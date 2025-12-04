Polodowcowy amfiteatr natury i człowieka

Łuk Mużakowa to jedna z najlepiej zachowanych moren czołowych na świecie. Ma kształt liczącej około 40 kilometrów długości podkowy rozciągającej się łukiem od Tuplic, przez Łęknicę i Bad Muskau, aż po Döbern po stronie niemieckiej. Ten spiętrzony garb ziemi powstał setki tysięcy lat temu, gdy lądolód działał jak potężny pług – przesuwał, zgniatał i wypychał ku powierzchni głazy ze Skandynawii, piaski szklarskie, iły i złoża węgla brunatnego.

A dzisiaj, na pograniczu Polski i Niemiec, możemy czytać geologiczną historię Europy jak w otwartej księdze. Niezwykłe ukształtowanie ternu, zdradzające burzliwą przeszłość geologiczną, w połączeniu z ludzka działalnością przemysłową utworzyły wzorcowy przykład zniekształceń polodowcowych. Wyjątkowość tego obszaru została doceniona w 2011 r. przez dołączenie do Światowej Sieci Geoparków i w 2015 r. przez dołączenie do nowo utworzonej kategorii obszarów UNESCO – Światowych Geoparków UNESCO.

Od górniczej szarości do „kolorowych jeziorek”

Przez ponad sto lat w tej okolicy działały kopalnie, huty szkła, cegielnie, brykietownie oraz elektrownie. Gdy wydobycie ustało, pozostawione wyrobiska zaczęła wypełniać woda. W dawnych nieckach pojawiły się setki zbiorników o barwach, które trudno opisać jednym słowem. To największe antropogeniczne pojezierze w Europie - ponad 300 jezior, od maleńkich oczek wodnych po akweny o głębokości 20–30 metrów. Największy po polskiej stronie zbiornik „Afryka” naprawdę wygląda z góry jak ten kontynent. O zachodzie słońca rdzawy brzeg mieni się złociście, a tafla potrafi przyjąć kolor atramentowy. Turyści wracają tu wielokrotnie, bo o różnych porach roku zbiorniki wyglądają jak z innych światów.

Formy erozyjne2. Dawna Kopalnia Babina. Autor Axel Heimken

Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” – geologiczny teatr pod gołym niebem

Najbardziej spektakularną trasą Łuku Mużakowa jest Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”, gdzie w latach 1920-1973 wydobywano węgiel brunatny i glinę – pięciokilometrowy szlak wijący się między „kolorowymi jeziorkami”, hałdami i skałami o niecodziennych barwach. Trasa jest idealna zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób, które chcą zrobić serię niezwykłych zdjęć.

Na ścieżce znajdują się punkty widokowe, tablice edukacyjne oraz charakterystyczna drewniana wieża widokowa z dwoma tarasami. To z niej widać najlepiej zbiornik „Afryka” z jego rdzawymi wodami i wysokimi skarpami na brzegu, które rzeźbione są przez wodę w formy, które na myśl przywodzą Kapadocję.

Wieża widokowa nad pokopalnianym jeziorem Felixsee. Autor biuro Geoparku Łuk Mużakowa

Park Mużakowski – angielski ogród, który łączy dwa kraje

Drugi filar atrakcyjności tego regionu to Park Mużakowski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2004 roku. To ponad 700 hektarów, około 40 km ścieżek, romantyczne pejzaże, które miały budzić emocje i prowadzić spacerowicza z jednego nastroju w drugi.

To tutaj, pośród polan i starodrzewów, wznoszą się Nowy Zamek, Stary Zamek, Oranżeria, Folwark i klimatyczne mosty. Park zaprojektował książę Hermann von Pückler-Muskau, wybitny wizjoner i architekt krajobrazu. Uważał, że ogród powinien przypominać teatr – odsłaniać kolejne sceny w odpowiedniej kolejności.

Park leży po obu stronach granicy. Ścieżki spacerowe łączą Łęknicę z Bad Muskau, pokazując, że sztuka nie uznaje granic administracyjnych.

Trasy, które trzeba przemierzyć – rowerem, pieszo albo z wózkiem

Łuk Mużakowa to raj dla aktywnych turystów, którzy cenią urozmaicenie i kolekcjonują wrażenia. Na terenie Geoparku znajduje się kilkaset kilometrów oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych, które łączą najciekawsze miejsca po polskiej i niemieckiej stronie. Są to między innymi wspomniane: Ścieżka geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina” czy Park Mużakowski. Godna uwagi jest trasa: Tuplice – Trzebiel – Nowe Czaple – Łęknica, podążająca po dawnym nasypie kolejowym. Przy Trzebielu warto odwiedzić diabelski kamień – największy głaz narzutowy w Geoparku, z którym wiąże się legenda o diable mszczącym się na rodzinie młynarza za to, że nie pozwoliła ożenić się z ich córką. Amatorów jazdy rowerem ucieszy natomiast 35-kilometrowa pętla rowerowa, wiodąca przez Babinę, Nowe Czaple, Chwaliszowice, Żarki Wielkie, Kamienicę nad Nysą Łużycką, Zelz, Pusack, Köbeln i Bad Muskau, prowadząca do Parku Mużakowskiego.

