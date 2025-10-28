Swiss połączy Poznań z Zurychem

To pierwsze w historii połączenie tego należącego do grupy Lufthansa przewoźnika z Wielkopolską. Start połączenia zaplanowano na 29 marca, a loty będą się odbywać trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki i niedziele.

Reklama Reklama

„Nowe połączenie z jednej strony odpowiada na potrzeby pasażerów podróżujących służbowo do Szwajcarii – ważnego partnera gospodarczego Polski – oraz dalej, w świat. Z drugiej, Zurych i jego okolice to atrakcyjny kierunek dla osób poszukujących wysokiej jakości wypoczynku, blisko natury i z dala od masowych szlaków turystycznych” – zapewnia lotnisko w komunikacie.

– Połączenie z Zurychem to dla nas ważne wzmocnienie siatki połączeń. Szwajcarskie lotnisko jest jednym z najważniejszych hubów w Europie, zapewniającym wygodne przesiadki do wielu miast na świecie, w tym do USA i Azji. Pasażerowie z Poznania zyskują nowe możliwości podróżowania, a nasze lotnisko umacnia swoją pozycję wśród dynamicznie rozwijających się portów regionalnych – podkreśla cytowany w informacji prezes portu lotniczego Grzegorz Bykowski.

– Z radością ogłaszamy uruchomienie nowego połączenia między Poznaniem a Zurychem, które rozpocznie się wraz z letnim rozkładem lotów 2026 – dodaje dyrektor Grupy Lufthansy na Czechy i Polskę Rhonen Azoulay. – Trasa ta połączy Wielkopolskę bezpośrednio ze Szwajcarią, zapewniając wygodny dostęp do Zurychu i globalnego hubu Swiss. Dzięki rozbudowanej siatce połączeń międzykontynentalnych – do Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji – a także gęstej siatce europejskiej, nowe połączenie przyniesie korzyści zarówno pasażerom biznesowym, jak i podróżującym turystycznie. To istotny krok w kierunku wzmocnienia dostępności komunikacyjnej Poznania i odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie regionu na podróże międzynarodowe.

Zurych jest główną bazą linii lotniczej z Grupy Lufthansy, Swiss. Rozkład lotów został zaplanowany tak, by umożliwić pasażerom przesiadki na połączenia dalekodystansowe. Podróżni z Wielkopolski będą mogli dotrzeć do Nowego Jorku, Chicago, Bostonu i Los Angeles, a także do Singapuru i Hongkongu – podkreśla komunikat.