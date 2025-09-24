Ireneusz Raś, minister odpowiedzialny za turystykę: Nie będzie drzemki, będzie sprint

W Kołobrzegu trwa Kongres "Turystyka przyszłości" zorganizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Organizację Turystyczną i Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji.

Podczas czterech dni obrad uczestnicy wezmą udział w panelach, warsztatach i dyskusjach. Kongres został podzielony na pięć bloków tematycznych. Pierwszy z nich skupi się na turystyce jako gospodarce doświadczeń, pokazując, jak autentyczne historie i lokalna tożsamość stają się podstawą atrakcyjności destynacji. Drugi blok będzie poświęcony trendom i technologii przyszłości – jak cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja zmieniają sposób podróżowania i zarządzania turystyką. Kolejne dyskusje dotyczyć będą kwestii prawnych i regulacyjnych, które kształtują codzienne funkcjonowanie branży, a także przyszłości komunikacji marketingowej. Osobną częścią programu będzie"strefa konsultacji", czyli miejsce poświęcone tworzeniu strategii rozwoju turystyki w Polsce.

Samych prelegentów i uczestników debat wystąpi na Kongresie około stu. Przewiduje się, że wszystkich uczestników będzie około pięciuset.

Turystyka może osiągnąć 9 procent udziału w PKB, to jest cel

Otwierając Kongres sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys przypomniał, że turystyka wypracowuje prawie 5 procent produktu krajowego brutto, niemal 170 miliardów złotych. Polskie lotniska obsłużyły prawie 60 milionów pasażerów w zeszłym roku, o 17 procent więcej niż rok wcześniej. Wspomniał o budowie CPK i inwestowanie państwa w sieć kolejową - 160 miliardów złotych.