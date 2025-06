Kolejny kraj opodatkuje turystów. Uważa, że ma ich za dużo

Badanie przeprowadzone niedawno przez organizację branży turystycznej Norwegian Tourism Partners wykazało, że 77 procent mieszkańców Tromsø w północnej Norwegii (za kołem podbiegunowym), uważa, że ​​jest tam zbyt wielu turystów, którzy przyjeżdżają dla zorzy polarnej, przyrody i kultury Saamów.

Podatek ma powstrzymać turystów

Nie zdecydowano jeszcze, czy podatek zapłacą również pasażerowie statków wycieczkowych. Rejsy są bardzo popularną formą turystyki w Norwegii, bo dają możliwość podziwiania malowniczej linii brzegowej i eksplorowania fiordów, a także dotarcia do odległych miejsc, takich jak Lofoty.

Do spokojnego jeszcze do niedawna archipelagu, który zamieszkuje niecałe 25 tysięcy ludzi rozproszonych w kilku miasteczkach i wioskach, przypływa coraz więcej turystów, skuszonych publikowanymi w mediach społecznościowych zdjęciami. To z kolei rodzi obawy przed nadmierną turystyką i jej negatywnym wpływem na delikatne ekosystemy i tradycyjne społeczności.

W ostatnich latach coraz więcej miast, regionów i wysp broni się przed nadmiernym ruchem turystów wprowadzaniem barier ekonomicznych. Wprowadzanie lub podnoszenie opłat ma przynajmniej spowodować zwiększenie dochodów samorządów, dzięki którym mogą one pokryć zwiększone koszty przyjmowania gości. Zrobiły tak lub rozważają między innymi Edynburg, Santoryn, Majorka, Katalonia, Włochy.