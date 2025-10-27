Ruszyła procedura wyłonienia nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Jak czytamy w dokumencie z datą 24 października „celem działania Zespołu jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Zespół ma za zadanie oceniać od strony formalnej zgłoszenia kandydatów, prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z tymi, którzy spełnią wymogi formalne, ocenić ich kwalifikacje, a potem przygotować protokół z przeprowadzenia naboru.

To jeszcze nie koniec. Zespół przedstawi ministrowi sportu i turystyki „najwyżej ocenionych kandydatów”. Nie może ich być więcej niż trzech.

W zespole znaleźli się jako jego przewodniczący dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominik Borek, a jako członkowie dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowy w tymże ministerstwie Bożena Pleczeluk, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Sochańska i „ekspert zewnętrzny” Dominik Grabowski.