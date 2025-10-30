Minister szuka kandydata na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej - ogłosił konkurs

Ukazało się zarządzenie ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego o ogłoszeniu naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma kompetencje kierownicze i co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, a do tego ma wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jakie zadania ma prezes Polskiej Organizacji Turystycznej?

Jako prezes będzie musiał między innymi kierować działalnością POT, reprezentować ją na zewnątrz i organizować jej zadania ustawowe, w tym promocję "Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie", zapewnić "funkcjonowanie i rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie", inicjować i opiniować plany rozwoju infrastruktury turystycznej, współdziałać z regionalnymi organizacjami turystycznymi, tworzyć jednostki organizacyjne POT, w tym za granicą.

Żeby zgłosić się w procesie naboru kandydat musi przedstawić życiorys, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia). Do tego musi dołączyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i oświadczenie o niekaralności.