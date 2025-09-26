Polska Organizacja Turystyczna świętuje 25-lecie. „Polską trzeba się chwalić”

Aktualizacja: 26.09.2025 02:37 Publikacja: 26.09.2025 01:21
Polska Organizacja Turystyczna wyróżniła 25 osób i instytucji szczególnie jej zdaniem zasłużonych dla polskiej turystyki. Wśród nich redaktora serwisu Turystyka.rp.pl Filipa Frydrykiewicza
Foto: POT
W Kołobrzegu trwa czterodniowy (23-26 września) Kongres Turystyka Przyszłości, zorganizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Organizację Turystyczną oraz Gminę Miasto Kołobrzeg. Zgromadził on kilkuset ekspertów branży turystycznej, przedsiębiorców i samorządowców, którzy dyskutują o problemach polskiej turystyki i wyzwaniach przed nią stojących.
W kongresie uczestniczy również kierownictwo Ministerstwa Sportu i Turystyki – minister Jakub Rutnicki, ustępujący ze stanowiska sekretarza stanu odpowiedzialnego za turystykę Piotr Borys i przejmujący je sekretarz stanu Ireneusz Raś. Ten ostatni przedstawił już projekty, które zamierza zrealizować podczas swojej kadencji. Swoje wystąpienie nagrał także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, zostało odtworzone pierwszego dnia obrad. Podkreśla w nim potencjał turystyki i jej znaczenie dla sukcesu gospodarczego Polski. Uczestnikiem jednego z paneli – poświęconego marce polskiej – był też z kolei wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
Gwoździem programu trzeciego dnia kongresu były obchody 25-lecia Polskiej Organizacji Turystycznej, połączone z obchodami Światowego Dnia Turystyki. Zainaugurował je krótkim przemówieniem Jakub Rutnicki, który mówił między innymi o promocji Polski. Zaznaczył, że jednym z jej motywów przewodnich powinna być nowoczesna infrastruktura (hotelowa, drogowa, lotniskowa), którą „trzeba się chwalić”.
– Każdy, kto przyjedzie do naszej pięknej ojczyzny pierwszy raz, zawsze ma dobre wspomnienia, bo infrastruktura i branża turystyczna rozwijają się tak, jak rozwijać się powinny – stwierdził.
– Polska w Europie i na świecie kojarzy się jako silna, bardzo szybko i dynamicznie rozwijająca się gospodarka, jako bezpieczny kraj z bezpieczną granicą i silną armią – to też jest filar, który musimy wykorzystywać w promocji – dodał.
A kolejnym jest sport, bo „sport i turystyka mogą się uzupełniać”. Minister przypomniał w tym kontekście „wielki projekt Euro 2012”, z jednej strony sportowy, z drugiej promocyjny, pokazujący „nowoczesną i dumną Polskę”, na którym skorzystał cały kraj, a także pozytywny wpływ tego wydarzenia na polską turystykę w kolejnych latach.
– Teraz mamy jeszcze ambitniejszy plan, bo jesteśmy krajem z wielkimi możliwościami i wielkimi ambicjami – to igrzyska olimpijskie w 2040 roku. To wielka szansa nie tylko sportowa, ale i szansa na promocję marki Polski w Europie i na świecie – podkreślił Rutnicki.


Gala była też okazją do podsumowania 25 lat działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. Na swój jubileusz organizacja przygotowała film przypominający najważniejsze wydarzenia z jej historii, najbardziej znaczące inicjatywy i przedsięwzięcia.
POT została powołana do życia ustawą Sejmu w 2000 roku. Jej struktura wzorowana była na rozwiązaniach zapożyczonych z narodowych organizacji turystycznych Francji, Hiszpanii i Austrii.
– Czekaliśmy na to wszyscy – branża, którą reprezentowali polscy i zachodnioeuropejscy eksperci, politycy i Unia Europejska, która wsparła projekt tworzenia POT również finansowo – wspominał prezes POT Rafał Szmytke.
Już w tym samym roku z inicjatywy i przy wsparciu POT zaczęły powstawać regionalne i lokalne organizacje turystyczne.
Do swoich największych osiągnięć POT zaliczyła między innymi utworzenie ośrodków za granicą (dziś działa ich 15), uruchomienie w 2003 roku pilotażowego internetowego systemu informacji turystycznej i promocji Polski, który ewoluował i zyskiwał przez kolejne lata nowe oblicza, prowadzoną od 2010 roku certyfikację centrów i punktów informacji turystycznej, prowadzony od 2003 roku konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT, utworzenie w 2002 roku Poland Convention Bureau, którego zadaniem jest pozyskiwanie dla Polski dużych wydarzeń biznesowych, a także liczne kampanie promocyjne, w tym pamiętną kampanię z „polskim hydraulikiem” z 2005 roku czy ostatnią kampanię promującą turystykę przez sport z udziałem gwiazd polskiego sportu.
Dzięki tym projektom, realizowanym w nie zawsze łatwych warunkach, Polska jest dziś w pierwszej dwudziestce najatrakcyjniejszych turystycznie krajów świata, podkreślił prezes POT.


Gala była również okazją do wręczenia wyróżnień za działania na rzecz polskiej turystyki.
Odznaki honorowe „Za zasługi dla turystyki”, przyznawane przez ministra właściwego do spraw turystyki, odebrali: prezes POT Rafał Szmytke, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan, założyciel i prezes biura podróży Nekera Maciej Nykiel, ekspertka w zakresie ekonomiki i marketingu usług turystycznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jakub Feiga, prezes Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej Anna Białk-Wolf i były prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam Wawoczny.
Swoje wyróżnienia – w postaci ręcznie malowanych grafik przedstawiających krajobrazy Polski – przyznała także Polska Organizacja Turystyczna. Trafiły one do: Forum Informacji Turystycznej, Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Grupy PKP, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych, Państwowych Portów Lotniczych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskich Hoteli Niezależnych, Polskiej Izby Turystyki, Polskich Linii Lotniczych LOT, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Agentów Turystycznych (SPATA) i Szkoły Głównej Handlowej.
Nagrodami imiennymi uhonorowano: inicjatora powstania i redaktora działającego przy redakcji „Rzeczpospolitej” serwisu dla branży turystycznej Turystyka.rp.pl Filipa Frydrykiewicza, związanego z POT specjalistę od promocji turystycznej Roberta Kępińskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady POT Jana Korsaka, dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju POT Magdalenę Krucz, utytułowanego kolarza Czesława Langa, byłego redaktora prowadzącego wydawanych przez POT „Aktualności Turystycznych” Dariusza Liwanowskiego, byłą wiceminister sportu i turystyki Katarzynę Sobierajską, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Bartłomieja Walasa, pełnomocnika prezesa POT ds. UEFA Euro 2012 Adama Zaborowskiego i wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalistę od strategii turystycznych Piotra Zmyślonego.
