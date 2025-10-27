Ruszyła procedura wyłonienia nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Aktualizacja: 27.10.2025 19:04 Publikacja: 27.10.2025 16:07
Rafał Szmytke złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyłonienie jego następcy potrwa jeszcze przynajmniej dwa tygodnie.
Foto: Filip Frydrykiewicz
Jak czytamy w dokumencie z datą 24 października „celem działania Zespołu jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.
Zespół ma za zadanie oceniać od strony formalnej zgłoszenia kandydatów, prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z tymi, którzy spełnią wymogi formalne, ocenić ich kwalifikacje, a potem przygotować protokół z przeprowadzenia naboru.
To jeszcze nie koniec. Zespół przedstawi ministrowi sportu i turystyki „najwyżej ocenionych kandydatów”. Nie może ich być więcej niż trzech.
W zespole znaleźli się jako jego przewodniczący dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominik Borek, a jako członkowie dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowy w tymże ministerstwie Bożena Pleczeluk, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Sochańska i „ekspert zewnętrzny” Dominik Grabowski.
Zarządzenie ministra precyzuje jeszcze, że zespół ma dokonać analizy formalnej zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze i odrzucić te, które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze lub nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadzi zespół ze wszystkimi dopuszczonymi kandydatami będzie miała dwa etapy. Pierwszy obejmuje sprawdzenie kompetencji kierowniczych kandydatów, a drugi obejmuje sprawdzenie wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata w formie rozmowy.
Jeśli do drugiego etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, zespół będzie mógł zweryfikować ich wiedzę także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte). Do dalszego etapu będą wtedy dopuszczeni ci kandydaci, którzy z części pisemnej dostaną najwięcej punktów.
„Po przeprowadzeniu rozmów (…) Zespół dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów według ustalonych przez siebie zasad”.
Członkowie zespołu mają zachować w tajemnicy informacje dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
Poszukiwanie nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wymusza decyzja obecnego kierownika tej agendy rządowej odpowiedzialnej za promowanie turystyki. Swoją rezygnację złożył bowiem prezes Rafał Szmytke.
Szmytke kieruje POT-em od roku 2022, wcześniej był już prezesem POT w latach 2007-2017, jest więc najdłużej urzędującym prezesem w historii tej instytucji.
Procedura wyłaniania nowego prezesa potrwa jeszcze co najmniej dwa tygodnie – kandydatom trzeba dać czas na złożenie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.
