Czy październik to nowy sierpień? Jesienne wakacje popularne z powodu zmiany klimatu

Badanie „Regionalny wpływ zmian klimatycznych na popyt turystyczny w Europie”, opublikowane w maju 2023 roku przez Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, wskazuje na spadek popytu w miesiącach letnich i wzrost zainteresowania podróżami wiosną i jesienią. Potwierdza to także najnowszy, opublikowany w zeszłym miesiącu, raport Europejskiej Komisji Podróży (ETC). Oparty jest on na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 6 tysięcy turystów. Wynika z niego, że europejscy podróżni coraz częściej wybierają wypoczynek we wrześniu i październiku zamiast w miesiącach letnich.

Argumentami za wakacjami wczesną jesienią są nie tylko niższe ceny, ale również pogoda – wielu turystów chce uniknąć upałów, jakie zdarzają się w sierpniu, a jednocześnie, dzięki ocieplającemu się klimatowi, wciąż może liczyć na ciepłą, słoneczną pogodę.

Europejczycy planują wyjazdy z prognozą pogody w ręku

Aż 75 procent ankietowanych przyznało, że zmieniło swoje zwyczaje turystyczne z powodu zmian klimatu. Najczęściej wybierają miejsca o łagodniejszym klimacie, unikają miejsc z ekstremalnymi upałami i sprawdzają prognozy pogody przed zaplanowaniem podróży. Co istotne, 9 procent przesunęło termin wyjazdu, aby uniknąć największych upałów, skorzystać z lepszych ofert i ominąć tłumy, a 55 procent deklaruje wybór mniej popularnych i chłodniejszych destynacji, co napędza popyt na tak zwane coolcations (gra słów angielskich - cool to chłodny, a -cations to drugi człon od vacation, czyli wakacji) w krajach nordyckich i bałtyckich.

Jak podaje weekendowe wydanie brytyjskiego dziennika “Financial Times”, w krajach południowej Europy nawet w październiku temperatury często przekraczają 25 stopni Celsjusza, przy jednoczesnym braku uciążliwych letnich upałów sięgających 40 stopni Celsjusza. To przesunięcie kalendarza urlopowego przynosi korzyści zarówno turystom, jak i branży turystycznej – jesienią ceny są niższe, a plaże i promenady mniej zatłoczone niż w szczycie sezonu.