrektor popularnego hotelu w Lublinie, a także dwie inne menedżerki, zajmujące eksponowane stanowiska w organizacjach zajmujących się promocją turystyczną.

Według naszych informacji zespół rekomendował ministrowi troje kandydatów – jednego mężczyznę i dwie kobiety. Wszyscy ocenieni zostali jako bardzo dobrze przygotowani merytorycznie do stanowiska, o które się starają.