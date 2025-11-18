Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”

W październiku poznańskie lotnisko obsłużyło 369,9 tysiąca podróżnych, o 13 procent więcej niż rok temu, co potwierdza rosnące zainteresowanie podróżami z i do Poznania – pisze w komunikacie Port Lotniczy Poznań-Ławica.

Najwięcej pasażerów – 213,6 tysiąca, o 12 procent więcej niż przed rokiem – skorzystało z usług tanich linii lotniczych.

Wzrósł również ruch czarterowy – z biurami podróży wybrało się w podróż 98,9 tysiąca pasażerów, o 13 procent więcej niż w październiku 2024 roku.

Segment przewoźników tradycyjnych (Lufthansa, LOT, KLM i SAS) zanotował jeszcze większą dynamikę wzrostu – 57,1 tysiąca pasażerów to rezultat lepszy o 18 procent od ubiegłorocznego.