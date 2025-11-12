Lotnisko w Poznaniu zyskało połączenie z zachodnią Irlandią

Aktualizacja: 12.11.2025 17:04 Publikacja: 12.11.2025 11:28
Shannon to dobry punkt wypadowy do najbardziej znanych atrakcji Irlandii, w tym Klifów Moheru
Poznańskie lotnisko zyskało nowe połączenie – Ryanair ogłosił uruchomienie rejsów do Shannon – informuje w komunikacie Port Lotniczy Poznań-Ławica.
Shannon leży na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Jest dobrym punktem wypadowym do przemierzania Wild Atlantic Way – jednego z najpiękniejszych nadmorskich szlaków w Europie. Niedaleko znajdują się słynne Klify Moheru, Park Narodowy Burren i średniowieczny zamek Bunratty.
Shannon to także jedno z najdalej na zachód położonych lotnisk w Europie. Przewoźnicy oferują stamtąd bezpośrednie loty do Bostonu i Nowego Jorku.
– Połączenie z Shannon to odpowiedź na potrzeby tych podróżnych, którzy poszukują rzadziej eksplorowanych kierunków, z dala od turystycznego zgiełku. Zachodnia Irlandia to region o wyjątkowym charakterze i kulturze, który dzięki współpracy Ryanaira z poznańskim lotniskiem będzie teraz jeszcze łatwiej dostępny dla mieszkańców Wielkopolski – mówi prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.
Rejsy z Poznania do Shannon rozpoczną się wraz z wejściem w życie wiosennego rozkładu (pierwszy lot 31 marca) i będą realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki i w soboty.
W dwóch wakacyjnych miesiącach, lipcu i sierpniu, 2025 roku poznańskie lotnisko obsłużyło ponad milion pasażerów. Cały rok 2025 prawdopodobnie zamknie rekordowym wynikiem ponad 4 miliony pasażerów. Jest on efektem rozszerzania siatki połączeń, w tym współpracy z największymi przewoźnikami niskokosztowymi.
