Reklama

Źle zachowujesz się w samolocie? Czeka cię zakaz latania na lata

Francja wprowadziła jedne z najostrzejszych w Europie zasady dotyczące zachowania pasażerów na pokładach samolotów. Za ich naruszenie grozi nawet wieloletni zakaz wsiadania do samolotu. To odpowiedź na rosnącą agresję, liczniejsze odmowy wykonywania poleceń załogi i nadużywanie alkoholu na pokładzie.

Publikacja: 02.12.2025 06:00

Źle zachowujesz się w samolocie? Czeka cię zakaz latania na lata

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Według europejskich władz lotniczych, każdego miesiąca dochodzi do 200–500 incydentów związanych z pasażerami, którzy nie potrafią zachować spokoju na pokładzie -donosi niemiecka gazeta „Die Zeit” w swoim elektronicznym wydaniu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA odnotowało w 2024 roku co najmniej jedną taką sytuację na 395 lotów. Do tej pory linie mogły korzystać z prawa do tworzenia czarnych list pasażerów zakłócających lot i ograniczać im możliwość latania ich samolotami. Brakowało jednak narzędzi o charakterze ogólnokrajowym.

Czytaj więcej

Pasażer Ryanaira skazany za burdę na pokładzie. Linia lotnicza: Zero tolerancji
Linie Lotnicze
Pasażer Ryanaira skazany za burdę na pokładzie. Linia lotnicza: Zero tolerancji

Nowe grzywny, zakazy lotów i centralna baza danych awanturników

Francja zdecydowała się wypełnić tę lukę. Zgodnie z prawem przyjętym 7 listopada 2025 roku, we Francji zaczynają obowiązywać nowe, oficjalne zasady zachowania w samolotach. Kary za ich łamanie mogą być dotkliwe.

Od teraz wszystkie linie lotnicze mające siedzibę we Francji, m.in. Air France, Transavia, Air Corsica, French bee, mogą zgłaszać każde zachowanie niezgodne z przepisami. Do naruszeń zalicza się korzystanie z urządzeń elektronicznych, gdy jest to zabronione, przeszkadzanie załodze w pracy, odmowa wykonania poleceń dotyczących bezpieczeństwa i wszelkie zachowania utrudniające lot lub mogące zagrozić bezpieczeństwu lotu.

Informacje o incydentach będą trafiały do specjalnej bazy danych, prowadzonej przez francuskie Ministerstwo Transportu.

Reklama
Reklama

W komunikacie rządu z 17 listopada podano, że za pierwszy incydent grozi kara w wysokości 10 tysięcy euro, a recydywiści mogą zapłacić nawet 20 tysięcy euro. W najpoważniejszych wypadkach możliwe jest także orzeczenie zakazu latania na okres do czterech lat. Wysokość kary ma być ustalana proporcjonalnie do charakteru przewinienia.

Bezpieczeństwo w powietrzu przede wszystkim

Rząd w Paryżu podkreśla, że celem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich pasażerów. Zdaniem ministra transportu Philippe’a Tabarota, to nie tylko kwestia dobrych obyczajów, ale przede wszystkim jakości pracy załóg pokładowych.

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg. Zachowania zakłócające porządek na pokładzie są nieakceptowalne – podkreślił Tabarot. – Narażają bezpieczeństwo lotu i utrudniają pracę personelu. Nowe przepisy to jasny sygnał: tolerancja dla takich zachowań się skończyła.

Czytaj więcej

Wizz Air się nie patyczkuje z agresywnymi pasażerami
Transport
Wizz Air się nie patyczkuje. 15 tys. funtów dopłaty za awanturę na pokładzie

Minister przypomniał też, że nowo ustanowione grzywny nie zastępują możliwości wszczęcia postępowania karnego. W wypadku poważnych naruszeń francuskie prawo przewiduje kary do 5 lat pozbawienia wolności i grzywny sięgające 75 tysięcy euro.

Europa coraz mniej pobłażliwa wobec kłopotliwych turystów

Choć Francja jako pierwsza wprowadza oficjalne, ogólnokrajowe regulacje z sankcjami finansowymi, nie jest jedynym krajem próbującym poradzić sobie z problemem niezdyscyplinowanych pasażerów.

Reklama
Reklama

Wcześniej niektóre linie lotnicze zaczęły działać na własną rękę. Wiosną 2024 roku Ryanair złożył pozew przeciwko pasażerowi, którego „nieusprawiedliwione zachowanie” doprowadziło do przekierowania lotu z Dublina na Lanzarote do portugalskiego Porto. Maszyna musiała zostać na miejscu przez całą noc, a przewoźnik zorganizował hotel dla 160 pasażerów. Ryanair zażądał od sprawcy pokrycia kosztów – to kwota 15 tysięcy euro.

Czytaj więcej

To już seria. Ryanair podaje pasażera do sądu za awanturę w samolocie
Linie Lotnicze
To już seria. Ryanair podaje pasażera do sądu za awanturę w samolocie

Równocześnie popularne kierunki turystyczne reagują coraz bardziej stanowczo na niewłaściwe zachowania. Na przykład Bali wręcza turystom oficjalne zasady zachowania wraz z paszportem, a dodatkowo pobiera podatek turystyczny.

San Sebastián w Hiszpanii wprowadził zakaz używania głośników i palenia papierosów na plażach, w wielu miastach i regionach trwają też prace nad przepisami ograniczającymi hałaśliwe imprezy, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych czy nieodpowiedzialne zachowania w przestrzeni turystycznej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Turystyka Lotnictwo

Według europejskich władz lotniczych, każdego miesiąca dochodzi do 200–500 incydentów związanych z pasażerami, którzy nie potrafią zachować spokoju na pokładzie -donosi niemiecka gazeta „Die Zeit” w swoim elektronicznym wydaniu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA odnotowało w 2024 roku co najmniej jedną taką sytuację na 395 lotów. Do tej pory linie mogły korzystać z prawa do tworzenia czarnych list pasażerów zakłócających lot i ograniczać im możliwość latania ich samolotami. Brakowało jednak narzędzi o charakterze ogólnokrajowym.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Enter Air: Rośniemy razem z polską turystyką. W planach sześć nowych samolotów
Linie Lotnicze
Enter Air: Rośniemy razem z polską turystyką. W planach sześć nowych samolotów
W sezonie letnim 2026 LOT będzie latał do stolicy Krety Heraklionu
Linie Lotnicze
LOT uruchamia czwartą trasę do Grecji. Włącza Kretę do letniej siatki połączeń
LOT zainaugurował zimową trasę z warszawskiego Lotniska Chopina do fińskiego Rovaniemi
Linie Lotnicze
LOT przez całą zimę będzie woził pasażerów do Laponii
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Singapur wprowadza nowy podatek. Doliczy go do biletów lotniczych
Linie Lotnicze
Singapur wprowadza nowy podatek. Doliczy go do biletów lotniczych
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama