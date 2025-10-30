Reklama

Minister szuka kandydata na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej - ogłosił konkurs

Tytuł magistra, sześć lat pracy zawodowej w tym trzy lata na stanowisku kierowniczym - to minimalne warunki, jakie musi spełnić kandydat na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Publikacja: 30.10.2025 17:09

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki rozpisał konkurs na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki rozpisał konkurs na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Ukazało się zarządzenie ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego o ogłoszeniu naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma kompetencje kierownicze i co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, a do tego ma wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.

Czytaj więcej

Polska Organizacja Turystyczna wyróżniła 25 osób i instytucji szczególnie jej zdaniem zasłużonych dla turystyki
Nowe Trendy
Polska Organizacja Turystyczna świętuje 25-lecie. „Polską trzeba się chwalić”

Jakie zadania ma prezes Polskiej Organizacji Turystycznej?

Jako prezes będzie musiał między innymi kierować działalnością POT, reprezentować ją na zewnątrz i organizować jej zadania ustawowe, w tym promocję "Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie", zapewnić "funkcjonowanie i rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie", inicjować i opiniować plany rozwoju infrastruktury turystycznej, współdziałać z regionalnymi organizacjami turystycznymi, tworzyć jednostki organizacyjne POT, w tym za granicą.

Żeby zgłosić się w procesie naboru kandydat musi przedstawić życiorys, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia). Do tego musi dołączyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i oświadczenie o niekaralności.

Tak skompletowane dokumenty powinien złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki lub przesłać tamże pocztą.

Termin składnia dokumentów upływa 7 listopada 2025 roku, przy czym decyduje data wpływu.

Cztery etapy weryfikowania kandydatów na prezesa POT

Procedurę naboru prowadzi zespół powołany przez ministra sportu i turystyki. W skład zespołu powołanego kilka dni wcześniej weszło czworo urzędników.

Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów.

W pierwszym zespół oceni złożone dokumenty pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, których dokumenty przejdą ten test zostaną formalne zakwalifikowani do drugiego etapu naboru, który będzie polegać na sprawdzeniu kompetencji kierowniczych. "Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych odpadną z dalszej procedury.

Trzeci etap będzie polegać na sprawdzeniu wiedzy kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej. W wypadku, gdy do trzeciego etapu zakwalifikuje się więcej niż dziesięcioro kandydatów, mogą być poproszeni o napisanie prac weryfikujących ich wiedzę w formie testu wiedzy lub pytania otwartego. Wtedy rozmowę kwalifikacyjną zespół przeprowadzi z trzema kandydatami, którzy "z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację".

Na koniec – i będzie to czwarty etap – zespół prowadzący nabór przedstawi nie więcej niż trzech kandydatów ministrowi.

Minister zobowiązany jest wybrać jedną osobę najodpowiedniejszą jego zdaniem z tego grona na stanowisko prezesa i poprosić jeszcze o opinię na jej temat Radę Polskiej Organizacji Turystycznej. Opinia rady nie jest jednak wiążąca dla niego. Zdarzyło się raz, że Rada miała negatywne zdanie o przygotowaniu kandydata, a mimo to minister go nominował.

Konkurs na prezesa jest konieczny, ponieważ obecny prezes POT Rafał Szmytke złożył rezygnację.

Źródło: rp.pl

