Reklama

Lotnisko w Poznaniu zyskało połączenie z zachodnią Irlandią

Wiosną przyszłego roku Ryanair uruchomi bezpośrednie rejsy z Poznania do Shannon w zachodniej Irlandii. Loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

Publikacja: 12.11.2025 11:28

Shannon to dobry punkt wypadowy do najbardziej znanych atrakcji Irlandii, w tym Klifów Moheru

Shannon to dobry punkt wypadowy do najbardziej znanych atrakcji Irlandii, w tym Klifów Moheru

Foto: Materiały prasowe

Nelly Kamińska

Poznańskie lotnisko zyskało nowe połączenie – Ryanair ogłosił uruchomienie rejsów do Shannon – informuje w komunikacie Port Lotniczy Poznań-Ławica.

Shannon leży na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Jest dobrym punktem wypadowym do przemierzania Wild Atlantic Way – jednego z najpiękniejszych nadmorskich szlaków w Europie. Niedaleko znajdują się słynne Klify Moheru, Park Narodowy Burren i średniowieczny zamek Bunratty.

Shannon to także jedno z najdalej na zachód położonych lotnisk w Europie. Przewoźnicy oferują stamtąd bezpośrednie loty do Bostonu i Nowego Jorku.

Czytaj więcej

Swiss połączy Poznań z Zurychem
Lotniska
Swiss połączy Poznań z Zurychem

– Połączenie z Shannon to odpowiedź na potrzeby tych podróżnych, którzy poszukują rzadziej eksplorowanych kierunków, z dala od turystycznego zgiełku. Zachodnia Irlandia to region o wyjątkowym charakterze i kulturze, który dzięki współpracy Ryanaira z poznańskim lotniskiem będzie teraz jeszcze łatwiej dostępny dla mieszkańców Wielkopolski – mówi prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.

Reklama
Reklama

Lotnisko w Poznaniu na drodze do rekordu

Rejsy z Poznania do Shannon rozpoczną się wraz z wejściem w życie wiosennego rozkładu (pierwszy lot 31 marca) i będą realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki i w soboty.

W dwóch wakacyjnych miesiącach, lipcu i sierpniu, 2025 roku poznańskie lotnisko obsłużyło ponad milion pasażerów. Cały rok 2025 prawdopodobnie zamknie rekordowym wynikiem ponad 4 miliony pasażerów. Jest on efektem rozszerzania siatki połączeń, w tym współpracy z największymi przewoźnikami niskokosztowymi.

Czytaj więcej

Lotnisko w Poznaniu zapowiada rekordowy wynik. „Konsekwentnie rośniemy”
Lotniska
Lotnisko w Poznaniu zapowiada rekordowy wynik. „Konsekwentnie rośniemy”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska wielkopolskie Poznań Regiony Europa Irlandia Firmy Ryanair Port Lotniczy Poznań-Ławica

Poznańskie lotnisko zyskało nowe połączenie – Ryanair ogłosił uruchomienie rejsów do Shannon – informuje w komunikacie Port Lotniczy Poznań-Ławica.

Shannon leży na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Jest dobrym punktem wypadowym do przemierzania Wild Atlantic Way – jednego z najpiękniejszych nadmorskich szlaków w Europie. Niedaleko znajdują się słynne Klify Moheru, Park Narodowy Burren i średniowieczny zamek Bunratty.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
PPL zarządza między innymi największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina. Ma byćteż inw
Lotniska
Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”
W sezonie letnim 2026 Ryanair zaoferuje loty z Lublina do Trapani na Sycylii
Lotniska
Drugi włoski kierunek w siatce połączeń lotniska w Lublinie
Rekord za rekordem w Katowice Airport. „Rośniemy zdecydowanie powyżej unijnej średniej”
Lotniska
Rekord za rekordem w Katowice Airport. „Rośniemy zdecydowanie powyżej unijnej średniej”
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Rekordowy październik na lotnisku w Krakowie. W listopadzie może paść kolejny rekord
Lotniska
Rekordowy październik na lotnisku w Krakowie. W listopadzie może paść kolejny rekord
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama