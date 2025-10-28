Swiss połączy Poznań z Zurychem

Aktualizacja: 28.10.2025 12:34 Publikacja: 28.10.2025 11:48
Foto: Filip Frydrykiewicz
To pierwsze w historii połączenie tego należącego do grupy Lufthansa przewoźnika z Wielkopolską. Start połączenia zaplanowano na 29 marca, a loty będą się odbywać trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki i niedziele.
„Nowe połączenie z jednej strony odpowiada na potrzeby pasażerów podróżujących służbowo do Szwajcarii – ważnego partnera gospodarczego Polski – oraz dalej, w świat. Z drugiej, Zurych i jego okolice to atrakcyjny kierunek dla osób poszukujących wysokiej jakości wypoczynku, blisko natury i z dala od masowych szlaków turystycznych” – zapewnia lotnisko w komunikacie.
– Połączenie z Zurychem to dla nas ważne wzmocnienie siatki połączeń. Szwajcarskie lotnisko jest jednym z najważniejszych hubów w Europie, zapewniającym wygodne przesiadki do wielu miast na świecie, w tym do USA i Azji. Pasażerowie z Poznania zyskują nowe możliwości podróżowania, a nasze lotnisko umacnia swoją pozycję wśród dynamicznie rozwijających się portów regionalnych – podkreśla cytowany w informacji prezes portu lotniczego Grzegorz Bykowski.
– Z radością ogłaszamy uruchomienie nowego połączenia między Poznaniem a Zurychem, które rozpocznie się wraz z letnim rozkładem lotów 2026 – dodaje dyrektor Grupy Lufthansy na Czechy i Polskę Rhonen Azoulay. – Trasa ta połączy Wielkopolskę bezpośrednio ze Szwajcarią, zapewniając wygodny dostęp do Zurychu i globalnego hubu Swiss. Dzięki rozbudowanej siatce połączeń międzykontynentalnych – do Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji – a także gęstej siatce europejskiej, nowe połączenie przyniesie korzyści zarówno pasażerom biznesowym, jak i podróżującym turystycznie. To istotny krok w kierunku wzmocnienia dostępności komunikacyjnej Poznania i odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie regionu na podróże międzynarodowe.
Zurych jest główną bazą linii lotniczej z Grupy Lufthansy, Swiss. Rozkład lotów został zaplanowany tak, by umożliwić pasażerom przesiadki na połączenia dalekodystansowe. Podróżni z Wielkopolski będą mogli dotrzeć do Nowego Jorku, Chicago, Bostonu i Los Angeles, a także do Singapuru i Hongkongu – podkreśla komunikat.
To pierwsze w historii połączenie tego należącego do grupy Lufthansa przewoźnika z Wielkopolską. Start połączenia zaplanowano na 29 marca, a loty będą się odbywać trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki i niedziele.
„Nowe połączenie z jednej strony odpowiada na potrzeby pasażerów podróżujących służbowo do Szwajcarii – ważnego partnera gospodarczego Polski – oraz dalej, w świat. Z drugiej, Zurych i jego okolice to atrakcyjny kierunek dla osób poszukujących wysokiej jakości wypoczynku, blisko natury i z dala od masowych szlaków turystycznych” – zapewnia lotnisko w komunikacie.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Irlandzka linia lotnicza Ryanair zapowiedziała, że w poniedziałek 30 marca przyszłego roku zainauguruje połączen...
W sezonie zimowym 26 przewoźników realizować będzie loty z Krakowa do 34 krajów, oferując w sumie ponad 6,4 mili...
W zimowym rozkładzie lotów z Katowice Airport, który obowiązywać będzie od najbliższej niedzieli do 28 marca, zn...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
W zimowej siatce lotów z Portu Lotniczego Gdańsk, która zacznie obowiązywać 26 października, znalazły się 74 tra...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas