Turystyka ma nowego ministra. Raś za Borysa

Zapadła decyzja, kto w kierownictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie odpowiedzialny za politykę wobec turystyki - dowiaduje się nieoficjalnie serwis Turystyka.rp.pl. Sytuacja nie była rozstrzygnięta od prawie dwóch miesięcy, czyli od rekonstrukcji rządu i zmiany głównego ministra.

Publikacja: 18.09.2025 18:21

Ireneusz Raś był gościem Spotkania Liderów Turystyki organizowanego przez redakcję "Rzeczpsopolitej"

Ireneusz Raś był gościem Spotkania Liderów Turystyki organizowanego przez redakcję "Rzeczpsopolitej" i serwis branży turystycznej Turystyka.rp.pl w Krakowie

Foto: Turystyka.rp.pl, Jarostaw Praszkiewicz

Filip Frydrykiewicz

Kiedy premier Donald Tusk ogłaszał 23 lipca nowy skład rządu, już po rekonstrukcji, poinformował, że nowym ministrem sportu i turystyki będzie Jakub Rutnicki. Od tamtej pory nie było jednak wiadomo, kto jeszcze będzie w kierownictwie tego urzędu, ani jaki będzie podział kompetencji między zastępców Rutnickiego, w tym, kto będzie odpowiedzialny za turystykę. Nie potrafił tego powiedzieć nawet sam nowy szef resortu, pytany na pierwszym spotkaniu z mediami.

Czytaj więcej

Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki przekonywał członków, że przed polską turystyką rekordo
Nowe Trendy
Piotr Borys: Polską turystykę czeka rekordowy rok

Minister Jakub Rutnicki spotka się z branżą turystyczną w Kołobrzegu

Jeszcze od czasu powołania rządu Donalda Tuska, w grudniu 2023 roku, o turystykę zabiegali dwaj wiceministrowie – Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej i Ireneusz Raś z Trzeciej Drogi.

Tę rywalizację w resorcie kierowanym początkowo przez Sławomira Nitrasa wygrał Borys. Teraz jednak, jak się dowiadujemy nieoficjalnie, w wyniku rekonstrukcji rządu i nowych rozmów koalicjantów tworzących rząd, turystykę przejmie Raś. 

Tę nieoficjalną informację potwierdziło nam kilka osób z ministerstwa. Nie ma jednak jeszcze oficjalnego jej ogłoszenia. Resort i podległa mu Polska Organizacja Turystyczna kończy właśnie przygotowania do "Kongresu Turystyki Przyszłości", jaki ma się odbyć już między 23 a 26 września w Kołobrzegu.Niewykluczone, że to właśnie tam zostanie oficjalnie ogłoszona zmiana kompetencji obu wiceministrów.

Z naszych informacji wynika, że obaj będą tam obecni. Przyjazd do Kołobrzegu planuje też sam Rutnicki. Można spodziewać się ciekawych wypowiedzi i deklaracji, co do planów resortu wobec turystyki.

Czytaj więcej

Trzynaście podstrategii dla turystyki – dotacje przyznane, prace ruszyły
Nowe Trendy
Trzynaście podstrategii dla turystyki – dotacje przyznane, prace ruszyły

Strategia dla turystyki zejdzie na drugi plan. Wróci problem opłaty turystycznej 

Ostatnio sztandarowym projektem MSiT w tej dziedzinie była strategia rozwoju turystyki do roku 2030, a nawet 2036. W najbliższych tygodniach ma być wyłoniona firma konsultacyjna, której zadaniem będzie zaproponowanie takiego dokumentu z uwzględnieniem między innymi kilkunastu strategii, nad którymi pracują obecnie poszczególne środowiska branży turystycznej (turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, kulinarna, rowerowa, wodna, kulturalna i inne). Do tej pory liderem tego projektu był wiceminister Borys. Prawdopodobnie teraz, kiedy dostanie zadania dotyczące sportu, strategię przejmie Raś.

Raś jednak nie ukrywa, że dla niego priorytetowa jest kwestia doprowadzenia do uchwalenia ustawy o opłacie turystycznej. Rodzinnie związany jest z Krakowem, a władze tego miasta stoją na czele ruchu samorządów domagających się możliwości pobierania opłaty od nocujących turystów.

Raś nie raz wskazywał też – na przykład kiedy uczestniczył w listopadzie 2024 roku w Spotkaniu Liderów Turystyki organizowanym dla branży turystycznej przez redakcję „Rzeczpospolitej” i serwis Turystyka.rp.pl – na konieczność wzmocnienia promocji turystycznej Polski oraz rangi turystyki, jako dziedziny gospodarki. Uważa bowiem, że jest ona niedoceniana, mimo swojej roli (4,5 procent PKB) w zasilaniu przychodów kraju. Postuluje też szybkie dokończenie prac nad ustawą porządkującą –  zgodnie z dyrektywą Unii Europejskie – zasady funkcjonowania najmu krótkoterminowego.

Czytaj więcej

Sławomir Nitras minister sportu i turystyki zastrzega, że w sprawie opłaty turystycznej czeka na sta
Popularne Trendy
Nitras: Opłata turystyczna to głupi pomysł. Nie uzyska akceptacji póki jestem ministrem
Ireneusz Raś - od 20 lat w polityce

Ireneusz Raś to polski polityk zasiadający już szóstą kadencję w Sejmie. Z wykształcenia jest historykiem po studiach na Wydziale Historii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1997-1999 prowadził własną działalność gospodarczą w branży turystycznej. Później był między innymi dyrektorem Kancelarii Prezydenta Krakowa, prof. Andrzeja Gołasia i (w latach 2002-2005) radnym Krakowa.

W 2005 roku nieprzerwanie sprawuje mandat poselski, najpierw jako polityk Platformy Obywatelskiej, a od ostatniej kadencji z ramienia komitetu wyborczego Trzecia Droga (jako związany z PSL). W Sejmie "koncentruje się na sprawach związanych z administracją, sprawach wewnętrznych oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki". Od 2011 do 2021 roku przewodniczył sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.

