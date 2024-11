Sławomir Nitras dementuje. "Opłata turystyczna? Za wcześnie o niej mówić"

Jak zaznaczyliśmy, idea obciążenia opłatą organizatorów wyjazdów zagranicznych, a w konsekwencji ich klientów, wyszła ze środowiska hotelarzy, którzy zaniepokojeni są planami wprowadzenia opłaty turystycznej. Wiadomo że do pobierania nowego podatku zobligowani byliby gestorzy obiektów noclegowych. Hotelarze widzą w tym zagrożenie dla swojej konkurencyjności, ponieważ obawiają się, że ich klienci odczuliby nową opłatę, jako wzrost kosztów wypoczynku w kraju. Tym chętniej korzystaliby z wycieczek zagranicznych, mających często atrakcyjniejszą cenę, niż pobyt w wysokiej jakości hotelu w kraju.

Jak pisaliśmy, na pomysł ściągania z organizatorów wyjazdów zagranicznych opłaty przeznaczonej na promowanie turystyki krajowej zareagował podczas spotkania z ministrem prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Dopytywał przekornie, na promocję którego kraju taka opłata miałby być zbierana od turystów wyjeżdżających wypoczywać za granicą? Miał usłyszeć od prowadzącego spotkanie ministra Sławomira Nitrasa, że oczywiście chodzi o reklamowanie Polski.

Opłata turystyczna miała być kołem zamachowym, a teraz już „niekonieczna”?

Mimo „dementowania”autor komunikatu nie stawia kropki nad i, i nie zaprzecza, że poparł taką ideę. Jednocześnie sygnalizuje, że nie wie jeszcze, czy sama opłata turystyczna będzie w ustawie. To zaskakująca deklaracja. W kilku bowiem wcześniejszych wystąpieniach minister opłatę turystyczną bardzo silnie poparł. Wskazywał nawet na nią jako na źródło potrojenia budżetu Polskiej Organizacji Turystycznej i koło zamachowe promocji krajowej turystyki.



Prace nad projektem ustawy, o której wspomina minister w swoim „dementi” toczą się niemal od pierwszego dnia, kiedy przekroczył on próg Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zdecydował on, że w jednym dokumencie połączy trzy problemy do rozstrzygnięcia – uregulowanie tak zwanego najmu krótkoterminowego (czego wymaga Unia Europejska), wprowadzenie opłaty turystycznej (na co nalegają samorządy) i wzmocnienia i unowocześnienia Polskiej Organizacji Turystycznej i jej relacji z otoczeniem, czyli regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi (o czym dyskusje trwają od lat), z jednoczesnym dokończeniem – zarzuconej przez poprzedników – nowelizacji ustawy o hotelach, pilotach i przewodnikach turystycznych.

Dzisiejszy komunikat, że minister „dementuje pojawiające się w mediach informacje dotyczące pomysłu” ukazał się jedynie na X. Służby prasowe ministra nie umieściły go ani na profilu na Facebooku, ani na stronie w internecie.