Ireneusz Raś, minister odpowiedzialny za turystykę: Nie będzie drzemki, będzie sprint

Polska jest bezpiecznym miejscem dla mieszkańców i dla turystów. Turystyka budując mosty między narodami i ludźmi może być antidotum na złe czasy, z którymi się dzisiaj mierzymy. Kongres może to przesłanie i siłę turystyki rozumianej bardzo uniwersalnie zanieść do wszystkich decydentów - mówił podczas otwarcia Kongresu "Turystyka przyszłości" minister odpowiedzialny za turystykę Ireneusz Raś.

Publikacja: 24.09.2025 09:10

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za turystykę, zapowiada "sprint, a nie

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za turystykę, zapowiada "sprint, a nie drzemkę" na tym stanowisku

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

W Kołobrzegu trwa Kongres "Turystyka przyszłości" zorganizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Organizację Turystyczną i Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji.

Podczas czterech dni obrad uczestnicy wezmą udział w panelach, warsztatach i dyskusjach. Kongres został podzielony na pięć bloków tematycznych. Pierwszy z nich skupi się na turystyce jako gospodarce doświadczeń, pokazując, jak autentyczne historie i lokalna tożsamość stają się podstawą atrakcyjności destynacji. Drugi blok będzie poświęcony trendom i technologii przyszłości – jak cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja zmieniają sposób podróżowania i zarządzania turystyką. Kolejne dyskusje dotyczyć będą kwestii prawnych i regulacyjnych, które kształtują codzienne funkcjonowanie branży, a także przyszłości komunikacji marketingowej. Osobną częścią programu będzie"strefa konsultacji", czyli miejsce poświęcone tworzeniu strategii rozwoju turystyki w Polsce.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański nie mógł przyjechać do Kołobrzegu. Jego nagrane wyst
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański: Turystyka jednym z motorów gospodarki

Samych prelegentów i uczestników debat wystąpi na Kongresie około stu. Przewiduje się, że wszystkich uczestników będzie około pięciuset.

Turystyka może osiągnąć 9 procent udziału w PKB, to jest cel

Otwierając Kongres sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys przypomniał, że turystyka wypracowuje prawie 5 procent produktu krajowego brutto, niemal 170 miliardów złotych. Polskie lotniska obsłużyły prawie 60 milionów pasażerów w zeszłym roku, o 17 procent więcej niż rok wcześniej. Wspomniał o budowie CPK i inwestowanie państwa w sieć kolejową - 160 miliardów złotych.

- Potrzebujemy w tej chwili wspólnych działań, aby w ciągu najbliższych 10 lat uzyskać udział 9-procentowy. I to jest absolutnie możliwe. I takie cele sobie stawiamy w strategii, którą przygotowujemy w ministerstwie - mówił.

W pierwszym półroczu 2025 roku odwiedziło nas 9,6 miliona zagranicznych turystów, czyli o 9,9 procent więcej niż w tym samym czasie 2024 roku. Ten rok zapowiada się rekordowo także dla krajowych biur podróży – 10 milionów polskich klientów skorzysta z ofert touroperatorów.

- Mamy wspólny cel - budowanie silnej, konkurencyjnej i odpornej na kryzysy turystyki. Takiej, która przyciąga turystów, inspiruje inwestorów i generuje dobrobyt dla polskich regionów - cytował ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, który przesłał uczestnikom swój list.

Borys podziękował branży turystycznej za współpracę - po prawie dwóch latach zajmowania się turystyką w resorcie, został przesunięty do zadań dotyczących samego sportu. Teraz turystyka przeszła natomiast pod nadzór sekretarza stanu Ireneusza Rasia.

Podczas Kongresu "Turystyka przyszłości" w Kołobrzegu nastąpiło oficjalne ogłoszenie przez wiceminis

Podczas Kongresu "Turystyka przyszłości" w Kołobrzegu nastąpiło oficjalne ogłoszenie przez wiceministrów sportu i turystyki przejęcie odpowiedzialności za turystykę przez Ireneusza Rasia (za lewej) z rąk Piotra Borysa

Foto: Piotr Borys

Turystyka jako przesłanie pokoju dla świata

Raś zapowiedział, że ujawni kierunki planowanych przez siebie w nowej roli działań w piątek, na zakończenie Kongresu. Wcześniej deklarował, że interesuje go doprowadzenie do uchwalenia opłaty turystycznej, wzmocnienia finansowego promocji Polski jako celu turystycznego i dokończenie ustawy regulującej najem krótkoterminowy. Z nieoficjalnych rozmów wynika, że na początek powoła kilkuosobowy zespół doradców - ekspertów. Z naszych informacji wynika, że mieliby się wśród nich znaleźć prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski czy dr Bartłomiej Walas z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

- Mój dobry znajomy Stanisław Sojka, świętej pamięci, powiedział, że życie to krótki sen. W tym kontekście pewnie można by powiedzieć, że moja odpowiedzialność za turystykę to drzemka. Ale to [określenie] nie jest zbyt aktywne, to nie jest zbyt dynamiczne, więc to nie będzie drzemka, to będzie sprint, mówiąc językiem sportowym, który musimy wykonać, żebyśmy uwierzyli w siłę tej branży, bo ona jest wielka - mówił Raś.

Ireneusz Raś był gościem Spotkania Liderów Turystyki organizowanego przez redakcję "Rzeczpsopolitej"
Turystyka ma nowego ministra. Raś za Borysa

Nawiązał też do sytuacji geopolitycznej Polski. Mówił, że mimo niesprzyjających okoliczności Polska jest miejscem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów. - Turystyka budując mosty między narodami, budując mosty między ludźmi może być antidotum na te złe czasy, z którymi się dzisiaj mierzymy. Zawsze uważałem, że sport, ale też turystyka, czy poznawanie się nawzajem, zrozumienie siebie, choć jesteśmy z różnych kultur, to wszystko prowadzi do pokoju. I uważam, że ten kongres musi też tę wartość i tę siłę turystyki, rozumianej bardzo uniwersalnie, zanieść do wszystkich decydentów. To jest bardzo istotne narzędzie do prowadzenia polityki ku pokojowi, a nie ku wojnie – zakończył.

