Źle zachowujesz się w samolocie? Czeka cię zakaz latania na lata

Aktualizacja: 02.12.2025 06:25 Publikacja: 02.12.2025 06:00
Foto: Filip Frydrykiewicz
Według europejskich władz lotniczych, każdego miesiąca dochodzi do 200–500 incydentów związanych z pasażerami, którzy nie potrafią zachować spokoju na pokładzie -donosi niemiecka gazeta „Die Zeit” w swoim elektronicznym wydaniu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA odnotowało w 2024 roku co najmniej jedną taką sytuację na 395 lotów. Do tej pory linie mogły korzystać z prawa do tworzenia czarnych list pasażerów zakłócających lot i ograniczać im możliwość latania ich samolotami. Brakowało jednak narzędzi o charakterze ogólnokrajowym.
Czytaj więcej
Po wyroku skazującym agresywnego pasażera z Polski na grzywnę Ryanair „wyraża zadowolenie” i przy...
Francja zdecydowała się wypełnić tę lukę. Zgodnie z prawem przyjętym 7 listopada 2025 roku, we Francji zaczynają obowiązywać nowe, oficjalne zasady zachowania w samolotach. Kary za ich łamanie mogą być dotkliwe.
Od teraz wszystkie linie lotnicze mające siedzibę we Francji, m.in. Air France, Transavia, Air Corsica, French bee, mogą zgłaszać każde zachowanie niezgodne z przepisami. Do naruszeń zalicza się korzystanie z urządzeń elektronicznych, gdy jest to zabronione, przeszkadzanie załodze w pracy, odmowa wykonania poleceń dotyczących bezpieczeństwa i wszelkie zachowania utrudniające lot lub mogące zagrozić bezpieczeństwu lotu.
Informacje o incydentach będą trafiały do specjalnej bazy danych, prowadzonej przez francuskie Ministerstwo Transportu.
W komunikacie rządu z 17 listopada podano, że za pierwszy incydent grozi kara w wysokości 10 tysięcy euro, a recydywiści mogą zapłacić nawet 20 tysięcy euro. W najpoważniejszych wypadkach możliwe jest także orzeczenie zakazu latania na okres do czterech lat. Wysokość kary ma być ustalana proporcjonalnie do charakteru przewinienia.
Rząd w Paryżu podkreśla, że celem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich pasażerów. Zdaniem ministra transportu Philippe’a Tabarota, to nie tylko kwestia dobrych obyczajów, ale przede wszystkim jakości pracy załóg pokładowych.
– Najważniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg. Zachowania zakłócające porządek na pokładzie są nieakceptowalne – podkreślił Tabarot. – Narażają bezpieczeństwo lotu i utrudniają pracę personelu. Nowe przepisy to jasny sygnał: tolerancja dla takich zachowań się skończyła.
Czytaj więcej
Węgierski Wizz Air poszedł w ślady Ryanaira. Nie ma już pobłażania dla niesfornych pasażerów. Bry...
Minister przypomniał też, że nowo ustanowione grzywny nie zastępują możliwości wszczęcia postępowania karnego. W wypadku poważnych naruszeń francuskie prawo przewiduje kary do 5 lat pozbawienia wolności i grzywny sięgające 75 tysięcy euro.
Choć Francja jako pierwsza wprowadza oficjalne, ogólnokrajowe regulacje z sankcjami finansowymi, nie jest jedynym krajem próbującym poradzić sobie z problemem niezdyscyplinowanych pasażerów.
Wcześniej niektóre linie lotnicze zaczęły działać na własną rękę. Wiosną 2024 roku Ryanair złożył pozew przeciwko pasażerowi, którego „nieusprawiedliwione zachowanie” doprowadziło do przekierowania lotu z Dublina na Lanzarote do portugalskiego Porto. Maszyna musiała zostać na miejscu przez całą noc, a przewoźnik zorganizował hotel dla 160 pasażerów. Ryanair zażądał od sprawcy pokrycia kosztów – to kwota 15 tysięcy euro.
Czytaj więcej
Pasażerowi, który udawał dyplomatę i obrażał załogę, grozi więzienie lub grzywna. „Mamy nadzieję,...
Równocześnie popularne kierunki turystyczne reagują coraz bardziej stanowczo na niewłaściwe zachowania. Na przykład Bali wręcza turystom oficjalne zasady zachowania wraz z paszportem, a dodatkowo pobiera podatek turystyczny.
San Sebastián w Hiszpanii wprowadził zakaz używania głośników i palenia papierosów na plażach, w wielu miastach i regionach trwają też prace nad przepisami ograniczającymi hałaśliwe imprezy, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych czy nieodpowiedzialne zachowania w przestrzeni turystycznej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według europejskich władz lotniczych, każdego miesiąca dochodzi do 200–500 incydentów związanych z pasażerami, którzy nie potrafią zachować spokoju na pokładzie -donosi niemiecka gazeta „Die Zeit” w swoim elektronicznym wydaniu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA odnotowało w 2024 roku co najmniej jedną taką sytuację na 395 lotów. Do tej pory linie mogły korzystać z prawa do tworzenia czarnych list pasażerów zakłócających lot i ograniczać im możliwość latania ich samolotami. Brakowało jednak narzędzi o charakterze ogólnokrajowym.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Największa polska czarterowa linia lotnicza, Enter Air, zadowolona jest z sezonu letniego i współpracy z polskim...
Inauguracyjny rejs z Warszawy do Heraklionu odbędzie się 30 maja 2026 roku, a operacje na tej trasie realizowane...
LOT zainaugurował wczoraj rejsy z Warszawy do fińskiego Rovaniemi. To kolejny kierunek przewoźnika wpisujący się...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Od 1 kwietnia 2026 roku bilety na loty z Singapuru będą objęte nową opłatą ekologiczną „green fuel levy”. Podate...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas