Kangurzyca i znane osobistości promują Australię. Kampania warta 130 milionów dolarów

Jak poinformowało w oficjalnym komunikacie australijskie Ministerstwo Handlu i Turystyki, narodowa organizacja zajmująca się promocją turystyki Tourism Australia rozpoczęła nową, dwuletnią kampanię reklamową, której celem jest odbudowanie i rozwijanie turystyki po pandemii i dotkliwych klęskach żywiołowych, takich jak pożary i powodzie.
Nowe działania są kontynuacją kampanii „Come and Say G’Day” z 2022 roku (G’Day to australijskie „dzień dobry”).
Kampania obejmie pięć kluczowych rynków: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Chiny, Indie i Japonię. Zamiast jednej uniwersalnej reklamy przygotowano odrębne wersje, dostosowane do lokalnych odbiorców i z udziałem popularnych w danym kraju osobistości.
W USA i Chinach twarzą kampanii został Robert Irwin, syn legendarnego „Łowcy Krokodyli” Steve’a Irwina, znany z działalności na rzecz ochrony przyrody. Natomiast w Wielkiej Brytanii występuje Nigella Lawson, popularna autorka książek kulinarnych i gwiazda programów telewizyjnych.
Wszystkie spoty łączy obecność animowanej kangurzycy Ruby the Roo, którą określono jako „rozpoznawalny symbol Australii i sympatycznego przewodnika po atrakcjach kraju”.
– Turystyka jest siłą napędową naszego kraju i tworzy setki tysięcy miejsc pracy – mówi minister handlu i turystyki Don Farrell, cytowany w komunikacie prasowym.
– Za każdego dolara zainwestowanego przez rząd w promocję turystyczną otrzymujemy 14 dolarów zwrotu, co pomaga utrzymać ponad 700 tysięcy miejsc pracy i 360 tysięcy firm – dodał.
Według ministra kampania ma nie tylko przyciągnąć turystów, ale także wzmocnić pozycję Australii na tle rosnącej konkurencji ze strony innych kierunków długodystansowych.
Ministerstwo przewiduje, że liczba turystów z zagranicy osiągnie rekordowe 10 milionów w 2026 roku i wzrośnie do 11,8 miliona w 2029 roku.