Park Głazów Narzutowych w Nochten. Autor Hans-Peter Berwig

Geostanowiska – naturalne pomniki geologii, które opowiadają historię Ziemi

Łuk Mużakowa zachwyca nie tylko barwami i krajobrazami, lecz także niezwykłym bogactwem geostanowisk. Są to miejsca, które w szczególny sposób dokumentują procesy geologiczne oraz pozwalają na ich zrozumienie. To swoiste „rozdziały” historii Ziemi zapisane w przestrzeni. Na obszarze Geoparku znajdują się zarówno geostanowiska naturalne, jak i antropogeniczne: rowy wietrzeniowe, niezliczone skandynawskie głazy narzutowe, źródła żelazno-siarczanowe, zbiorniki pokopalniane oraz fantazyjne formy erozyjne.

Każdy z nich pełni funkcję edukacyjną – pokazuje, jak lądolód modelował teren, jak układały się warstwy skał, gdzie zalegały złoża surowców i jak działalność górnicza zmieniła krajobraz. Dzięki geostanowiskom turyści mogą zrozumieć, dlaczego Łuk Mużakowa jest ewenementem na skalę światową: to tu jak w powiększeniu widać mechanizmy, które zwykle ukryte są głęboko pod powierzchnią. Ścieżki edukacyjne i tablice informacyjne prowadzą przez najciekawsze punkty, zamieniając spacer w fascynującą lekcję geologii – dostępną dla każdego, niezależnie od wieku czy wiedzy.

Zbiorniki antropogeniczne w dawnej kopalni Hermann. Autor biuro Geoparku Łuk Mużakowa

Kraina rzadkich ptaków i starych drzew

Geopark to również wyjątkowa przyroda. Lasy pełne borówek i grzybów zamieszkują rzadkie gatunki zwierząt – orzeł bielik, zimorodek, dzięcioł czarny czy rybołów. Można tutaj także zobaczyć jedyne stanowisko w Polsce selera węzłobaldachowego. W Parku Mużakowskim rosną pomnikowe dęby, często z imionami nadanymi im przez księcia Pücklera. Niezwykłe jest to, że przyroda traktuje ten teren jak swoje laboratorium. Każdy rok przynosi nowe barwy jezior, nową roślinność, nowe mikroświaty.

Jak dojechać do Geoparku?

Ten piękny turystyczny kompleks znajduje się na południowo zachodnim krańcu województwa lubuskiego oraz po niemieckiej stronie na granicy Brandenburgii i Saksonii. Z Wrocławia czy Poznania można dojechać w około 2 -3 godziny. Z Zielonej Góry w weekendy kursują autobusy do Łęknicy, z Wrocławia pociągiem można dojechać do Tuplic lub Żar skąd odjeżdżają autobusy do Łęknicy. Dla miłośników dwóch kółek przygotowano gęstą sieć tras rowerowych, które prowadzą przez najciekawsze punkty Geoparku i łączą się z międzynarodowym szlakiem Odra–Nysa (Oder–Neiße-Radweg). Dużą atrakcją będzie także przejazd kolejką wąskotorową z Bad Muskau do Weißwasser i Kromlau.

Zaczynając swoją przygodę od Łęknicy warto udać się do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Geoparku, gdzie można zobaczyć wystawy czasowe, zaopatrzyć się w mapki i informacje oraz spróbować swoich sił w warsztatach ze szkłem czy gliną. Dzieciom najbardziej podoba się maskotka Geoparku „Zuzia” – mamut włochaty, którego szczątki odkryto w okolicy na początku XX wieku. Na terenie Geoparku działają także przewodnicy, którzy w fascynujący sposób opowiadają o atrakcjach Geoparku.

Łuk Mużakowa to także przykład udanej polsko-niemieckiej współpracy. Po obu stronach granicy troszczy się o ten krajobraz wielu pasjonatów – geologów, leśników, samorządowców, przewodników i społeczników, wszyscy oni zrzeszeni w pierwszym i jedynym Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej na polsko-niemieckim pograniczu Dzięki ich pasji co roku pojawiają się kolejne ścieżki, tablice informacyjne, punkty widokowe, organizowane są warsztaty i wydarzenia.

W 2025 roku Geopark świętuje 10-lecie nadania tytułu Geoparku UNESCO – to doskonały pretekst, by odwiedzić ten wyjątkowy teren.

