Reklama
Rozwiń
Reklama

Przedłuża się oczekiwanie na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Prawdopodobnie konkurs na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej potrwa dłużej niż przewidywali jego organizatorzy. Do końca tego tygodnia minister sportu i turystyki miał wskazać swojego kandydata. Nie zrobił tego jednak.

Publikacja: 21.11.2025 21:58

Ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu zostało zarekomendowanych troje kandydatów na pre

Ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu zostało zarekomendowanych troje kandydatów na prezesa POT

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Trwa konkurs na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, ogłoszony 28 października. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wystartowało w nim 13 kandydatów.

Termin składania przez kandydatów dokumentów minął 7 listopada. Kiedy zespół prowadzący nabór otworzył koperty i ocenił dokumenty pod względem formalnym, zaprosił aplikujących kandydatów na rozmowy. 

Z kręgu osób zbliżonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki dowiadujemy się, że byli wśród nich między innymi jeden z byłych prezesów POT, dziennikarz specjalizujący się w pisaniu o branży turystycznej, dyrektor jednej z lokalnych organizacji turystycznych, dyrektor popularnego hotelu w Lublinie, a także dwie inne menedżerki, zajmujące eksponowane stanowiska w organizacjach zajmujących się promocją turystyczną. 

Według naszych informacji zespół rekomendował ministrowi troje kandydatów – jednego mężczyznę i dwie kobiety. Wszyscy ocenieni zostali jako bardzo dobrze przygotowani merytorycznie do stanowiska, o które się starają. 

Czytaj więcej

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki rozpisał konkurs na prezesa Polskiej Organizacji Turysty
Popularne Trendy
Minister szuka kandydata na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – ogłosił konkurs
Reklama
Reklama

Minister zwleka ze wskazaniem kandydata na prezesa POT-u

Teraz ruch należy do ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Powinien on wskazać najlepszego, jego zdaniem, kandydata z zaproponowanej trójki. 

Wtedy do zakończenia procesu naboru brakować będzie jeszcze opinii o kandydacie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Rada zbiera się wprawdzie w poniedziałek, ale wiele wskazuje, że nie przesłucha kandydata, ponieważ minister nie zdecydował jeszcze, na kogo chce postawić.

W tej sytuacji Rada zajmie się innymi punktami zaplanowanymi na to posiedzenie. Przypuszczalnie przerwie potem obrady, tak, żeby można je było wznowić w każdej chwili, bez konieczności ponownego zwoływania formalnie nowego posiedzenia, co wymaga co najmniej dwutygodniowego wyprzedzenia. Kiedy minister będzie gotowy, Rada będzie mogła zebrać się – na przykład na posiedzenie prowadzone zdalnie – niemal z dnia na dzień.

Ogłoszenie nazwiska nowego prezesa POT może nastąpić w każdej chwili. Do tego czasu POT-em kieruje jego wiceprezeska Małgorzata Wilk-Grzywna.

Czytaj więcej

Rafał Szmytke porzucił dla Polskiego Holdingu Hotelowego stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Tur
Hotele
Były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w zarządzie Polskiego Holdingu Hotelowego

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Polska Organizacja Turystyczna (POT) Ministerstwo Sportu i Turystyki

Trwa konkurs na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, ogłoszony 28 października. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wystartowało w nim 13 kandydatów.

Termin składania przez kandydatów dokumentów minął 7 listopada. Kiedy zespół prowadzący nabór otworzył koperty i ocenił dokumenty pod względem formalnym, zaprosił aplikujących kandydatów na rozmowy. 

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Itaka jest jednym z największych wystawców na targach ITTF
Popularne Trendy
Raś na otwarciu ITTF: Przed polską turystyką złota era – dwie dekady rozwoju
Szwajcarska turystyka rośnie. Pomogły piłka nożna kobiet i Eurowizja
Popularne Trendy
Szwajcarska turystyka rośnie. Pomogły piłka nożna kobiet i Eurowizja
Udział w trzeciej edycji ITTF Warsaw zapowiedziało ponad 200 wystawców z 32 krajów
Popularne Trendy
Targi ITTF Warsaw – miejsce spotkań branży turystycznej i miłośników podróży
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Dimitris Vassiliadis od roku pełni funkcję dyrektora Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej na
Popularne Trendy
Grecja na targach ITTF: Gościmy coraz więcej Polaków, za kilka lat mogą być na podium
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama