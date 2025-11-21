Przedłuża się oczekiwanie na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Aktualizacja: 21.11.2025 22:50 Publikacja: 21.11.2025 21:58
Ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu zostało zarekomendowanych troje kandydatów na prezesa POT
Foto: Filip Frydrykiewicz
Trwa konkurs na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, ogłoszony 28 października. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wystartowało w nim 13 kandydatów.
Termin składania przez kandydatów dokumentów minął 7 listopada. Kiedy zespół prowadzący nabór otworzył koperty i ocenił dokumenty pod względem formalnym, zaprosił aplikujących kandydatów na rozmowy.
Z kręgu osób zbliżonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki dowiadujemy się, że byli wśród nich między innymi jeden z byłych prezesów POT, dziennikarz specjalizujący się w pisaniu o branży turystycznej, dyrektor jednej z lokalnych organizacji turystycznych, dyrektor popularnego hotelu w Lublinie, a także dwie inne menedżerki, zajmujące eksponowane stanowiska w organizacjach zajmujących się promocją turystyczną.
Według naszych informacji zespół rekomendował ministrowi troje kandydatów – jednego mężczyznę i dwie kobiety. Wszyscy ocenieni zostali jako bardzo dobrze przygotowani merytorycznie do stanowiska, o które się starają.
Czytaj więcej
Tytuł magistra, sześć lat pracy zawodowej w tym trzy lata na stanowisku kierowniczym – to minimal...
Teraz ruch należy do ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Powinien on wskazać najlepszego, jego zdaniem, kandydata z zaproponowanej trójki.
Wtedy do zakończenia procesu naboru brakować będzie jeszcze opinii o kandydacie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Rada zbiera się wprawdzie w poniedziałek, ale wiele wskazuje, że nie przesłucha kandydata, ponieważ minister nie zdecydował jeszcze, na kogo chce postawić.
W tej sytuacji Rada zajmie się innymi punktami zaplanowanymi na to posiedzenie. Przypuszczalnie przerwie potem obrady, tak, żeby można je było wznowić w każdej chwili, bez konieczności ponownego zwoływania formalnie nowego posiedzenia, co wymaga co najmniej dwutygodniowego wyprzedzenia. Kiedy minister będzie gotowy, Rada będzie mogła zebrać się – na przykład na posiedzenie prowadzone zdalnie – niemal z dnia na dzień.
Ogłoszenie nazwiska nowego prezesa POT może nastąpić w każdej chwili. Do tego czasu POT-em kieruje jego wiceprezeska Małgorzata Wilk-Grzywna.
Czytaj więcej
Polski Holding Hotelowy informuje, że 12 listopada do zarządu spółki dołączył Rafał Szmytke, prze...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trwa konkurs na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, ogłoszony 28 października. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wystartowało w nim 13 kandydatów.
Termin składania przez kandydatów dokumentów minął 7 listopada. Kiedy zespół prowadzący nabór otworzył koperty i ocenił dokumenty pod względem formalnym, zaprosił aplikujących kandydatów na rozmowy.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wiele wskazuje, że przed polską turystyką jest dziesięć, a nawet dwadzieścia lat złotych czasów – mówił podczas...
Szwajcarska turystyka wchodzi w sezon zimowy z umiarkowanym wzrostem. Według prognoz instytutu BAK Economics lic...
Ponad 200 wystawców z 32 krajów, seminaria, konferencje i szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej, a n...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
- Do 2030 roku Polska wysforuje się na trzecie miejsce w rankingu najważniejszych rynków zagranicznych Grecji, p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas