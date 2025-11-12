Lotnisko w Poznaniu zyskało połączenie z zachodnią Irlandią

Poznańskie lotnisko zyskało nowe połączenie – Ryanair ogłosił uruchomienie rejsów do Shannon – informuje w komunikacie Port Lotniczy Poznań-Ławica.

Reklama Reklama

Shannon leży na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Jest dobrym punktem wypadowym do przemierzania Wild Atlantic Way – jednego z najpiękniejszych nadmorskich szlaków w Europie. Niedaleko znajdują się słynne Klify Moheru, Park Narodowy Burren i średniowieczny zamek Bunratty.

Shannon to także jedno z najdalej na zachód położonych lotnisk w Europie. Przewoźnicy oferują stamtąd bezpośrednie loty do Bostonu i Nowego Jorku.

Czytaj więcej Lotniska Swiss połączy Poznań z Zurychem Od początku sezonu letniego w roku 2026 siatka połączeń Portu Lotniczego Poznań-Ławica wzbogaci s...

– Połączenie z Shannon to odpowiedź na potrzeby tych podróżnych, którzy poszukują rzadziej eksplorowanych kierunków, z dala od turystycznego zgiełku. Zachodnia Irlandia to region o wyjątkowym charakterze i kulturze, który dzięki współpracy Ryanaira z poznańskim lotniskiem będzie teraz jeszcze łatwiej dostępny dla mieszkańców Wielkopolski – mówi prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.