Nitras: Opłata turystyczna to głupi pomysł. Nie uzyska akceptacji póki jestem ministrem

Wywołany do odpowiedzi Sławomir Nitras wyjaśnił: "To była śmieszna historia, bo ten postulat zgłosił jeden z hotelarzy podczas spotkania. Miałem spotkanie bez obecności dziennikarzy z polskimi hotelarzami, z wieloma przedstawicielami poważnej branży polskiej, polskimi firmami, które inwestują w hotele. I to był postulat zgłoszony przez jednego z nich, ale wcale nie firmowany przez całe środowisko, tylko zgłoszony w ramach konsultacji. Nigdy nie był w żadnym projekcie rządowym, ani nie był żadną inicjatywą rządową.

Żal mam tylko o to, i myślę, że środowisko hotelarzy polskich, których bardzo szanuję i dobrze mi się z nimi współpracuje, myślę że też ma żal do osoby, która to upubliczniła, że taki postulat jednej osoby, pokazał się na drugi dzień, czy na trzeci, w gazecie w nieprawdziwym kontekście, sugerujący, że to jest postulat branży, albo wręcz, że to jest postulat nasz [czyli ministerstwa]".

Rymanowski dopytywał: czyli to był tylko postulat jednej osoby?

- Ten dokument (chodzi o przygotowywany w ministerstwie projekt ustawy – red.) jest procedowany w konsultacjach międzyrządowych i nie ma tam takiego pomysłu – zapewnił w odpowiedzi Sławomir Nitras.



- Co z opłatą turystyczną?- drążył dziennikarz.



- Ta sprawa jest przedmiotem konsultacji. Dopóki nie ma w tej sprawie jakiejś propozycji rządu, ja w tej sprawie nie będę mówił - zakończył wątek minister. I szybko przeszedł do kolejnego – jak wyjaśnił, ministerstwo pracuje nad „przedłożeniem mówiącym o poważniejszych rzeczach”.