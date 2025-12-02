Źle zachowujesz się w samolocie? Czeka cię zakaz latania na lata

Według europejskich władz lotniczych, każdego miesiąca dochodzi do 200–500 incydentów związanych z pasażerami, którzy nie potrafią zachować spokoju na pokładzie -donosi niemiecka gazeta „Die Zeit” w swoim elektronicznym wydaniu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA odnotowało w 2024 roku co najmniej jedną taką sytuację na 395 lotów. Do tej pory linie mogły korzystać z prawa do tworzenia czarnych list pasażerów zakłócających lot i ograniczać im możliwość latania ich samolotami. Brakowało jednak narzędzi o charakterze ogólnokrajowym.

Nowe grzywny, zakazy lotów i centralna baza danych awanturników

Francja zdecydowała się wypełnić tę lukę. Zgodnie z prawem przyjętym 7 listopada 2025 roku, we Francji zaczynają obowiązywać nowe, oficjalne zasady zachowania w samolotach. Kary za ich łamanie mogą być dotkliwe.

Od teraz wszystkie linie lotnicze mające siedzibę we Francji, m.in. Air France, Transavia, Air Corsica, French bee, mogą zgłaszać każde zachowanie niezgodne z przepisami. Do naruszeń zalicza się korzystanie z urządzeń elektronicznych, gdy jest to zabronione, przeszkadzanie załodze w pracy, odmowa wykonania poleceń dotyczących bezpieczeństwa i wszelkie zachowania utrudniające lot lub mogące zagrozić bezpieczeństwu lotu.

Informacje o incydentach będą trafiały do specjalnej bazy danych, prowadzonej przez francuskie Ministerstwo Transportu.