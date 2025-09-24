Ireneusz Raś, minister odpowiedzialny za turystykę: Nie będzie drzemki, będzie sprint

Aktualizacja: 24.09.2025 12:00 Publikacja: 24.09.2025 09:10
Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za turystykę, zapowiada "sprint, a nie drzemkę" na tym stanowisku
W Kołobrzegu trwa Kongres "Turystyka przyszłości" zorganizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Organizację Turystyczną i Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji.
Podczas czterech dni obrad uczestnicy wezmą udział w panelach, warsztatach i dyskusjach. Kongres został podzielony na pięć bloków tematycznych. Pierwszy z nich skupi się na turystyce jako gospodarce doświadczeń, pokazując, jak autentyczne historie i lokalna tożsamość stają się podstawą atrakcyjności destynacji. Drugi blok będzie poświęcony trendom i technologii przyszłości – jak cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja zmieniają sposób podróżowania i zarządzania turystyką. Kolejne dyskusje dotyczyć będą kwestii prawnych i regulacyjnych, które kształtują codzienne funkcjonowanie branży, a także przyszłości komunikacji marketingowej. Osobną częścią programu będzie"strefa konsultacji", czyli miejsce poświęcone tworzeniu strategii rozwoju turystyki w Polsce.
Polska gospodarka osiąga historyczne sukcesy. Dzięki lepszym zarobkom Polacy mogą podróżować, zar...
Samych prelegentów i uczestników debat wystąpi na Kongresie około stu. Przewiduje się, że wszystkich uczestników będzie około pięciuset.
Otwierając Kongres sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys przypomniał, że turystyka wypracowuje prawie 5 procent produktu krajowego brutto, niemal 170 miliardów złotych. Polskie lotniska obsłużyły prawie 60 milionów pasażerów w zeszłym roku, o 17 procent więcej niż rok wcześniej. Wspomniał o budowie CPK i inwestowanie państwa w sieć kolejową - 160 miliardów złotych.
- Potrzebujemy w tej chwili wspólnych działań, aby w ciągu najbliższych 10 lat uzyskać udział 9-procentowy. I to jest absolutnie możliwe. I takie cele sobie stawiamy w strategii, którą przygotowujemy w ministerstwie - mówił.
W pierwszym półroczu 2025 roku odwiedziło nas 9,6 miliona zagranicznych turystów, czyli o 9,9 procent więcej niż w tym samym czasie 2024 roku. Ten rok zapowiada się rekordowo także dla krajowych biur podróży – 10 milionów polskich klientów skorzysta z ofert touroperatorów.
- Mamy wspólny cel - budowanie silnej, konkurencyjnej i odpornej na kryzysy turystyki. Takiej, która przyciąga turystów, inspiruje inwestorów i generuje dobrobyt dla polskich regionów - cytował ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, który przesłał uczestnikom swój list.
Borys podziękował branży turystycznej za współpracę - po prawie dwóch latach zajmowania się turystyką w resorcie, został przesunięty do zadań dotyczących samego sportu. Teraz turystyka przeszła natomiast pod nadzór sekretarza stanu Ireneusza Rasia.
Podczas Kongresu "Turystyka przyszłości" w Kołobrzegu nastąpiło oficjalne ogłoszenie przez wiceministrów sportu i turystyki przejęcie odpowiedzialności za turystykę przez Ireneusza Rasia (za lewej) z rąk Piotra Borysa
Raś zapowiedział, że ujawni kierunki planowanych przez siebie w nowej roli działań w piątek, na zakończenie Kongresu. Wcześniej deklarował, że interesuje go doprowadzenie do uchwalenia opłaty turystycznej, wzmocnienia finansowego promocji Polski jako celu turystycznego i dokończenie ustawy regulującej najem krótkoterminowy. Z nieoficjalnych rozmów wynika, że na początek powoła kilkuosobowy zespół doradców - ekspertów. Z naszych informacji wynika, że mieliby się wśród nich znaleźć prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski czy dr Bartłomiej Walas z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
- Mój dobry znajomy Stanisław Sojka, świętej pamięci, powiedział, że życie to krótki sen. W tym kontekście pewnie można by powiedzieć, że moja odpowiedzialność za turystykę to drzemka. Ale to [określenie] nie jest zbyt aktywne, to nie jest zbyt dynamiczne, więc to nie będzie drzemka, to będzie sprint, mówiąc językiem sportowym, który musimy wykonać, żebyśmy uwierzyli w siłę tej branży, bo ona jest wielka - mówił Raś.
Zapadła decyzja, kto w kierownictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie odpowiedzialny za pol...
Nawiązał też do sytuacji geopolitycznej Polski. Mówił, że mimo niesprzyjających okoliczności Polska jest miejscem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów. - Turystyka budując mosty między narodami, budując mosty między ludźmi może być antidotum na te złe czasy, z którymi się dzisiaj mierzymy. Zawsze uważałem, że sport, ale też turystyka, czy poznawanie się nawzajem, zrozumienie siebie, choć jesteśmy z różnych kultur, to wszystko prowadzi do pokoju. I uważam, że ten kongres musi też tę wartość i tę siłę turystyki, rozumianej bardzo uniwersalnie, zanieść do wszystkich decydentów. To jest bardzo istotne narzędzie do prowadzenia polityki ku pokojowi, a nie ku wojnie – zakończył.
