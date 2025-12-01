Aktualizacja: 02.12.2025 02:30 Publikacja: 01.12.2025 23:04
Foto: Kraków Airport
Obsłużyło ono w tym czasie 1,07 miliona pasażerów, o 215 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Tym samym od początku roku z krakowskiego lotniska skorzystało 12,15 miliona pasażerów.
– Pierwszy raz w historii naszego portu w listopadzie przekroczyliśmy liczbę miliona pasażerów – mówi cytowany w komunikacie biura prasowego lotniska jego prezes Łukasz Strutyński. – Grudzień zapowiada się równie intensywnie. Wszystko wskazuje na to, że to nie w wakacje, ale właśnie w grudniu padnie rekord dzienny, jeżeli chodzi o obsługę pasażerów na naszym lotnisku. Może to być nawet ponad 55 tysięcy osób.
Według wyliczeń lotniska tuż przed świętami Bożego Narodzenia Kraków Airport powinien obsłużyć 13. milionowego pasażera.
