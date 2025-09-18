Turystyka ma nowego ministra. Raś za Borysa

Kiedy premier Donald Tusk ogłaszał 23 lipca nowy skład rządu, już po rekonstrukcji, poinformował, że nowym ministrem sportu i turystyki będzie Jakub Rutnicki. Od tamtej pory nie było jednak wiadomo, kto jeszcze będzie w kierownictwie tego urzędu, ani jaki będzie podział kompetencji między zastępców Rutnickiego, w tym, kto będzie odpowiedzialny za turystykę. Nie potrafił tego powiedzieć nawet sam nowy szef resortu, pytany na pierwszym spotkaniu z mediami.

Reklama Reklama

Minister Jakub Rutnicki spotka się z branżą turystyczną w Kołobrzegu

Jeszcze od czasu powołania rządu Donalda Tuska, w grudniu 2023 roku, o turystykę zabiegali dwaj wiceministrowie – Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej i Ireneusz Raś z Trzeciej Drogi.

Tę rywalizację w resorcie kierowanym początkowo przez Sławomira Nitrasa wygrał Borys. Teraz jednak, jak się dowiadujemy nieoficjalnie, w wyniku rekonstrukcji rządu i nowych rozmów koalicjantów tworzących rząd, turystykę przejmie Raś.

Tę nieoficjalną informację potwierdziło nam kilka osób z ministerstwa. Nie ma jednak jeszcze oficjalnego jej ogłoszenia. Resort i podległa mu Polska Organizacja Turystyczna kończy właśnie przygotowania do "Kongresu Turystyki Przyszłości", jaki ma się odbyć już między 23 a 26 września w Kołobrzegu.Niewykluczone, że to właśnie tam zostanie oficjalnie ogłoszona zmiana kompetencji obu wiceministrów.