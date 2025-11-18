Reklama
Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”

W grudniu Port Lotniczy Poznań-Ławica pierwszy raz w swojej historii przekroczy barierę 4 milionów obsłużonych pasażerów.

Publikacja: 18.11.2025 14:28

Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”

Foto: Port Lotniczy Poznań-Ławica

Nelly Kamińska

W październiku poznańskie lotnisko obsłużyło 369,9 tysiąca podróżnych, o 13 procent więcej niż rok temu, co potwierdza rosnące zainteresowanie podróżami z i do Poznania – pisze w komunikacie Port Lotniczy Poznań-Ławica.

Najwięcej pasażerów – 213,6 tysiąca, o 12 procent więcej niż przed rokiem – skorzystało z usług tanich linii lotniczych.

Wzrósł również ruch czarterowy – z biurami podróży wybrało się w podróż 98,9 tysiąca pasażerów, o 13 procent więcej niż w październiku 2024 roku.

Segment przewoźników tradycyjnych (Lufthansa, LOT, KLM i SAS) zanotował jeszcze większą dynamikę wzrostu – 57,1 tysiąca pasażerów to rezultat lepszy o 18 procent od ubiegłorocznego.

Shannon to dobry punkt wypadowy do najbardziej znanych atrakcji Irlandii, w tym Klifów Moheru
Lotniska
Lotnisko w Poznaniu zyskało połączenie z zachodnią Irlandią
Lotnisko w Poznaniu szykuje się na rekord

Poznańskie lotnisko notuje wyśmienity rok – czytamy w komunikacie. Od stycznia do października 2025 roku przez Ławicę przewinęło się prawie 3,7 miliona pasażerów, czyli o 14 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

– Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich głównych segmentach pokazują, że mieszkańcy regionu coraz chętniej wybierają podróże lotnicze, a siatka połączeń z Poznania odpowiada na ich potrzeby – podkreśla prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.

– Widzimy wyraźnie, że nowo wprowadzone i wzmocnione kierunki budują ruch, a współpraca z przewoźnikami przynosi efekty. Końcówkę roku oceniamy z dużym optymizmem – dodaje.

Bariera 4 milionów pasażerów zostanie w Poznaniu przekroczona prawdopodobnie w pierwszych dniach grudnia. Takich wyników port nie notował dotychczas w swojej historii.

Lotnisko w Poznaniu zapowiada rekordowy wynik. „Konsekwentnie rośniemy"
Lotniska
Lotnisko w Poznaniu zapowiada rekordowy wynik. „Konsekwentnie rośniemy”

Listopad jest pierwszym miesiącem sezonu zimowego w lotnictwie, kiedy ruch jest wyraźnie mniejszy niż w sezonie letnim.

Z Poznania o tej porze roku można latać do Hiszpanii (Alicante, Malaga i Walencja), Włoch (Rzym, Mediolan-Bergamo) czy na Maltę. Jesienno-zimowym szlagierem jest też wznowione połączenie z Poznania do Ammanu w Jordanii.

W grudniu ruszą połączenia czarterowe do Bangkoku w Tajlandii i na wyspę Phu Quoc w Wietnamie, a także rejsy do położonego w okolicy koła podbiegunowego fińskiego Rovaniemi, którego największą atrakcją jest Wioska Św. Mikołaja.

– Pracujemy nad dalszym rozwojem połączeń i poprawą jakości obsługi pasażerów w terminalu. Rok 2025 pokazuje, że jesteśmy na właściwej ścieżce – podsumowuje Grzegorz Bykowski.

 

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska wielkopolskie Poznań Port Lotniczy Poznań-Ławica

