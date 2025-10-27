Reklama

Ruszyła procedura wyłonienia nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Minister sportu i turystyki ogłosił zarządzeniem powołanie zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Wkrótce zostanie też ogłoszony sam konkurs.

Publikacja: 27.10.2025 16:07

Rafał Szmytke złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyłonienie

Rafał Szmytke złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyłonienie jego następcy potrwa jeszcze przynajmniej dwa tygodnie.

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Jak czytamy w dokumencie z datą 24 października „celem działania Zespołu jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Czytaj więcej

Rafał Szmytke nie planuje odejść z turystyki
Popularne Trendy
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke odchodzi ze stanowiska

Zespół ma za zadanie oceniać od strony formalnej zgłoszenia kandydatów, prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z tymi, którzy spełnią wymogi formalne, ocenić ich kwalifikacje, a potem przygotować protokół z przeprowadzenia naboru.

To jeszcze nie koniec. Zespół przedstawi ministrowi sportu i turystyki „najwyżej ocenionych kandydatów”. Nie może ich być więcej niż trzech.

W zespole znaleźli się jako jego przewodniczący dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominik Borek, a jako członkowie dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowy w tymże ministerstwie Bożena Pleczeluk, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Sochańska i „ekspert zewnętrzny” Dominik Grabowski.

Reklama
Reklama

Zarządzenie ministra precyzuje jeszcze, że zespół ma dokonać analizy formalnej zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze i odrzucić te, które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze lub nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Czytaj więcej

Polska Organizacja Turystyczna wyróżniła 25 osób i instytucji szczególnie jej zdaniem zasłużonych dl
Nowe Trendy
Polska Organizacja Turystyczna świętuje 25-lecie. „Polską trzeba się chwalić”

Rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadzi zespół ze wszystkimi dopuszczonymi kandydatami będzie miała dwa etapy. Pierwszy obejmuje sprawdzenie kompetencji kierowniczych kandydatów, a drugi obejmuje sprawdzenie wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata w formie rozmowy.

Jeśli do drugiego etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, zespół będzie mógł zweryfikować ich wiedzę także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte). Do dalszego etapu będą wtedy dopuszczeni ci kandydaci, którzy z części pisemnej dostaną najwięcej punktów.

„Po przeprowadzeniu rozmów (…) Zespół dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów według ustalonych przez siebie zasad”.

Członkowie zespołu mają zachować w tajemnicy informacje dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

Reklama
Reklama

Poszukiwanie nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wymusza decyzja obecnego kierownika tej agendy rządowej odpowiedzialnej za promowanie turystyki. Swoją rezygnację złożył bowiem prezes Rafał Szmytke.

Szmytke kieruje POT-em od roku 2022, wcześniej był już prezesem POT w latach 2007-2017, jest więc najdłużej urzędującym prezesem w historii tej instytucji.

Procedura wyłaniania nowego prezesa potrwa jeszcze co najmniej dwa tygodnie – kandydatom trzeba dać czas na złożenie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Turystyka Promocja turystyczna Polska Organizacja Turystyczna (POT) Ministerstwo Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki

Jak czytamy w dokumencie z datą 24 października „celem działania Zespołu jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Zespół ma za zadanie oceniać od strony formalnej zgłoszenia kandydatów, prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z tymi, którzy spełnią wymogi formalne, ocenić ich kwalifikacje, a potem przygotować protokół z przeprowadzenia naboru.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na Mazowszu wynosi 44,7 proc., czyli więcej niż w skali Pol
Popularne Trendy
Turystyka na Mazowszu. Co czwarty przyjezdny to cudzoziemiec
Hiszpania bije rekordy – do września ponad 86 milionów pasażerów z zagranicy
Popularne Trendy
Hiszpania bije rekordy – do września ponad 86 milionów pasażerów z zagranicy
Egipt coraz bliżej rekordowego wyniku w turystyce
Popularne Trendy
Egipt coraz bliżej rekordowego wyniku w turystyce
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Polska Organizacja Turystyczna będzie miała mniej pieniędzy na promowanie Polski jako atrkacyjnego c
Popularne Trendy
Rząd tnie budżet na promocję polskiej turystyki. Opozycja: Polacy chcą odpoczywać!
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie