Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”

Aktualizacja: 18.11.2025 18:39 Publikacja: 18.11.2025 14:28
Foto: Port Lotniczy Poznań-Ławica
W październiku poznańskie lotnisko obsłużyło 369,9 tysiąca podróżnych, o 13 procent więcej niż rok temu, co potwierdza rosnące zainteresowanie podróżami z i do Poznania – pisze w komunikacie Port Lotniczy Poznań-Ławica.
Najwięcej pasażerów – 213,6 tysiąca, o 12 procent więcej niż przed rokiem – skorzystało z usług tanich linii lotniczych.
Wzrósł również ruch czarterowy – z biurami podróży wybrało się w podróż 98,9 tysiąca pasażerów, o 13 procent więcej niż w październiku 2024 roku.
Segment przewoźników tradycyjnych (Lufthansa, LOT, KLM i SAS) zanotował jeszcze większą dynamikę wzrostu – 57,1 tysiąca pasażerów to rezultat lepszy o 18 procent od ubiegłorocznego.
Czytaj więcej
Wiosną przyszłego roku Ryanair uruchomi bezpośrednie rejsy z Poznania do Shannon w zachodniej Irl...
Poznańskie lotnisko notuje wyśmienity rok – czytamy w komunikacie. Od stycznia do października 2025 roku przez Ławicę przewinęło się prawie 3,7 miliona pasażerów, czyli o 14 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
– Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich głównych segmentach pokazują, że mieszkańcy regionu coraz chętniej wybierają podróże lotnicze, a siatka połączeń z Poznania odpowiada na ich potrzeby – podkreśla prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.
– Widzimy wyraźnie, że nowo wprowadzone i wzmocnione kierunki budują ruch, a współpraca z przewoźnikami przynosi efekty. Końcówkę roku oceniamy z dużym optymizmem – dodaje.
Bariera 4 milionów pasażerów zostanie w Poznaniu przekroczona prawdopodobnie w pierwszych dniach grudnia. Takich wyników port nie notował dotychczas w swojej historii.
Czytaj więcej
We wrześniu lotnisko w Poznaniu obsłużyło 464 tysiące pasażerów, a od początku roku już prawie 3,...
Listopad jest pierwszym miesiącem sezonu zimowego w lotnictwie, kiedy ruch jest wyraźnie mniejszy niż w sezonie letnim.
Z Poznania o tej porze roku można latać do Hiszpanii (Alicante, Malaga i Walencja), Włoch (Rzym, Mediolan-Bergamo) czy na Maltę. Jesienno-zimowym szlagierem jest też wznowione połączenie z Poznania do Ammanu w Jordanii.
W grudniu ruszą połączenia czarterowe do Bangkoku w Tajlandii i na wyspę Phu Quoc w Wietnamie, a także rejsy do położonego w okolicy koła podbiegunowego fińskiego Rovaniemi, którego największą atrakcją jest Wioska Św. Mikołaja.
– Pracujemy nad dalszym rozwojem połączeń i poprawą jakości obsługi pasażerów w terminalu. Rok 2025 pokazuje, że jesteśmy na właściwej ścieżce – podsumowuje Grzegorz Bykowski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W październiku poznańskie lotnisko obsłużyło 369,9 tysiąca podróżnych, o 13 procent więcej niż rok temu, co potwierdza rosnące zainteresowanie podróżami z i do Poznania – pisze w komunikacie Port Lotniczy Poznań-Ławica.
Najwięcej pasażerów – 213,6 tysiąca, o 12 procent więcej niż przed rokiem – skorzystało z usług tanich linii lotniczych.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
W tym roku na Lotnisku Chopina pierwszy raz w historii w październiku odprawiono ponad 2 miliony pasażerów. W ci...
Polskie Porty Lotnicze ruszają z kampanią wizerunkową pod hasłem „Jesteśmy wpisani w rozwój Polski”. Chcemy, aby...
Ryanair ogłosił uruchomienie nowego połączenia z Lublina - do sycylijskiego Trapani. Pierwsze loty zaplanował na...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Wiosną przyszłego roku Ryanair uruchomi bezpośrednie rejsy z Poznania do Shannon w zachodniej Irlandii. Loty odb...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas